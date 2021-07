Nota exhibida como "fake", investigación de 2017, le aclara Forbes a AMLO

Forbes México aclaró que la nota de su propiedad almacenada en su página web titulada "Gobierno mexicano espía a periodistas y activistas, revela investigación" y exhibida en la sección Quién es Quién en las mentiras que inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera este miércoles, corresponde a un material publicado en 2017.

La revista resaltó que la investigación corresponde a Articulo 19, R3D y Social Tic con asistencia de Citizen Lab de la Universidad de Toronto y divulgada por el periódico The New York Times, en las que hace referencia a presuntos casos de periodistas espiados en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

INCITA AMLO AL ODIO CON NUEVA SECCIÓN EN LA MAÑANERA

Con el inicio de la nueva sección en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, denominada Quién es Quién en las Mentiras, el mandatario generó una ola de comentarios de odio y críticas hacia periodistas en redes sociales; quienes a su vez calificaron esta acción como un distractor, un circo y una práctica autoritaria del mandatario.

El presidente nombró a Ana Elizabeth García Vilchis como la encargada de presentar el Quién es Quién en las Mentiras todos los miércoles por la mañana, sin contar con una trayectoria destacada como reportera o periodista; además de haber participado en las pasadas elecciones como candidata a diputada suplente en el Congreso de Puebla junto a Daniela Mier Bañuelos, hija del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. La fórmula obtuvo la curul en el Congreso poblano por la vía plurinominal.

En su perfil Elizabeth se auto califica como "chaira, feminista y Amlover" y defendió al diputado Saúl Huerta, de las acusaciones de abuso sexual en su contra, pero también se dijo a favor de su desafuero.

Esta vez sólo presentó algunas imágenes de portales de noticias y de redes sociales para señalar a periodistas sin presentar documentos o hechos sobre las supuestas mentiras.

El pasado 23 de junio, López Obrador anunció que implementaría un Quién es Quién en las mentiras, que se realizaría una vez a la semana en la conferencia mañanera, donde pretende exhibir noticias falsas que difundan los medios de comunicación.

Asimismo, aseguró que daría espacio a las réplicas y pruebas que tengan los periodistas y medios señalados. O en todo caso, agregó, recomendó hacerlo vía redes sociales.

AMLO LE HA MENTIDO MÁS DE 40 MIL VECES AL PUEBLO DESDE SUS MAÑANERAS: ONG

De acuerdo al estudio "El Valor de la Verdad", de la organización civil Signos Vitales, el presidente López Obrador miente al menos 80 veces en promedio en cada conferencia mañanera que ha dictado de lunes a viernes durante el primer tercio de su mandato.

El líder del Ejecutivo federal maneja una estrategia en las mañaneras de fragmentar o eliminar la verdad, al tiempo que atenta en contra de la cooperación ciudadana. Este plan es complementado por el fomento y culto a la mentira, las medias verdades o el uso de datos no verificables, resalta el estudio.

El reporte destacó que López Obrador es un mentiroso tan constante que en dos años está cerca de duplicar las 23 mil mentiras que le documentó The Washington Post al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su periodo de gobierno de cuatro años.

"Con un montaje profesional y una adecuada batería de preguntas a modo, el país se prepara cada mañana para escuchar el mismo guion de falsedades, verdades a medias, combinación de acusaciones, datos no verificables y denostaciones en contra de detractores, así como la interminable lista de promesas incumplidas", detalló Signos Vitales.

El taller de comunicación política que dirige Luis Estrada, ha destacado que López Obrador miente aproximadamente 85 veces en cada conferencia de prensa mañanera, por lo que, del 3 de diciembre de 2018 a la fecha, el titular del Ejecutivo ha realizado más de 56 mil afirmaciones no verdaderas, afirmó Leonardo Curzio, en sus redes sociales.

¿QUIÉN ES ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS?

Ana Elizabeth García Vilchis, la nueva encargada del Quién es Quién en las Mentiras, cuenta con una licenciatura en Antropología Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, fue coordinadora de contenidos web de "La Jornada de Oriente" desde julio de 2011.

La nueva integrante del gobierno de AMLO es esposa de René Sánchez Galindo, quien fuera candidato de Morena a diputado federal por el distrito 12 con cabecera en la capital de Puebla.

Sánchez Galindo fue secretario de Gobernación de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que también perdió las elecciones frente al panista Eduardo Rivera Pérez.

Claudia Rivera es hija de Eloísa Vivanco Esquivel, quien es presidenta nacional de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena.

De acuerdo con periodistas de Puebla, a García Vilchis no se le conoce una trayectoria o trabajos periodísticos destacados.

LE RESPONDEN PERIODISTAS

La periodista Carmen Aristegui calificó como un absoluto despropósito el ejercicio del presidente asumir que el que posee la verdad es él.

"Me parece absolutamente fuera de lugar y de todos los estándares democráticos y los estándares de gobierno de una institución como la Presidencia de la República asuma este papel; y no digo que no haya informaciones equivocadas y falsas deliberadamente intencionadas, pero me parece a mí muy delicado que desde la Presidencia de la República se tenga la determinación de decir quién miente y quién no", indicó en su noticiario.

En redes sociales, Raymundo Riva Palacio, Héctor de Mauleón, Denise Dresser y Salvador García Soto, entre otros, criticaron el ejercicio que inauguró el presidente.

"El presidente @lopezobrador_ escaló hoy sus ataques a prensa y periódicas independientes. Cómo lo hace diariamente con todo aquello que ejerza su derecho a disentir, con mentiras y arengas al linchamiento", escribió en un hilo de Twitter Riva Palacio.

Donde además criticó falta a la verdad de la nueva vocera sobre su cargo de asesor del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Por su parte, Denise Dresser afirmó que el Quién es Quién En las Mentiras "es un distractor, un circo, un amedrentamiento, un abuso de poder, una práctica autoritaria, un signo de intolerancia al escrutinio crítico. El objetivo: Desviar la atención de problemas que el periodismo documenta y sobre los cuales el gobierno miente".

#QuienEsQuienEnLasMentiras es un distractor, un circo, un amedrentamiento, un abuso de poder, una práctica autoritaria, un signo de intolerancia al escrutinio crítico



"No entiendo qué dice esta tartajente vocera sobre las "sendas columnas" que aparecieron sobre el espionaje a periodistas. Yo no escribí en mi columna nada al respecto. Quieren denunciar supuestas mentiras... diciendo mentiras. No extraña. Ha sido siempre la marca de la casa", posteó Héctor de Mauleón.

No entiendo qué dice esta tartajente vocera sobre las "sendas columnas" que aparecieron sobre el espionaje a periodistas. Yo no escribí en mi columna nada al respecto.

Quieren denunciar supuestas mentiras... diciendo mentiras.

No extraña. Ha sido siempre la marca de la casa.

Salvador García Soto:

A @lopezobrador_ le agradezco lo de "columnista estrella", aunque no me lo crea. Y corregí ese día q no era sicario, pero sí comunitario armado, figura ambigua, vinculada al narco y fuera de la Constitución. Si para el presidente eso es normal, se entiende el fracaso de la seguridad.

