"Nos faltan 200 mil, covid ha dañado a México entero": senadora

"Nos faltan 200 mil y cuando decimos nos faltan, nos referimos a todo el pueblo mexicano, porque este virus letal ha atravesado y dañado a México entero", dijo la senadora Kenia López Rabadán en la sesión ordinaria del Senado de la República.

Tras guardar un minuto de silencio en el Senado, López Rabadán afirmó que, "hemos tenido la peor pandemia de la historia con el peor gobierno. Un gobierno negligente".

La senadora consideró como una irresponsabilidad del Presidente de la República no mandar un mensaje claro en el uso del cubrebocas, o por seguir en sus giras políticas.

Esta semana según las cifras oficiales, nos faltan 200 mil y es un hecho que esas cifras son opacas y están manipuladas, ya que el exceso de mortalidad en nuestro país supone el doble de muertes

Lo anterior, debido a que no hubo pruebas para saber quién estaba enfermo y quién no. Tampoco hubo medicinas, pues se especula que, a los altos funcionarios de este gobierno, sí se les dio la medicina que necesitaban para curarse, pero a la mayoría de los mexicanos no. Tampoco hay vacunas suficientes.

"Hoy nos solidarizamos y acompañamos el dolor de las 200 mil familias que han perdido a un ser querido", dijo la senadora.