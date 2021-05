"Nos están matando": padres y pacientes; AMLO insiste en que no hay escasez

Alejandro Barbosa, director de la organización Nariz Roja, le respondió al presidente López Obrador a través de un video en Facebook, en el cual señaló que en estos años su gobierno no ha cumplido con garantizar el derecho a la salud y que, por el contrario, las acciones que han emprendido cuestan vidas.

"Hoy, 27 de mayo de 2021, vuelven a decir que garantizan el medicamento en todo el país, pero el mensaje de los hospitales es contundente: ´no hay quimio, nos están matando´. El mensaje es contundente, señor presidente, dejen de estarle mintiendo a la gente", enfatizó.

AMLO NIEGA DESABASTO

El presidente dijo que hubo algo de desabasto durante algún tiempo, Barbosa señaló que en pacientes con cáncer no se puede hablar de algo de desabasto, pues el hecho de que falte un medicamento entorpece el protocolo de atención que se requiere.

"Se lo hemos dicho al doctor (Jorge) Alcocer, si falta un medicamento en el tratamiento del niño, con que falte uno, el protocolo no sirvió. No lo han entendido, a veces hay de uno, a veces hay de otro, a veces hay de éste y a veces no hay nada, así de sencillo se maneja el sistema de salud en este país", criticó.

El director de Nariz Roja destacó que el gobierno ha comprado por partes los medicamentos oncológicos, que han llegado a los hospitales en cantidades menores y el abasto se resuelve sólo durante un par de días, pero nuevamente vuelven a faltar.

"No crea que estamos bien, señor presidente, la gente se está muriendo, no tiene quimio y eso lo dicen porque estamos en tiempos electorales, les asusta que esto les afecte. Ustedes no les han hecho caso a la gente, los han dejado morir", dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya escasez de medicamentos como reclaman padre de niños con diversas enfermedades en el país. Aseguró que ya firmaron contratos para la compra de medicamentos contra el cáncer con países como Corea del Sur, Alemania, Cuba y Argentina.



Padres de niños con cáncer han reclamado la falta de medicamentos para sus hijos y han realizado diversas manifestaciones.

"Las víctimas son muestras niñas y niños que se han quedado sin medicamento, no usted", así respondieron al inicio de la semana los padres de niños con cáncer al presidente López Obrador, a quien también señalaron que miente al asegurar que está bien el abasto.

El presidente fue cuestionado el lunes sobre la compra de medicamentos 2021 que lleva a cabo la UNOPS y sacó de nueva cuenta el tema de los cambios en los procesos de adquisiciones, al señalar que había empresas que concentraban los contratos y que por eso se hicieron cambios.

"Entonces, por lo mismo, (hubo) una campaña muy fuerte acusándonos de que no había medicamentos para los niños con cáncer. Una situación muy dolorosa, imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos. Y en efecto, había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje, porque lo que querían eran los contratos como venían entregándose, y resistimos. Es como el caso del huachicol, nada más que en los medicamentos, y otros casos", expresó el presidente.

En respuesta, los padres de niños con cáncer que conforman el Movimiento Nacional por la Salud, la Asociación de Padres de Familia de niños Enfermos A.C. y el Colectivo Cero Desabasto calificaron de lamentables los comentarios de López Obrador y señalaron que la falta de medicamentos no es un mito, ya que lo han documentado a través de la plataforma Cero Desabasto.

"Le decimos primero que nada, señor presidente, que las víctimas son nuestras niñas y niños que se han quedado sin medicamentos, que se les han manipulado sus protocolos incorrectamente durante más 936 días, que muchos han tenido graves repercusiones en su salud y hasta la vida han perdido por esta causa, ellas y ellos son las víctimas, no usted, señor presidente, porque más allá de las culpas, el Estado mexicano es el responsable de velar por que se cumpla el acceso al derecho a la salud y nos ha fallado, su gobierno ha fallado", destacaron.

"Señor presidente, usted nunca nos ha escuchado pese a que en reiteradas ocasiones le hemos solicitado formalmente una audiencia, usted jamás se ha dignado a pisar un hospital donde se atienden niños con cáncer, por el contrario, ha utilizado toda la fuerza del Estado para difamarnos y amedrentarnos, por ello desde la indignación activa le decimos que miente en sus más recientes declaraciones al afirmar que todo está bien respecto al abasto de medicamentos", dijeron.

AMLO PRESUME LOGROS EN COMPRA DE MEDICAMENTOS

La Secretaría de Salud (Ssa) presumió en conferencia mañanera de este jueves los beneficios que ha dejado al país la compra de medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés).

Jorge Alcocer, secretario de Salud, afirmó que han logrado un ahorro de más de 20% del presupuesto de este año y de más de 70% en comparación con el sexenio pasado, a través de este mecanismo de compra de medicamentos.

"En lo que va del proceso a la fecha existe un ahorro estimado de 11 mil 880 millones de pesos, que representan más de 20% del presupuesto programado de este año y se lograría en un solo año alcanzar más de 70% de lo que se ahorró en todo el sexenio pasado", dijo.

Alcocer también expuso que en los sexenios pasados las medicinas se les compraban a sólo 10 empresas.

El funcionario federal manifestó que ahora más de un millón de mexicanos reciben a diario medicamentos por parte del gobierno, mientras que antes "la salud se veía como una mercancía" dentro de un sistema lleno de corrupción.

"De 2012 a 2018 sólo 10 empresas concentraron el 79.6 por ciento del gasto en medicamentos, un total de 241 mil millones de pesos, equivalente al presupuesto de la UNAM de cinco años", explicó.

Señaló que las empresas implicadas no producían medicamentos, sino que eran distribuidores y se dedicaban a ser intermediarios, esto evitó que el resto de las farmacéuticas participaran en el gobierno.

"Lo que tenían eran conectes y funcionarios trabajando para ellos, porque era los que sabían cómo lograr grandes contratos. Épocas en la que los gobiernos hablaban de competencia económica, hablaban de organismos autónomos pero ocurría todo lo contrario", indicó.

Agregó que para 2018, México era el segundo país de la OCDE con el mayor gasto para adquirir medicamentos.

"México no compraba los mejores medicamentos del mundo, para los gobiernos neoliberales la globalización llegaba hasta donde sus intereses lo permitían", lanzó.

El secretario de Salud comentó que el actual gobierno ha logrado integrar 730 claves de medicamentos y material de curación, que fueron las solicitadas a la Unops.

Señaló que hasta ahora hay entregas o están en tránsito más de 60 millones de piezas para el sector salud, ya que es un abastecimiento de 12 meses, aunque dijo que hay un contrato a largo plazo para garantizar continuidad hasta el 2024.

COMPRA UNOPS NO ES MÁS TRANSPARENTE Y NO HABRÁ INFORMACIÓN: IMCO

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) aseguró que la compra de medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no será más transparente como ha afirmado el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Al preguntar a la UNOPS sobre características de las compras, la Oficina respondió que no podían brindar información por tenerla bajo reserva, se trata de datos como tipos de procedimientos, precios unitarios, cantidades compradas, fallas ni fechas de adjudicación.

"Todo esto que se ha comprado a través de las Organizaciones Unidas no sólo no es más transparente sino que nos vamos a quedar sin información", dijo Valeria Moy en entrevista para Carlos Loret de Mola en W Radio.

Resaltó que una de las maneras más efectivas de combatir la corrupción es que haya más información sobre las compras del gobierno.





(Luis Ramos)