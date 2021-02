Notimex, de agencia noticiosa a agencia de escándalos

Notimex, la agencia de noticias del gobierno de México, durante la gestión de su directora Sanjuana Martínez se ha distinguido más por los escándalos que sostiene contra el sindicato, por las acusaciones de acoso en contra de la dirección, que por las noticias periodísticas que genera.

Pero su actuar al frente de la agencia por atacar a reporteros de otros medios también ha sido puesto bajo la lupa. El pasado 12 de mayo la periodista Carmen Aristegui informó que de acuerdo con un estudio elaborado por el portal Aristegui Noticias, Artículo 19 y SignaLab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) desde Notimex con recursos públicos, un ejército de bots orquesta ataques contra periodistas críticos de la llamada cuarta transformación.

El 21 de mayo la propia Aristegui -quien encabezó al grupo de investigación que reveló el escándalo de la Casa Blanca- sufrió precisamente el embate de bots que cuestionaron su vida privada, su relación con el ex consejero del IFE y ex candidato a la gubernatura de Chiapas en 2006, Emilio Zebadúa, por lo que la conductora salió a defenderse del golpe bajo, y decir que él no era el padre de su hijo.

Ante los ataques, Aristegui recibió muestras de solidaridad de parte de la organización de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, cuya directora regional del área México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas, pidió investigar los ataques y el uso de recursos públicos de parte de Notimex para fustigar a periodistas.

“Es importante que se investigue el uso de recursos públicos, lo que se reveló por nosotros, SignaLab y Aristegui que se estaban usando recursos para atacar a periodistas con opiniones contrarias a la agencia, que se rindan cuentas y se sancione a responsables”, dijo entrevistada por La Silla Rota.

“En México las agresiones se mantienen en 99 por ciento, y seguirán mientras no haya rendición de cuentas y los funcionarios se salgan con la suya atacando”.

Ruelas compartió que incluso ellos también fueron objetos de ataques en las redes sociales luego de que se difundió el reportaje sobre el uso de recursos públicos de parte de la agencia para atacar a periodistas críticos.

“Nos tocó una tunda la primera semana, a mí que soy la directora y también al subdirector de Artículo 19. Esta vez ha sido la voz más ruda”.

Reconoció que no hay evidencias que los ataques contra Aristegui se hayan orquestado desde Notimex.

“Lo que sí sabemos es que cuando se gesta es a partir de la publicación contra Notimex y la narrativa orquestada es respecto al caso de la agencia”, agregó.

También la forma orgánica de orquestar el ataque es similar a la usada en los ataques contra otros periodistas, expresó.

Reiteró que se investigue porque hubo ataques. “Los derechos humanos son los mismos en el mundo físico que en el digital entonces tendría que ser investigado”.

Notimex se refirió hasta este 22 de mayo al reportaje y negó las acusaciones.

“Es absolutamente falso que desde la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, se orquesten ataques en twitter con bots, contra ex trabajadores, periodistas y críticos del gobierno, como ha afirmado sin prueba alguna el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente (Iteso) y la coordinadora de su laboratorio SignaLab, Rossana Reguillo Cruz.

“Violando elementales derechos humanos, el Iteso hizo público a través de Aristegui Noticias un estudio sin contrastar y sin respetar nuestro legítimo derecho a la presunción de inocencia. Lo desmentimos desde el primer día. Y solicitamos un derecho de réplica basado en el artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lamentablemente no fue respetado”.

LLEGA A LA MAÑANERA

El tema llegó este 22 de mayo a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, donde la periodista Reyna Haydée Ramírez cuestionó al respecto al tabasqueño, sobre por qué no se respeta el derecho de huelga de los trabajadores de Notimex.

-No respeta la señora la huelga y usted lo está permitiendo, ¿por qué lo permite? -le preguntó la reportera.

-Ese tema de Notimex ahí se tiene que ir resolviendo; además, periodistas, mujeres y hombres inteligentes, con imaginación, con talento, ¿cómo no lo van a poder resolver el problema? ¿Para qué me voy a meter yo? –respondió el primer mandatario.

-Pues usted es el presidente, usted la puso ahí.

-Pero hay instancias. Si hay inconformidad que se acuda a esas instancias -dijo el presidente.

Ramírez más adelante le preguntó si no le creía a Aristegui sobre los ataques y López Obrador le dijo que a las dos les creé, en referencia a la directora de Notimex.

Cuando la periodista mencionó el reportaje y el uso de recursos públicos para atacar a periodistas, el mandatario lo desestimó. “Pero no creo que eso esté sucediendo”.

Consultada al respecto, la directora de Artículo 19 consideró que no se trata de un conflicto entre particulares.

“Esto no tiene que ver con un problema de personas, no estamos hablando de una cuestión entre particulares, es una institución del Estado y los recursos públicos para informar los usa para atacar a periodistas que no piensan como la agencia cree deben pensar”, dijo.

Recordó que no es la primera vez que se usan recursos públicos para atacar a periodistas, ya que la administración de Enrique Peña Nieto uso el programa cibernético Pegassus para espiar a periodistas.

“Si bien es cierto que no es la primera vez que se usa así, cambian las formas pero no el fondo”.

OTROS ESCÁNDALOS

Desde la llegada de Sanjuana Martínez a la dirección de Notimex han sido diversos los reportes sobre los encontronazos entre la dirección y la nueva administración.

Desde acusaciones de acoso contra varios empleados y el despido de una madre embarazada, hasta un contrato presuntamente por 1.7 millones de pesos a cambio de tres servicios informativos a una consultora. También ha habido manifestaciones de ex empleados despedidos que han acudido a Palacio Nacional a protestar y a entregar una carta a la presidencia.

López Obrador desestimó las acusaciones contra Martínez desde el año pasado, cuando el Sutnotimex denunció el despido de 70 trabajadores de la agencia, algunos incluso de base, y que además no eran liquidados conforme a la ley.

Se le preguntó al presidente al respecto, en la mañanera del 4 de julio y dijo que ella no lo haría. “Confío mucho en Sanjuana, muchísimo”.

Por su parte Notimex ha dado a conocer su postura en diversos comunicados, en los que responsabiliza al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, encabezado por Conrado García, de corrupción, así como de estar detrás de las manifestaciones de trabajadores por quitarle sus privilegios.

La agencia asegura ha presentado pruebas y denuncias contra el líder y contra quien quedó en su lugar como secretaria general, Adriana Urrea. Además, afirma que la Secretaría del Trabajo le entregó la toma de nota a Urrea porque quien es representante del sindicato es Arturo Alcalde Justiniani, padre de la secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, quien este 22 de mayo enfrenta un escándalo por presunto nepotismo.

También Notimex se ha opuesto al emplazamiento de huelga del sindicato, que considera ilegal, y el pasado 13 de mayo se pronunció contra la Junta de conciliaicón y Arbitraje, por ampliar el domicilio de la “huelga ilegal”, al considerar que en la Ley Federal del Trabajo no existe dicha “argucia legal”.

Otro escándalo en el que se ha envuelto la directora de la agencia fue cuando el periodista Héctor de Mauleón acusó que un reportero de la agencia acudió a cubrir una conferencia suya pero solo para tratar de ridiculizarlo, al decir que hubo personas que bostezaron de decepción en la presentación del libro “Ciudad oculta”.

Mauleón respondió a la nota.

“Una disculpa a quien asistió a la presentación de “la ciudad oculta” por arrancarle bostezos y haberlo aburrido al punto de obligarlo a abandonar la sala, según esta nota mandada a hacer por la directora @notimex @SanjuanaMtz”, escribió en su cuenta de twitter cuyo usuario es @hdemauleón.

La directora de Notimex le contestó al escritor especializado en crónicas urbanas y artículos sobre inseguridad.

“Aclaración: la agencia Notimex tiene más de 200 personas en su redacción y la presentación de @hdemauleon fue una invitación. El reportero la escribió y la subió tal cual porque no existe censura. Es su visión, yo no la pedí, no le escribí y no la voy a censurar”, escribió.

En otro mensaje, la autora celebró que gracias a la polémica, la agencia se volvió tendencia. Mauleón hizo un tuit más y se preguntó si Martínez estaba bien de sus facultades mentales, ya que Notimex se volvió tendencia pero por las críticas que recibió.

La directora de la agencia noticiosa se burló entonces del escritor.

“Gracias al ‘nuevo Carlos Monsiváis’ por convertir a @Notimex en tendencia. No se pierdan esta crónica” y compartió el enlace de la crónica literaria que disgustó a De Mauleón.

Martínez continuó su sarcasmo y expresó que pensaban que eran amigos y le recomendó una terapia para manejar el odio y la frustración.

De Mauleón concluyó y se refirió a los mensajes y la criticó.

“Lamento mucho el papel que, siendo funcionaria, has decidido jugar. Saludos”.

EL CONGRESO DEBE DECIDIR

La representante en México de Reporteros sin Fronteras, Balbina Flores, dijo a La Silla Rota que han estado al pendiente del caso de Notimex y pidió que sea el Congreso de la Unión quien intervenga, pues es el poder que ratifica por ley a la directora de Notimex.

“Hemos escuchado lo que ha denunciado Artículo 19 y a Carmen Aristegui, lo hemos seguido de cerca, en algún momento tuvimos conocimiento de la situación donde se da este tipo de hechos de violencia, acoso, tal como se reporta en los informes.

“La única postura que te puedo dar es que esperamos que eso se investigue, que no debe pasar inadvertido para ninguna instancia de gobierno. No puede evadirse esa responsabilidad, eso es bueno para la agencia y el gobierno.

“Lo que nosotros hemos analizado es que también lo debe tomar el Congreso, tienen una gran responsabilidad, es quien ratifica a la directora de Notimex, tiene su responsabilidad y debe citarla a comparecer sobre lo que está pasando”.

Flores urgió al gobierno a que haga las investigaciones.

“No se puede dar más largas a este problema que ha escalado estos días, eso le hace daño a la agencia y a la sociedad porque en lugar de ocuparse de situaciones como asesinatos de periodistas o la emergencia covid u otros problemas de seguridad se centra en una situación que debió resolverse ya”, concluyó.