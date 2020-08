Nueva ley de aguas no resolverá desabasto en comunidades, advierten

La nueva ley de aguas que se prepara en la Cámara de Diputados aunque busca consolidar el derecho humano al agua para todos los mexicanos, no resuelve el tema de la escasez y desabasto que padecen más de 10 millones de personas en el país, pues no aclara cómo llevar agua a comunidades que carecen del líquido, advirtió Víctor Litchinger, integrante del Consejo Consultivo del Agua AC (CCA) y exsecretario de Medio Ambiente con Vicente Fox.

La iniciativa entró el 28 de julio en la elaboración de un predictamen, con el fin de tener en dos meses un solo dictamen consensuado que pueda votarse en el pleno, antes de la discusión y aprobación del paquete presupuestal 2021.

"Las cuatro iniciativas no abarcan los problemas hídricos básicos", explicó en entrevista con La Silla Rota. "Por ejemplo, le quitan fuerza a Conagua y en su lugar crean nuevas estructuras costosas cuando no hay presupuesto; o plantean crear una nueva procuraduría cuando ya existe la procuraduría federal de acceso al ambiente. En el CCA estamos preocupados, podemos aconsejar al Ejecutivo; de hecho ya enviamos una carta a la doctora Blanca Jiménez, titular de Conagua, donde expresamos estos temas. Conagua ha ido perdiendo plazas y presupuesto desde el sexenio de Peña Nieto y este sexenio también", dice. Sin embargo, la comisión no ha respondido.

Otro punto preocupante, agrega, es que estas iniciativas "no se enfocan al estrés hídrico tampoco al acceso del agua a los más pobres, pues el tema no es que estén mal dadas las concesiones sino un tema de falta de infraestructura y de cómo el Estado en sus tres órdenes, no ha invertido en la infraestructura necesaria para que el agua llegue a las comunidades. En esta nueva ley la autoridad del Estado se deja a consejos ciudadanos y eso es totalmente anticonstitucional; además ellos no tienen experiencia ni conocimiento técnico para resolver temas del agua, aunque se justifica que su participación es con la finalidad de evitar la corrupción", consideró.

"Hay diez millones de mexicanos sin acceso al agua potable, en 2012 se legisló que el agua era un derecho humano y no se ha cumplido con eso porque los mexicanos más pobres no tienen acceso al agua y esto causa también una crisis de salud pública porque está contaminado el medio ambiente y estamos tomando agua contaminada de mantos freáticos. Pero esta ley no aborda el problema de infraestructura".

"Nos parece que falta discusión, se nota una gran falta de conocimiento sobre temas muy importantes como para tomarlos como bandera política o decisiones hechas a la carrera. Lo que Conagua requiere es presupuesto y tecnología para que pueda llevar el agua a las comunidades", advirtió.

La ruta jurídica en San Lázaro

Francisco Torres, secretario técnico de la comisión de comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, es también el titular del grupo técnico jurídico que buscará crear un dictamen conjunto de las cuatro iniciativas mencionadas. Todas fueron turnadas a su comisión; entre ellas, la iniciativa del Partido del Trabajo y otra más de Morena presentada por la diputada Beatriz Rojas.

En el predictamen a redactar se determinó incluir en su discusión y elaboración las opiniones de las comisiones de Presupuesto, Salud y Pueblos Indígenas. De forma económica, también se sumarán las opiniones de las comisiones de Pesca, Ganadería y Agricultura. Y por parte del gobierno federal se agregará un equipo compacto integrado y liderado por la secretaría de Gobernación, así como la agenda 2030, Conagua y la secretaría del Medio Ambiente, con el fin de lograr el aval del presidente López Obrador e impulsar de manera unánime la nueva ley.

Los miembros de este grupo han sido informados que, de no votarla antes del paquete presupuestal, el tema quedará estancado porque de noviembre a diciembre no será posible por dar prioridad al presupuesto federal. De enero a marzo 2021 habrá legisladores que pidan licencia, sus suplentes llegarán y desconocerán el tema; luego vendrán elecciones y finalmente concluirá la legislatura. Pero, de cumplir con los tiempos planeados, la nueva ley de aguas pasaría al Senado donde tendría camino abierto pues allí no habrá relevo legislativo y se analizará también otra iniciativa ciudadana sobre el mismo tema.

- ¿Cuál es la prisa?

"El presidente ha manifestado estar de acuerdo en que este tema se analice hasta después del 2022 y tiene razón pues es un tema que se debe discutir muy a fondo y no a la ligera ni por intereses de ningún tipo", adelanta Litchinger, exsecretario del Medio Ambiente en 2003.

"Cada vez hay menos agua disponible por habitante; en zonas secas como el bajío y norte de México existe ya una crisis palpable. Eso significa que el agua se está convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo económico porque muchas empresas ya no quieren invertir ahí porque no hay agua, necesita cierta cantidad de agua para 30 años y prefieren no invertir porque consideran que no tendrán el agua suficiente para esos años".

El exfuncionario considera también que esta nueva ley no contempla el impacto directo en todos los sectores productivos. "Afectaría a los privados, al sector público, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Es un tema qué impacta de manera horizontal a toda la sociedad desde la parte pública hasta la parte privada, nos debe de importar a todos", y explica.

"El agua se usa para todo, varias de las iniciativas traen que el agua se prohíba para el fracking y el presidente dijo que este es un tema que se va a prohibir; pero Rocío Nahle, la secretaria de Energía, dice que no, entonces hay una contradicción en el mismo gobierno".

"También se han recortado las concesiones a dos años, entonces imagínese el tema de vivienda. Donde normalmente te tardas dos años en construir te dan la concesión de dos años y cuando acabas tu proyecto ya te quitaron la concesión o la van a revisar ¿Y si a la mera hora te la quitan? ¿Qué haces?

"Ya te amolaste. Pemex también usa agua y eso no se abordado".

"En el tema agrícola también: hay muchos agricultores de riego muy preocupados por el tema. Les están quitando las concesiones y se les está condicionando a eficiencia en la producción agrícola de riego. Estoy de acuerdo en que debe haber mayor eficiencia en la agricultura, pero no lo puedes condicionar a te doy agua sólo si eres eficiente. No lo puedes hacer de un trancazo. En todo caso tienes que motivarlos a que sean más eficientes, de lo contrario imagínate a los agricultores levantados. ¡Socialmente nos paran el país! Por eso insistimos en que el tema debe, como dijo el presidente, posponerse hasta después del 2022".