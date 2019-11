Nueve extrabajadores de Conafe denuncian violencia laboral y despido injustificado

Nueve extrabajadores y excolaboradores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) cierran filas para denunciar violencia laboral y despidos injustificados de los que fueron víctimas desde que el actual director general Cuauhtémoc Sánchez Osio asumió el cargo el año pasado.

LA SILLA ROTA dio a conocer este lunes el caso de Rosa Magdalena Aguilar Ramos, quien renunció a su cargo de subdirectora de Comunicación y Difusión del Conafe el pasado 8 de octubre debido las agresiones psicológicas y verbales, maltrato, intimidación, acoso y descalificación que recibió de Sánchez de Osio, situación que ella calificó de "terrorismo laboral".

Por estos hechos ella interpuso denuncias y quejas formales contra Sánchez Osio en la Secretaría de la Función Pública, en el órgano Interno de Control del Conafe, en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres y ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Este miércoles Rosa Magdalena encabezará una conferencia de prensa en la que también darán sus testimonios José Armando Sánchez Lobato, ex jefe de Departamento de Apoyo Logístico de la Unidad de Administración y Finanzas del Conafe; así como los ex técnicos superiores de ese departamento José Alfredo López Cruz y José Daniel Cruz Alta Arroyo.

También participarán ex trabajadores del estado de Coahuila: Silvia Palos Cárdenas, ex coordinadora de Recursos humanos de la Coordinación Territorial del Conafe; Cristina Medellín Quiñones, ex coordinadora de Recursos Financieros de la Coordinación Territorial; Agnan Peinado Lauriano, ex jefe de Programas Educativos de la Coordinación Territorial, así como los ex coordinadores Regionales Francisco Elías Moreno y Virginia López Ramírez.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este lunes que estará atenta a la resolución que los órganos competentes hagan sobre la denuncia en contra del director general del Conafe por motivo de violencia, acoso y hostigamiento, y que actuará en consecuencia.

Enfatizó que "rechaza cualquier comportamiento que atente contra la dignidad de las personas y cualquier manifestación de violencia, discriminación de género o de cualquier tipo" e indicó que está comprometida para erradicar estos hechos.

Mientras que Sánchez Osio negó las acusaciones en entrevista con Excélsior, en la cual dijo que "por supuesto que está mintiendo, está mintiendo y como empecé diciendo, estoy muy sorprendido, tan sorprendido que no he dejado de reflexionar sobre qué pudo haber ido mal y de hecho lamento mucho que alguien se haya sentido lastimado por algún episodio de esta naturaleza".

