"Nos quedamos varados y estamos en lista de esperar para regresar"

No son nueve sino catorce. Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió de manera oficial que a la fecha sólo cuenta con información de nueve connacionales varados en Nepal (el país asiático que hace frontera con China, país cuna del #coronavirus) los mexicanos que allá se encuentran y que La Silla Rota contactó desde #CDMX, refieren que sus cuentas suman catorce.

Si bien el número es importante en términos diplomáticos, la realidad es que en términos logísticos es lo de menos cuando sus peticiones de auxilio para salir de aquel país y regresar a México, son respondidas vía e-mail en los siguientes términos. "El próximo 17 de abril saldrá un vuelo de Katmandú hacia Londres... Este vuelo dará prioridad a los nacionales de Reino Unido, por lo que los mexicanos estarán en lista de espera... El vuelo tendrá un costo aproximado de 800 libras... Para abordar este vuelo deberán contar con un pasaje aéreo de Londres hacia la Ciudad de México... Adquiridos ambos boletos, favor de notificar a esta Embajada a fin de facilitar su traslado".

Dánae Cordova llegó a Nepal con su esposo el 22 de febrero; pero nunca imaginó que viviría una situación así; peor aún, narra a LSR, tampoco supuso que la respuesta institucional que recibiría se resumiría en dos frases: nosotros te informamos opciones de avión para que regreses, pero tú pagas tu pasaje.

"Vivimos en #CDMX y llegamos a Nepal el día 22 de febrero para pasar unos días en un campamento cerca del Himalaya y no había internet. Al bajar de las montañas nos enteramos que la frontera con India estaba ya cerrada, teníamos que haber salido de Nepal desde el 22 de marzo, pero ya no pudimos. Kuwait Airways canceló los vuelos y en Nepal cerraron el aeropuerto. Nos quedamos varados con nuestros boletos de vuelta ya pagados y que no nos serán reembolsados a menos que los usemos cuando esto se normalice", explica a La Silla Rota.

Tenemos aquí 22 días pagando hotel y alimentos dentro de nuestras posibilidades. De tomar la opción que nos da la embajada para volver a México este viernes, vía Londres, costaría 24 mil pesos el vuelo de Nepal a Londres más otros 14 mil (tarifa económica) para volar de ahí a México. Total: 38 mil pesos pasaje por persona. La realidad es que ya no tenemos dinero para comprar un pasaje dentro de un vuelo de rescate que otros países sí están haciendo por sus ciudadanos; porque ese pasaje para nosotros, por ser extranjeros, el precio es más alto

El 1 de abril La Silla Rota publicó la historia de la doctora Yuriria Vélez, varada también en Nepal. Una semana después, el día 9, ella logró volver a México a través de dos vuelos. El primero un charter privado que la embajada alemana gestionó para sus ciudadanos también varados en ese país asiático; el vuelo salió el 8 de abril y costó 600 euros por persona (15 mil 500 pesos) mismos que Alemania financió y que ella (al igual que los alemanes) deberá de pagarles a la brevedad. El segundo vuelo Alemania-México costó un promedio de 12 mil pesos y ella lo pagó tras solicitar préstamos familiares. Fuentes consultadas a este caso señalaron que la doctora Vélez tuvo suerte de alcanzar -por su cuenta- lugar en ambos vuelos porque no apareció en lista de espera que envió la embajada de México. Y ahora, en este momento, ella pasa su cuarentena en Querétaro, para descartar cualquier riesgo de contagio por coronavirus antes de reencontrarse con su familia en Guanajuato.

Los ahorros de su vida

Fue lo que Abraham Morales gastó en un viaje que planeó para conocer mundo. Diseñador y chilango, él es otro de los mexicanos que atraviesan por la misma situación. Entrevistado también por La Silla Rota, narra así su caso. "En este momento los vuelos son mucho más caro de lo normal ¡Casi 60 mil pesos! Tres veces más de lo que se cobra normalmente. Estamos en incertidumbre por los discursos del secretario @m_ebrard porque dicen: sí, vamos a rescatar personas y enviar aviones. Pero la embajada de México en India -porque en Nepal solo tenemos consulado- se limita a informarnos de los vuelos organizados por otros países y nos sugiere abordarlos para acercarnos a Europa o Japón; y que de ahí nosotros compremos un vuelo a México".

No hay certeza de abordar los charters porque son vuelos organizados por otras embajadas, no del Gobierno de México; por eso quedamos en lista de espera. Generalmente se llenan y te quedas ahí en el aeropuerto ¡Como idiota! Para regresar a tu hostal con la infección latente. Respecto al segundo vuelo para llegar a México corres el riesgo de que lo cancelen de último momento o cierren fronteras según evolucione el virus. Una compañera (dice en referencia a la doctora Yuriria) se la rifó y tomó el avión a Alemania, de ahí a Múnich y luego a México. Hasta ese momento la apoyó la embajada para decirle vamos a hablarles para que te dejen abordar, tienes nuestro respaldo. Yo, la verdad, no me la rife

En los últimos quince días, estos mexicanos han recibido otras dos alternativas para regresar. Una fue el pasado sábado 11 de abril para abordar un vuelo especial Nepal-Catar-Estados Unidos-México con un costo de, al menos, dos mil 900 dólares americanos. 68 mil 150 pesos, según el precio del dólar aquel día; era requisito indispensable contar con visa norteamericana. Esto, independientemente de que el vuelo haría escala en Dallas, Texas, una de las ciudades donde el número de enfermos por covid-19 va en ascenso. La otra opción era abordar un vuelo canadiense Nepal-Canadá-México con un costo promedio de dos mil 900 dólares canadienses, es decir, 49 mil pesos.

Lentejas, aceite y arroz

Adaptándose al día a día de su situación y casi al límite de sus ahorros, Dánae, su esposo, Abraham y el resto de los mexicanos se encuentran repartidos en diversos hoteles y hostales de Nepal en espera de una respuesta oficial y no sugerencias. En los últimos días algunos de ellos recibieron despensas con estos productos pues la mayor parte de la ciudad está vacía, los hoteles están cerrando; y las tiendas que venden alimentos así como los lugares que solían obsequiarles comida ocasionalmente, dejaron de hacerlo.

"Aquí el desarrollo de la enfermedad se multiplica, los europeos se están yendo más rápido y los hoteles sin clientes, cierran. En el hostal donde estoy somos tres personas, imagínate. Uno se cuida, pero mucha gente no y si nos juntan a todos en un sólo lugar puede ser complicado. Se respira una atmosfera de que no hay nadie, literal: somos los últimos que están rescatando. Acá no te permiten cocinar, tienes que comprar tu comida, el dinero se está yendo como agua. En una semana estaré out y no sabría para dónde jalar", relata Abraham con voz de preocupación y duda. "Hay un colombiano que su embajada le iba a apoyar con dinero; a unos brasileños les iban a mandar un camión desde Katmandú hacia Nueva Delhi para luego tomar un avión ¿Y nosotros?", se pregunta.

Para él, Dánae y la doctora Vélez, la exposición de sus casos en redes sociales (Twitter y Facebook) les permitió tener presencia en el mapa diplomático internacional porque comenzaron a recibir respuesta de algunos e-mail enviados anteriormente a la embajada mexicana. Pero tal vez no ha sido suficiente, pues aunque agradecen el envío de comida y recomendaciones para mudarse a hostales más económicos, mientras pagan alguna de las opciones de pasaje de vuelta a México, en realidad esperan una postura más firme de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

-En la #CDMX mi esposo y yo tenemos un negocio, un restaurante, pero todos sabemos que por la contingencia han cerrado. En parte nos sentimos abandonados por nuestro país, al ver que otros países ya sacaron a su gente o les apoyaron de otras maneras. Cada día estamos encerrados en el hotel y comemos fideos con verduras que es lo único que hay. Una opción es esperar a que se abran fronteras y las aerolíneas comerciales comiencen a operar, para poder utilizar nuestros propios boletos que ya teníamos comprados y fueron cancelados, describe Dánae.

-¿Qué tan lejos se encuentran de China?, le pregunta La Silla Rota a Dánae.

-Nepal esta pegado a China, sólo nos separa la frontera.

-¿Han considerado la posibilidad de proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que los traslade de Nepal a China y ahí abordar uno de los vuelos de Aeromexico que vienen a México con equipo médico e insumos para combatir la pandemia?

-Pues no hay peor lucha que la que no se hace, responde.





(María José Pardo)