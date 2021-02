“Nos vamos a recuperar pronto”: AMLO rechaza proyección de Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las proyecciones del Banco de México (Banxico) sobre una caída del PIB para este año y la pérdida de empleos formales.

Tras señalar que no está de acuerdo con las cifras que colocan, en el peor escenario, una caída de 8.8 por ciento en 2020 para la economía mexicana, López Obrador aseguró que las inversiones están regresando a México.

“Acerca de los pronósticos del Banco de México somos muy respetuosos de la autonomía del Banco de México, desde luego no coincidimos con sus proyecciones, nosotros pensamos que nos vamos a recuperar pronto”, lanzó el mandatario mexicano.

En conferencia mañanera, el presidente indicó que “los pronósticos de ayer del Banco de México están peor que los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para México, salieron más, bueno, realistas que los del Fondo”.

Los pronósticos de Banxico van del mejor, en una caída de 4.6 por ciento, al peor, con una pérdida de 8.8 por ciento en 2020. También alertó que la desaparición de hasta un millón 400 mil empleos formales ante la crisis por la pandemia de coronavirus covid-19.

CASO COFECE Y SCJN





El presidente López Obrador advirtió que puede enviar una nueva iniciativa al Congreso para que quede claro que debe existir un límite en los sueldos de los servidores públicos. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) pueden ganar más que el jefe del Ejecutivo.

“Ayer no me gustó, y lo digo de manera franca abierta, también con todo respeto, la decisión que tomaron en la Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República”, espuso.

“No es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios”, dijo para cuestionar a los trabajadores del gobierno que ganen 300 mil pesos mensuales en medio de la emergencia sanitaria.

CONFIRMA REGRESO A GIRAS





El presidente López Obrador se adelantó a la reunión con funcionarios de Salud y confirmó que la próxima semana sale de gira para inaugurar las obras del Tren Maya.

Destacó que con el banderazo a las obras de esta obra se crearán miles de empleos, urgentes ante la necesidad de que se reactive la economía y la vuelta a la “nueva normalidad”.

“Ya tomé la decisión de salir porque necesitamos reiniciar nuestra vida pública e ir hacia la nueva normalidad con todos los cuidados; mis adversarios, haga lo que haga no les va a gustar nada. Si que me quedo, qué por qué estoy encerrado, que por qué no doy un mensaje de inicio de la nueva etapa hacia la nueva normalidad”, dijo.

Y SE LANZA CONTRA “EL PAÍS”





El presidente López Obrador arremetió contra el diario El País por defender a empresas del sector eléctrico y señaló que juega el papel de defender a esas compañías en México.

En la época de Porfirio Díaz, los inversionistas extranjeros tenían sus periódicos en México, había uno español y uno de Estados Unidos defendiendo a sus empresas, por lo que dijo que ese es el papel que juega El País en México.

PUENTES VACACIONALES





El presidente López Obrador dijo que los puentes vacacionales se mantendrán un año a petición del sector turismo.

“Ahora como se perdieron más empleos para el turismo, a petición de los empresarios del sector, a través del Secretario de Turismo, Miguel Torruco, yo acepté que cuando menos una año se continúe con los puentes, esta es una contribución de nuestros héroes, van a seguir ayudando”, explicó.

“Se van a mantener los puentes con la idea de fortalecer y ayudar al sector turístico”, agregó.

INVESTIGARÁN VENTA DE EXÁMENES PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS





El presidente López Obrador afirmó que se abrirán investigaciones por la venta de exámenes para la especialización de médicos en el país, además que se pondrá atención que las siguientes pruebas se desarrollen sin corrupción.

Explicó que en una reunión que sostuvo con integrantes de la Secretaría de Salud se abordó el tema de las irregularidades que existen en el proceso de admisión para que médicos y médicas adquieran un grado de especialización.

“Hoy en la mañana estamos viendo lo de los médicos especialistas, dijimos que ya no va a haber rechazados porque estamos pensando solo emplear aquí para que puedan estudiar la especialidad, son alrededor de 50 mil los que presentan examen, entra en 10 mil, entonces vamos a procurar que se amplíe a 10 mil y los 30 mil restantes les vamos a apoyar con becas para que estudian en el extranjero”, señaló.





DESCARTA FALTA DE INSUMOS MÉDICOS





El presidente López Obrador descartó que hagan falta insumos médicos para el personal del sector salud que está en primera línea atendiendo la pandemia de covid-19 en hospitales públicos y pidió al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que informe sobre ello.

Afirmó: "mañana le voy a pedir al doctor Hugo López-Gattel que dé un informe, porque tengo información de que no hay desabasto de insumos médicos, pero aprovecho para solidarizarme con los médicos, porque son momentos de fatiga (...) ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación de hospitales, eso ya se superó y tenemos que continuar con las medidas de Sana Distancia".

El titular del Ejecutivo dijo que se mantiene la atención ante la pandemia, específicamente se refirió a el tratamiento de los cuerpos de la personas fallecidas por el virus, y aseguró que se está dando apoyo a los familiares que perdieron a un ser querido.





DICE QUE PLAYAS ESTÁN LIBRES DE SARGAZO





Las playas de México están limpias de sargazo y no hay problemas con este tema, aseguró el presidente López Obrador, quien informó que se tienen seis embarcaciones de la Secretaría de la Marina para recoger las algas que llegan a Quintana Roo.

“Ahora se tiene la ventaja de que ya se tienen embarcaciones que se fabricaron en este tiempo para recoger el sargazo. Vamos a pedirle el informe al secretario de Marina, el almirante (José Rafael) Ojeda. No hay ningún problema, las playas están limpias, ese era el informe que tenía, es un asunto que se da por temporada. Hay que ver arribo de sargazo, pero tenemos cómo enfrentarlo”, aseguró.

López Obrador añadió que la Secretaría de la Marina, encargada de la limpieza del sargazo desde el año pasado, ha hecho un buen trabajo coordinado con los gobiernos municipales y el gobernador de Quintana Roo.

Reclamó que el año pasado había campaña de que se iba a acabar la afluencia turística por el sargazo, y aunque reconoció que es un problema, también mencionó que se resolvería y se limpiaron las playas. "El año pasado se resolvió", sostuvo.

(Luis Ramos)