Nos piden no salir a la calle, estoy asustada: mexicana que vive en Beijing

Aglaee Tamez es una regiomontana que vive en Beijing, capital de China, desde hace 3 meses. Los estudios y el trabajo la hicieron quedarse más de lo planeado, pero ahora el coronavirus la tiene en alerta, nos cuenta que las autoridades chinas ya no los dejan salir a las calles y está asustada.

"Estoy asustada, pero como el gobierno chino ha estado actuando muy rápido tengo la esperanza que se controle aquí", aseguró en entrevista con La Silla Rota.

Este lunes, la capital de China anunció el primer fallecido por coronavirus en su territorio, donde se registran 80 contagios hasta el momento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como "alto" el riesgo del coronavirus surgido en China, que ha dejado hasta el momento a 82 muertos y 2 mil 700 contagiados.

En medio de esta crisis, decenas de mexicanos se encuentran varados en el país asiático con la incertidumbre de lo que pasará y lo que deben hacer ahora.

Es el caso de la joven mexicana que reside en Beijing, ciudad a la que fue en busca de mejores oportunidades y que se encuentra a casi 12 horas (mil 152 km) de Wuhan, donde se habría originado el virus.

La Silla Rota entrevistó a Aglaee Tamez, quien contó su experiencia en medio de esta crisis.

¿Cómo vives está crisis?

Estoy en Beijing desde noviembre, esto surgió la semana pasada. Estoy asustada pero como el gobierno chino ha estado actuando muy rápido tengo la esperanza que se controle aquí. Pero al ver la situación de Wuhan que están bloqueando las ciudades y no hay comunicación entre algunas ciudades como en trenes, buses, aviones, los aeropuertos están cerrados en Wuhan, pues nos asusta que en Beijing se vaya a poner igual.

Yo vivo en unos complejos de apartamentos y para salir de mi apartamento y volver a entrar, me revisan la temperatura, si traigo fiebre o no. Hoy fui con una amiga, se supone que no podemos salir. Yo no salía desde el martes pasado, pero fuimos porque el local es de ella, es un gimnasio donde trabajo como entrenadora. Cuando íbamos a entrar al complejo nos pararon policías para revisar la fiebre y para revisar lo que estábamos haciendo porque se supone que nadie debe estar en la calle. Tienen muy controlado esto de que nadie va al trabajo, alargaron el periodo de vacaciones de los niños.

No he tenido muy bonita experiencia últimamente con toda esta situación.

La recomendación es no salir y si sales, con mascarilla. He optado por no salir. Gracias a dios, China tiene un servicio de entrega de comida. Otra indicación es no pedir alimentos preparados, porque no sabemos si la persona que prepara la comida esté contagiada. Pero los supermercados están abiertos.

¿Qué te dicen tus familiares?

Están muy al pendiente de mí, de saber cómo estoy para saber cómo está la situación aquí, para informarme, porque también no hay mucha información.

El internet está controlado aquí en China, tenemos que usar una VPN para cargar las redes sociales. Hay mucha información en los grupos de Whatsapp y de China. Pero sí hay mucha información falsa, hay una que dice que cada día aumentan mil los casos de este virus y aquí se dice otra cosa.

Sabemos que en Wuhan las embajadas están evacuando a extranjeros; aquí en Beijing no hemos llegado a eso porque la ciudad está completamente parada. No hay muchos servicios, el metro no está funcionando ahorita. Es una ciudad fantasma ahorita.

¿Cómo es el manejo de noticias falsas?

El gobierno chino publicó un comunicado de que si alguien comparte noticias falsas en WeChat, pueden ir a la cárcel. Está muy controlado en las redes sociales, ellos te pueden ubicar, saben dónde vives y tienen tu información.

En mi Wechat está mi pasaporte, porque lo tengo que utilizar para pagar. Fácilmente pueden dar conmigo si yo comparto una información falsa por WeChat. Que hay mucha gente que sí lo hace.

¿Qué te impulsó a trabajar en China?

Lo primero es que me gusta viajar. Ya he vivido en otros países como Irlanda y España. También fue por trabajo y estudio. El salario era muy alto y era una cultura que también me llamaba mucho la atención. Yo no tenía planeado vivir aquí por siempre. Estoy ganando casi cuatro veces más de lo que ganaba en México. Soy licenciada en Comercio. Aquí trabajo de 4 a 5 horas y gano más. Por eso fue atractivo. Y la academia me pone el departamento, yo no pago nada; hay opciones muy buenas.

¿Qué harás ahora?

De momento, estamos esperando más información. Ahorita en Beijing no ha habido muertes. Hay más de 100 contagios, pero se han curado. Los más afectados han sido los más vulnerables, quienes tienen otros problemas de salud.

Si empieza a empeorar la situación aquí, de que empiecen a haber más casos, si anuncian cuarentena, yo agarro mis maletas y me voy al aeropuerto de regreso a México.

