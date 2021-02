“Nos preocupa cuánto nos cobrarán, pero a ver cómo conseguimos el dinero”

El Instituto de Salud para el Bienestar continúa generando dudas entre los pacientes y sus familiares, quienes no tienen claro si tendrán que pagar por la atención que reciben en los hospitales e incluso dudan que los servicios vayan a ser gratuitos en todos los niveles para cuando concluya este año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a su gabinete a hacer todo lo necesario para que antes de que termine el 2020 los servicios de salud sean gratuitos en los tres niveles de salud, esto después de que se diera a conocer que el Insabi sólo prestará atención para primer y segundo nivel.

Tras la entrada en vigor de la reforma que sustituye al Seguro Popular con el recién creado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, ocho gobernadores han rechazado la adopción del nuevo esquema de seguridad social para los no derechohabientes. Se trata de siete de extracción panista y uno de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, entre los familiares de pacientes persisten las dudas, como en el caso de Dolores Sánchez, quien dice que “hasta no ver, no creer, ¿no? Porque según nos iba a ayudar mucho a los más pobres y yo digo que no, estamos peor que nunca. elevaron las consultas, elevaron todo”.

Ella tiene internada a su hija en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga porque acaba de dar a luz y el bebé venía con un problema congénito en el riñón. Toda la familia vive en Xochimilco y no sólo gastan en las cuotas de recuperación del nosocomio, sino también en pasajes.

Dolores indica que su hija lleva un día internada y hasta el momento “no nos han dicho, estamos esperando a ver cuánto nos van a cobrar. La verdad sí nos preocupa, pero con que estén bien los dos, que estén atendidos, el dinero vamos a ver cómo lo conseguimos”.

El Insabi entró en funciones el pasado 1 de enero y en los primeros días también hubo confusión por un alza en los cobros que se hacían en el Hospital General, ya que habían aumentado. Posteriormente regresaron a las tarifas de 2019 y se comenzaron a hacer reembolsos a los afectados.

La sobrina de Guadalupe Campos también es atendida en este hospital desde hace 15 días, ya que le amputaron una pierna a causa de complicaciones por diabetes.

“Lo que pasa es que mi cuñado no había pagado lo de la cama ni nada y ahorita que ya va a pagar, le van a hacer, me imagino, el descuento. Nos han atendido bien, cobrando, porque pues cada estudio es una lana la que cobran”, detalla.

Sin embargo, Guadalupe también cuestiona los hechos que se han presentado recientemente en el Sector Salud. “Está mal todo lo que han hecho, de que primero le subieron un buen y ahorita ya hicieron que bajara, dicen unas personas que ya les regresaron lo que habían dado, pero quién sabe”.

A su sobrina todavía le falta por lo menos una semana de hospitalización y explica que cada día gastan alrededor de mil pesos entre medicamentos y los procedimientos que le realizan, por eso le pide al presidente “que nos eche la mano”.

La incertidumbre también se percibe entre los pacientes del Hospital General Dr. Rubén Leñero, que es de segundo nivel y está a cargo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Afuera de la entrada principal esperaba una familia. Tania Pérez indica que desde el miércoles pasado atienden ahí a su mamá, quien tiene cirrosis hepática y ha presentado complicaciones por este mal.

Hasta el momento no nos han cobrado nada, quién sabe si nos vayan a cobrar porque el medicamento que le han puesto es caro, y no nos han dicho

“Le hicieron dos estudios que son muy caros y dos cirugías, entonces vamos a ver en cuánto nos sale. Le hicieron un estudio que es la endoscopía y como ahorita está mal del hígado, le hicieron ligamento de las várices”, detalla la joven.

Ella y su familia vienen del Estado de México y aunque tenían vigente la póliza del Seguro Popular, no se las hicieron válida. Relata que la atención que ha recibido su mamá es buena, pero que los fines de semana no se hacen operaciones, por lo que la intervinieron hasta ayer.

“Yo digo que sí nos van a cobrar, porque dijeron que el Seguro Popular ya no es válido, que ya nada más nos van a pasar el costo ahorita que esté bien, para que nos digan en cuánto va a salir”, comenta Tania, quien añade que les preocupa cómo van a pagar la atención, pero que harán lo que sea necesario con tal de que su mamá esté bien.

En los estados hay rechazo al Insabi

Varios gobiernos estatales han expresado que no se sumarán al Insabi, uno de ellos es Guanajuato, en donde el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo expresó que van a seguir con el sistema actual, pero tratarán de coordinar con las autoridades federales.

Dijo que varios gobernadores están revisando el tema y que van a hacer una propuesta, ya que están de acuerdo en la gratuidad y universalidad del servicio, pero necesitan establecer de dónde va a salir el presupuesto.

Recordó que a Guanajuato se le ha reconocido por tener uno de los dos mejores sistemas de salud del país, por lo que “Nosotros no nos vamos a sumar, seguiremos prestando el servicio, que atiende a prácticamente a 3 millones de personas, tenemos un presupuesto de 13 mil millones, de los cuales 5 mil millones pone la Federación y 8 mil millones el estado”.

Destacó que en la entidad hay un abasto de 95.75%, que no tienen adeudos ni observaciones en las auditorías, por lo que continuarán manteniendo el sistema actual en coordinación con la Federación.

No es prudente politizar el tema de la salud.



Nuestra prioridad es una atención eficiente, oportuna y atenta de los pacientes.



Apoyamos la gratuidad, pero con la certeza de que sea de calidad.



Por ello seguiremos atendiendo a las familias. — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) 14 de enero de 2020

Asimismo, en otras entidades del país ya se otorgaron cuatro amparos contra el Insabi. El senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, apoyó a 22 padres de familia de Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, quienes interpusieron el recurso ante los tribunales.

De todos los procesos iniciados, hasta ahora se han ganado cuatro, con este amparo las personas podrán continuar con los servicios del Seguro Popular, bajo los mismos lineamientos que estaban establecidos hasta el 31 de diciembre de 2019.

Asimismo, trabajadores del Seguro Popular que laboraban en Oaxaca, Michoacán y Tabasco protestaron en las instalaciones del Insabi en la Ciudad de México, denuncian que ha habido despidos de en la entidad debido a los cambios en el sistema de salud y señalaron que de no obtener una respuesta se manifestarán también en Palacio Nacional.

En medio de la tensión con los estados por el Insabi, el presidente López Obrador prefirió no tocar el tema en la comida con gobernadores que tuvo este martes. De acuerdo con Reforma, los mandatarios estatales indicaron que no tuvieron oportunidad de dialogar sobre este cambio en el sistema de salud, pero que tuvieron un encuentro ameno.

Foto: Cuartoscuro.

(María José Pardo)