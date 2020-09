Nuevo reglamento para investigadores pega a ciencia básica, advierten

Con el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores hay riesgo de un golpe a la ciencia básica ya que no queda claro el papel que va a desempeñar ni cómo se van a hacer las evaluaciones, alertó María de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza, matemática e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM.

El lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el cual se hicieron varias modificaciones, aunque la que causó mayor controversia fue la eliminación del Foro Consultivo y la desaparición de la biotecnología en las áreas de investigación.

En entrevista con La Silla Rota, De Teresa de Oteyza destacó que en el reglamento "no está clara la investigación básica, no está claro el papel de la investigación básica y eso puede causar problemas a gente que se dedica a áreas muy teóricas.

"Esa es la parte que me preocupa, cómo se va a interpretar la norma para que la gente que nos dedicamos a una investigación mucho más teórica, ciencia mucho más básica, no se vean afectados por esto", dijo.

Alertó que faltó claridad en términos de cómo se va a interpretar la norma en la que se menciona que uno de los puntos en las evaluaciones es la trascendencia de los productos de investigación en la solución de problemas nacionales, pero no se detalla cómo se va a traducir dependiendo de las áreas científicas.

Para la investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM, el tema más delicado es que se quite por completo la participación del Foro Científico y Tecnológico dentro del SNI, porque ya no habrá un órgano autónomo que estaba integrado por representantes del sector Industrial, universidades e investigadores. "Que no haya un órgano autónomo, esa es la parte delicada del tema", enfatizó.

De Teresa de Oteyza, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III, advirtió también que "algo que es grave es que sacaron biotecnología de los temas de investigación del área IV, es parte de su visión de ciencia, es eliminar de plumazo un área".

La investigadora de la UNAM dijo que otro de los aspectos que causa alerta en el sector científico es que ahora se incluye en el reglamento que los candidatos que requieran acceder al nivel candidato del SNI tienen que haber concluido la licenciatura como máximo hace 15 años, lo cual dejará fuera a gente valiosa para la investigación.

Sin embargo, no todo es malo, ya que De Teresa de Oteyza destacó que es un gran avance que las investigadoras que hayan tenido parto podrán pedir una extensión de dos años, ya que es apoyar a a la equidad de género, aunque señaló que también debería darse esa oportunidad a los hombres para estimular que participen más en la crianza de los hijos.

Otro de los cambios positivos es que quitaron la restricción de que los ayudantes de investigador Nivel III y eméritos tengan que haberse graduado de licenciatura.

CONCRETAN ELIMINACIÓN DEL FORO CONSULTIVO DEL CONACYT

El Sistema Nacional de Investigadores está conformado por varios niveles, el de candidato a investigador Nacional, tres niveles de investigador Nacional e investigador Nacional Emérito.

El nuevo reglamento que entró en vigor este martes está conformado por 18 capítulos, 80 artículos y cuatro transitorios. Aunque apenas fue publicado, se señala que algunas disposiciones tendrán efectos retroactivos siempre y cuando sea en beneficio de los/las investigadores.

La controversia respecto al Foro Consultivo Científico y Tecnológico comenzó el pasado 7 de julio, cuando la titular de este órgano, Julia Tagüeña Parga, renunció tras denunciar la inoperabilidad porque no se les entregaron los recursos que por ley correspondían, bajo el argumento de que es una asociación civil, cuando fue creado así por el mismo Conacyt.

En esa ocasión, la doctora Tagüeña Parga declaró en entrevista con La Silla Rota que durante 17 años se otorgó dinero al Foro a través del Conacyt, con el fin de que fuera independiente, ya que en el estatuto orgánico de esa época se estableció que para que se le pudieran entregar esos recursos se debía constituir como una asociación civil.

"Llega el momento de que el actual Conacyt cumpla con el artículo 38 y entonces dice que no puede hacerlo porque no le quiere dar dinero a una A.C. lo cual no hacía ningún sentido porque el Foro se había vuelto A.C. porque el Conacyt lo había pedido y además, evidentemente hay muchas otras A.C. que reciben dinero", dijo la doctora.

"Es muy importante mencionar que es un dinero dado directamente por el Conacyt, con base en la ley y que todo el trabajo siempre fue evaluado, siempre fue auditado y siempre se dieron cartas de quien funcionamiento. Porque ahora de pronto quién sabe qué pasó con el dinero, se sabe perfectamente, está todo auditado y organizado", afirmó.

Tagüeña Parga señaló que en este año ya se había cambiado tres veces el estatuto orgánico del Conacyt y que en la última modificación se eliminó al Foro para crear uno nuevo que no sea asociación civil, pero que dependerá totalmente del Consejo, por lo que no será autónomo ni independiente.