Nuevo director del CIDE apapacha al comedor con 21 mdp para spas, carnes, postres...

En medio de la crisis que enfrenta tras su designación y de quejas por el retraso en los pagos a trabajadores, el director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, alista cuatro contratos multianuales para el comedor de la institución y la compra de alimentos, por más de 21 millones de pesos.

De acuerdo con la información del portal Compranet, el CIDE publicó en la última semana de noviembre tres licitaciones y una preconvocatoria para la adquisición de abarrotes, diversos tipos de carne, embutidos, mariscos, frutas, lácteos y para contratar el servicio de comedor para la sede de Santa Fe.

Un dato que llama la atención de estas adquisiciones es que se trata de contratos para cubrir la demanda de 2022 y 2023, pero costará casi 4 millones y medio más que lo que se pagó para 2020 y 2021.

Uno de los contratos es el "servicio de producción, preparación y suministro de alimentos para el personal del CIDE", si bien el fallo se dará a conocer el próximo 13 de diciembre, en la convocatoria se detalla que el monto máximo a gastar en esto es de 5 millones 053 mil 670 pesos, mientras que el mínimo podría ser de 2 millones 021 mil 468 pesos, para contar con el servicio durante 2022 y 2023.

De manera paralela, el nuevo director del CIDE planea desembolsar hasta 5 millones 368 mil pesos o un mínimo de 2 millones 147 mil 200 en el "suministro de aves, carnes y embutidos para el servicio de los comedores institucionales para el CIDE A.C. Santa Fe", de acuerdo con la licitación que publicó el 26 de noviembre, de la cual se dará el fallo el 13 de diciembre.

La tercera licitación es para el "suministro de abarrotes para el servicio de los comedores institucionales para el CIDE A. C. Santa Fe", que será por un máximo de 2 millones 166 mil 698.90 pesos o un mínimo de 866 mil 679 pesos.

El cuarto proceso de compra, que aún es preconvocatoria es por hasta 9 millones 112 mil 299.08 pesos y un mínimo de 3 millones 644 mil 919.63 pesos para contar con el "suministro de insumos (frutas y verduras, lácteos producto perecedero, pescados y mariscos y tortillas) para el servicio de los comedores para el CIDE A.C.".

Aunque todavía no se lanza la licitación, en la preconvocatoria se indica que por año se gastarían 4 millones 556 mil 149.54 pesos por año distribuidos de la siguiente manera: 1 millón 545 mil 500 pesos en frutas y verduras; 811 mil 483.23 pesos en lácteos; 1 millón 352 mil 166.31 pesos en productos perecederos; 770 mil pesos en pescados y mariscos, y 77 mil pesos en tortillas.

En total, el CIDE desembolsaría 21 millones 700 mil 667.98 pesos si firma los contratos por el monto máximo, que representa el 5% de su presupuesto para 2022, que asciende a 426 millones 861 mil 181 pesos.

La Silla Rota revisó cuánto se pagó por el servicio de comedor y alimentos en el CIDE en años pasados y encontró que en 2020 se hizo una compra multianual para cubrir también la demanda de 2021.

En esa ocasión se hicieron ocho contratos por un monto de 17 millones 235 mil 909 pesos, es decir, por 4 millones 464 mil 758.98 pesos menos que ahora.

ESTUDIANTES COMÍAN CON SÓLO 28 PESOS, HASTA ANTES DE LA PANDEMIA

Estudiantes entrevistados por este medio relataron que el comedor surgió para atender las necesidades de que alumnos, académicos y trabajadores tengan una alimentación digna.

Hasta antes de la pandemia, los estudiantes pagaban 28 pesos por una comida completa que incluía sopa, plato fuerte, dos guarniciones, fruta, postre y agua natural con refil y tortillas o pan. Para el desayuno era el mismo precio y más o menos lo mismo en cuanto a alimentos, sólo que sin sopa.

"Para mí era excepcional poder comer y desayunar todos los días a 28 pesos la comida con una calidad impresionante, la verdad es que ni en una fonda cuesta eso", indicó Diego Micher, alumno del CIDE.

Sin embargo, desde que inició la pandemia ya no han tenido acceso al comedor, a pesar de que desde hace algunas semanas comenzó el regreso escalonado al plantel. "Cuando llegó Romero se trabó burocráticamente este proceso de volverlo a abrir a estudiantes, entonces cuando yo llegué a ir me dijeron ´no hemos contemplado que puedan comer aquí los estudiantes porque todavía no nos dan permiso para eso´", expresó.

Los estudiantes del CIDE señalaron que se tiene contemplado que el próximo año se reabra el comedor también para ellos, pero por temas burocráticos todavía no se ha hecho el procedimiento.

ACADÉMICOS DEL CIDE EXIGEN QUE SE LES PAGUE QUINCENA DE DICIEMBRE

Mientras el CIDE se prepara para abrir la cartera para contar con comedor y alimentos los próximos dos años, académicos y trabajadores están en vilo ante la falta de pago en diciembre.

El Sindicato del Personal Académico del CIDE denunció el martes la falta de pago de la primera quincena de diciembre, detalló que recibieron dos correos electrónicos de la Coordinación de Administración y Finanzas en los que les indicaron que habría un retraso, aunque sin mayor explicación.

El SIPACIDE señaló que esta falta de pago se suma a los rezagos existentes de estímulos, que se debieron haber depositado el 29 de octubre, y de pagos por proyectos, desde noviembre del año pasado.

Destacaron que el cambio en la titularidad de la Coordinación de Administración y Finanzas se debió prever para no afectar los pagos de salario y prestaciones de los trabajadores, quienes han seguido cumpliendo con su labor.

EL CIDE, CASI UN MES EN CRISIS

El CIDE lleva tres semanas en crisis. La compleja situación comenzó el 17 de noviembre pasado, cuando la secretaria Académica, Catherine Andrews, fue despedida al ser acusada por Romero Tellaeche de rebeldía por no acatar la decisión de él de retrasar las evaluaciones CADIs.

Desde entonces, cuando él era director general interino, estudiantes y académicos exigieron su destitución. Sin embargo, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, no escuchó a la comunidad y el pasado 29 de noviembre Romero Tellaeche fue designado al cargo,

Los estudiantes entraron en paro y tomaron las instalaciones como medida de presión, y apenas este martes lograron establecer diálogo con Álvarez-Buylla, con quien se reunirán nuevamente este jueves de manera presencial.

MJP