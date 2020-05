Novatez de GN obliga a AMLO a recular sobre uso de militares vs crimen

El Ejército y la Marina regresan a las calles. El lento avance en la estructura, capacidades e implantación territorial de la Guardia Nacional, proyecto creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, obligó al Poder Ejecutivo a hacer oficial las labores de seguridad pública que las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina Armada de México (Semar) ya hacían.

A través de un decreto, el gobierno federal oficializó las facultades civiles de ambas corporaciones hasta el 27 de marzo de 2024.

Las Fuerzas Armadas volverán a realizar detenciones e investigaciones, a pesar de que López Obrador ha criticado en diferentes ocasiones el uso político que se le dio a ambas corporaciones durante sexenios pasados.

"Se usó al Ejército y a la Marina para operativos especiales contra el crimen organizado, pero no se dio prioridad a la seguridad pública de atender lo que afecta a la población, se apostó a lo espectacular, a dar golpes propagandísticos mientras la gente carecía de protección", dijo el 17 de diciembre de 2018 durante el Encuentro Nacional para la Construcción de la Paz y Seguridad.

El trabajo en seguridad pública del Ejército y Marina que volverán a hacer, y para el cual no están diseñados, se presenta ante el incremento de la inseguridad que no ha logrado parar la Guardia Nacional a cargo de Alfonso Durazo Montaño y del general Luis Rodríguez Bucio.

Tan solo en el mes de marzo, según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tres mil personas fueron asesinadas de forma violenta, lo que equivale a 99 cada 24 horas.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente ordenó a las Fuerzas Armadas apoyar en las labores de seguridad pública hasta que la Guardia Nacional tenga las capacidades para hacerse cargo de ello.

"Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación".

De la política a la incapacidad

Especialistas en temas de seguridad nacional consultados por LA SILLA ROTA consideraron que el decreto con el que se reafirman las labores de las Fuerzas Armada, es un tema político o un complemento que alcanzó al proyecto de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con los especialistas, las labores de seguridad pública se suman al desgaste de las Fuerzas Armadas que va de sembrar árboles, construir aeropuertos, entregar despensas, así como apoyar en el resguardo de hospitales.

"Creo que es un documento muy raro, es un Decreto, pero no es reiterativo de la Guardia Nacional de hace un año, la de mayo de 2019. Este decreto no tiene nada nuevo, tienes fines políticos. Es evidente y se sabe que las Fuerzas Armadas no responden Alfonso Durazo, entonces es como una petición de Alfonso Durazo al presidente para que le hagan caso las Fuerzas Armadas, y para que se reitere que la Guardia Nacional es prioridad sobre la Marina y el Ejército. Yo no le daría mucha importancia", comenta Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

"Este decreto representa que las Fuerzas Armadas nunca se fueron. Se trata de un complemento jurídico al de la Ley de la Guardia Nacional. No se entiende cómo lo van a hacer, ni lo que quiere el gobierno. Hay una ley de la Guardia, pero no está claro que es lo que deben hacer. Este decreto es reafirma las diferencias entre la Guardia y la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, porque en el papel es muy diferente a lo que pasa en la operatividad", comenta Armando Rodríguez, especialista en seguridad nacional de Casede.

"Se refrenda que las Fuerzas Armadas apoyan la construcción de la Guardia Nacional. Además, está enmarcado en la Ley de la Guardia Nacional, las facultades de las Fuerzas Armadas para apoyar a las Fuerzas Armadas", comenta explicó Gerardo Rodríguez coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

"Hasta antes del covid, Alfonso Durazo estaba buscando la candidatura de Sonora, hacia una función doble. Se sabe que no tiene una relación buena con la Marina y la Defensa. El General Rodríguez Bucio tampoco le hace caso. Es un decreto irrelevante. Hay que recordar que desde 19196, la Suprema Corte de la Justicia determinó que la participación no estaba fuera de la constitución", mencionó Manaut.

"La Guardia Nacional empezó mal, porque no hay claridad en sus objetivos y funciones, a pesar de que hay una que establece sus funcionen. De repente se le usa para cuidar fronteras y luego para cuidar hospitales o el metro", indica Armando Rodríguez.

Decreto, militariza al país: Causa en Común

La organización Causa en Común consideró que el decreto del presidente andes Manuel López Obrador, militariza al país.

"El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en el que se ordena a la Fuerza Armada a participar en tareas de seguridad pública como complemento a la Guardia Nacional, refrenda la definición militarista de la seguridad pública del gobierno federal, advierte Causa en Común", informó a través de un comunicado la organización.

La organización consideró que, en marzo del año pasado, se reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional y para otorgar facultades policiales a la Fuerza Armada.

"Para Causa en Común, estas definiciones y acciones "subrayan una vocación militarista, contraria a la construcción de una vía civil en materia de seguridad pública, respetuosa de los derechos humanos, y compatible con un régimen republicano y democrático", mencionó Causa en Común.

Seguridad, lo más importante: GOAN

La seguridad de las familias es la prioridad elemental del estado con base en la ley y al federalismo enfatizó la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.

La GOAN a través de su cuenta en Twitter detalló que analizará la constitucionalidad del decreto publicado hoy con respecto a las Fuerzas Armadas.

"Seguridad sí, con respeto a los estados, municipios y a la Constitución", subrayó.