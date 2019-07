Nuevo choque de AMLO con la Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este lunes que enviará un oficio al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para hacerle un reclamo por el amparo que un juez le otorgó a Carlos Arrieta, ex funcionario de la extinta PGR, acusado de torturar a uno de los involucrados en el caso Ayotzinapa.

En la conferencia matutina, El mandatario mexicano mostró su descontento ante la posición del exfuncionario de no querer presentarse a declarar ante la FGR.

“Entonces, con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, no puedo quedarme callado, es más, voy a enviar un oficio al presidente de la Corte, que es también el presidente del Consejo de la Judicatura, sobre este tema”, lanzó.

López Obrador se refirió así de manera indirecta al video de un interrogatorio, que se difundió en redes sociales, en el que se aprecia cómo se asfixia con una bolsa a uno de los detenidos, señalados por la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

“Hoy me informaron sobre un amparo que nosotros consideramos indebido, un amparo que le otorgaron a una persona que se presume participó en un acto de tortura, que fue público, que se dio a conocer en las redes sociales”, dijo.

NO VE MAL PARTICIPACIÓN DE EXPRESIDENTES

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no ve mal que los expresidentes participen en la vida pública del país, tras recordar que antes se mantenían al margen.

“Antes, en la práctica, los expresidentes guardaban silencio y no intervenían en la vida pública, esa era la costumbre, eran como reglas no escritas. Ahora participan, no lo veo mal, son otros tiempos”, dijo.

Ante las críticas de los exmandatarios federales Felipe Calderón y Vicente Fox a su gobierno, López Obrador dijo que las resistencias al cambio son normales.

En ese sentido, sostuvo que los cuestionamientos de opositores no pasan de la crítica en medios de comunicación o redes sociales, “y eso no tiene efecto, ni detiene la transformación”.

APP “LITRO POR LITRO” SUMA 174 DENUNCIAS

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, detalló que a tan sólo a una semana de haber sido lanzada, la aplicación móvil “Litro por litro” ya registra 41 mil descargas.



Destacó que los usuarios han realizado 174 denuncias por medio de la aplicación, de las cuales 47 por ciento son porque les vendieron litros incompletos y 9.0 por ciento porque no coincidía el precio anunciado con el que se les cobró.

Acompañado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, añadió que 7.0 por ciento de las quejas a través de la app fueron porque les limitaron la venta de combustible, 6.0 por ciento por aumentos injustificados en el precio y el resto por otras causas.

En ese sentido, refirió que todas las descargas fueron a través del sistema operativo Android, y para el sistema iOS se espera que la aplicación se apruebe a la brevedad, para que más personas puedan hacer sus denuncias por dicho medio y se les pueda dar seguimiento.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Sobre el precio de las gasolinas, dijo que el mayor costo en Magna se ubicó en Michoacán, a 22.28 pesos por litro, y el menor en Tabasco, a 17.76 pesos; para la Premium el precio más alto es de 23.19 pesos, en Sinaloa, y el menor de 19.12 pesos, en Tabasco, y para el Diésel el mayor precio fue de 22.22 pesos en Sinaloa, y de 19.38 pesos en Tabasco.

Por marcas, comentó que a lo largo de las últimas cuatro semanas las empresas que se han mantenido con los márgenes y el precio más alto son Chevron, Redco y Arco; mientras que las gasolinas más económicas son de Gulf, Orsan y Lagas.

En el sorteo de las 125 estaciones de servicio que se realizó la semana pasada, comentó el funcionario, sólo tres gasolineras no se dejaron verificar, de las cuales una se ubica en Papantla, Veracruz; otra en Guasave, Sinaloa y la última en Zihuatanejo, en el estado de Guerrero.

La mayor diferencia que se encontró esta semana fue de 5.15 mililitros por litro, por lo cual no hubo ningún caso escandaloso, sin embargo, se inmovilizaron esas bombas y se están calibrando, para que ofrezcan litros completos a los consumidores.

En cuanto al gas LP, para tanques estacionarios el precio más alto se registró en Chihuahua, de 10.99, y el más bajo en el Estado de México, de 7.30 pesos por litro; y el precio más alto para el cilindro fue en Chihuahua, de 20.35 por kilo, y el más económico en Coahuila, en 13.79 por kilo.

En el operativo se verificaron 26 distribuidores, donde 14 de ellos tuvieron irregularidades, por lo que hubo inmovilizaciones y también multas; mientras que dos no se dejaron verificar, por lo que se hará nuevamente el operativo, pero ahora con el apoyo de la fuerza pública.

Asimismo, explicó que se verificaron 174 básculas, y se inmovilizaron 218 porque estaban mal calibradas; de 18 vehículos se inmovilizaron tres, por no cumplir con la norma, y de más de 500 cilindros, 101 fueron inmovilizados por ser inseguros para los usuarios.

SCT DA ESTATUS DE OBRAS CARRETERAS

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que por instrucciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, tienen como prioridad la modernización, conservación y mantenimiento de las carreteras del país, así como la terminación de obras pendientes y continuidad de obras que están suspendidas.

En conferencia matutina, en Palacio Nacional, dijo que debido a que en el presupuesto de 2019 no hubo recursos suficientes se planteó trabajar en la continuación de la modernización de 20 obras en proceso, de las cuales este año se van a concluir 13.

En tanto, las siete obras restantes tendrán una meta operativa para una inversión este año, de 800 millones de pesos.

Las obras, indicó, requerían una inversión total de nueve mil 300 millones de pesos y en 2018 se habían invertido cinco mil 430 millones de pesos.

El funcionario señaló que, dentro de los recursos de 2019, se destinaron mil 253 millones de pesos para continuar con la modernización de obras, de los cuales se han transferido a los diferentes estados 917 millones y están en trámite de transferencia 336 millones de pesos.