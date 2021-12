"Nuestras becas y colegiaturas, en la tablita por la crisis del CIDE"

La incertidumbre es lo que prevalece en la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que lucha para defender la institución, pero de manera paralela está preocupada por otros temas como la falta de claridad sobre qué va a ocurrir con las colegiaturas, las becas y la continuidad del próximo semestre si la situación no se resuelve pronto.

Neil Figueroa, estudiante de la licenciatura en Economía en el CIDE, es uno de los estudiantes que asistió este martes al Senado de la República para solicitar que los legisladores apoyen como intermediarios en el diálogo con la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, para impulsar la destitución del director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche.

Mientras sostiene entre sus manos una pancarta con el mensaje "Yo defiendo al CIDE", Neil relató a La Silla Rota que en este momento le preocupan muchos temas relacionados con la institución y educación.

"Estamos muy preocupados, por nuestras becas, por la colegiatura y por el futuro de nuestra escuela", enfatizó el joven estudiante, quien señaló que si bien se ha dicho que a partir del próximo año se dejará de cobrar colegiaturas, no se sabe con claridad cómo será la situación ahora ni cómo se van a cubrir las necesidades del CIDE para las que se destinaban esos recursos que entraban.

"Si bien es una buena propuesta (la gratuidad en los Centros Conacyt), lo único que hemos recibido es un comunicado y para modificar cosas como la colegiatura se tiene que ir a instancias superiores, no es una simple declaratoria y ya se desaparece, porque también tenemos que ver cómo es que el CIDE se ha fondeado", destacó.

Sobre el tema de las becas, Neil recordó que la preocupación viene desde que se extinguieron los fideicomisos a finales del año pasado, ya que en esos recursos había una parte dedicada para becas de estudiantes, por lo que ahora está peligrando ese apoyo que reciben.

Otra de las principales preocupaciones de los alumnos del CIDE es que haya represalias, ya que la directora del Conacyt no firmó la carta que ellos redactaron y decidió elaborar otra estableciendo aspectos diferentes a los originales.

Neil explicó que las clases ya terminaron y que este viernes se termina el periodo de evaluaciones finales. Con el periodo de vacaciones en puerta, a los estudiantes les preocupa que la situación no se resuelva antes de que inicie el próximo semestre.

"El próximo semestre empieza en enero, rogamos al director y a la directora del Conacyt que acabe esto antes del inicio del próximo semestre, en verdad queremos sentarnos a dialogar y sacar esto lo antes posible", enfatizó Neil, quien al igual que la comunidad del CIDE exige que Romero Tellaeche sea destituido y se reponga el proceso de designación del director general.

"NO ES UN PROBLEMA INTERNO DEL CIDE, LO CREÓ EL CONACYT"

"La verdad es que hay mucha incertidumbre en el CIDE respecto a lo que vaya a pasar, en primera instancia por la designación del nuevo director, la imposición que viene directo desde Conacyt no fue legal, porque no cumple con los estatutos del CIDE", enfatizó Oliver Arenas, estudiante de la licenciatura de Economía en el CIDE.

Para el alumno del CIDE, dar pronta solución al conflicto en la institución es fundamental para que puedan seguir con sus actividades normales, ya que si bien realizaron un paro activo y siguieron tomando clases y evaluaciones, no quieren seguir así durante el próximo año.

Al ser cuestionado sobre si le preocupa el próximo semestre, Oliver respondió: "Sí me preocupa porque empezamos a principios de enero y las instituciones del gobierno federal se van de vacaciones y regresan hasta enero, y esto pone en peligro tanto la continuidad del semestre como el funcionamiento correcto del CIDE, por supuesto que no queremos eso, por supuesto que no queremos que en el CIDE haya paro toda la vida".

Asimismo, le preocupa que con la imposición del director general y los señalamientos de que son un centro "neoliberal", se vea afectada su formación en el CIDE, ya que teme que se cambien los planes de estudio, las formas de evaluación y de titulación, y que haya fuga de académicos de la institución.

A Oliver también le preocupa la falta de certezas sobre la eliminación del cobro de colegiaturas en 2022, ya que al igual que su compañero, señaló que no parece haber un plan para compensar los ingresos que ya no recibirá el CIDE y que se destinaban a proyectos y apoyos a alumnos.

"No es que queramos seguir pagando colegiaturas, por supuesto, pero asfixia a la institución y está poniendo en riesgo el funcionamiento y la operación del centro y la continuidad del mismo", destacó el estudiante, quien criticó por qué ni Romero Tellaeche ni Álvarez-Buylla han promovido que se aumente el presupuesto a la institución.

Oliver indicó que también hay preocupación por las becas, ya que "para empezar si no tuviera beca en el CIDE no podría estudiar, no podría acceder a una educación de calidad. Por supuesto que a mí me ayudaría mucho no pagar la colegiatura. Mucha gente dice que aquí viene la élite y nada que ver, aquí no está ni el hijo de Salinas, ni el hijo de Slim, ni sus familiares, ni nada, somos estudiantes comprometidos con la educación de calidad".

El estudiante del CIDE expresó que espera que sus demandas sean escuchadas y se resuelva la crisis en la institución, ya que Álvarez-Buylla les canceló la mesa de diálogo en cinco ocasiones y por eso decidieron acudir al Senado en busca de ayuda.

"No es un problema interno del CIDE, sino que vino Conacyt a hacernos el problema con la designación de Romero Tellaeche y lo que básicamente pedimos es que lo destituyan, renuncie o la figura legal que corresponda", enfatizó.