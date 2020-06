Nos da miedo el covid, pero no hay ayuda para indígenas: triquis

La pandemia de covid-19 no ha detenido las manifestaciones de organizaciones de artesanos y comerciantes triquis asentados en la ciudad de México. Mientras las calles del Centro Histórico de la capital se han vaciado para guardar la sana distancia, ellos sistemáticamente han hecho marchas y bloqueos para pedir apoyos al gobierno de la ciudad de México.

"No es tanto que no queramos hacerlo, desde febrero platicamos con el gobierno para ver si había una estrategia para ver los rezagos y porque íbamos a resguardarnos, pero el gobierno no nos hizo caso en su momento, por eso salimos a las calles. No es que no le tengamos miedo al covid, le tenemos, pero el gobierno no tuvo un plan ni una estrategia para plantear el asunto de la contingencia con las comunidades indígenas", dijo a La Silla Rota el líder de la Coalición de Organizaciones Indígenas Autónomas de México, Alberto Tello.

El líder ha estado en el ojo del huracán, ya que excompañeros suyos, como Maricarmen Cantellanos, quien con su organización Unión de Artesanos, Productores y Terapeutas Profesionales formó parte de la coalición, acusó al líder de rasurar despensas y sólo favorecer a sus cercanos.

También de que para los que forman parte de su organización les pide una comisión por los apoyos económicos que consigue. Esa fue la razón por la que ella dejó la Coalición, en la que sí participó en algunas de las marchas para conseguir apoyos.

Otras acusaciones han surgido en twitter, donde la organización Pueblos Indignados acusó que Tello se había quedado con la mayor parte de las despensas que la sociedad civil le donó en una colecta organizada a la Coalición.

"Desde que @Coalición_Indig inició su colecta en Zócalo dijimos que había algo turbio. Salió que el gobierno de la ciudad les entregó más de mil 200 despensas a @AlbertoTelloHe1 de las cuales solo ha entregado según las fotos que han subido 200 aproximadamente", escribió en su cuenta de twitter @PueblosIndigna1.

De acuerdo con MariCarmen Cantellanos, cuando ella aún formaba parte de la Coalición, pidieron mil 200 apoyos a la Secretaría de Pueblos Indígenas (Sepi) para artesanos y comerciantes triquis, pero sólo les otorgaron de parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas 774 apoyos. La razón es que, pese a que así estaba acordado, la dependencia les puso trabas burocráticas como pedir más requisitos de los inicialmente establecidos, para poder entregarles más.

Tanto ella como Tello dijeron que por ejemplo la dependencia les aseguró que iban a entrar como beneficiarios personas a partir de los 18 años, pero después les avisaron que sólo a partir de los 25 años.

Otra complicación que les pusieron es que primero les daban 100 solicitudes por día para llenar y de pronto un día fueron 600. Además, les pidieron terminarlas ese mismo día a las 6 de la tarde, lo que causó protestas de los líderes, por lo que les dieron dos horas más de gracia.

Cantellanos recordó que algunos de los artesanos triquis aprendieron a escribir ya de adultos, por lo que no estaban familiarizados con el llenado de formas, lo que generó que algunas estuvieran mal, lo que causó un comentario de un empleado de la dependencia sobre los errores, a lo que una funcionaria le respondió: "déjalos, son analfabetos".

Tello por su parte señaló que la Sepi les ha dicho que sólo va a apoyar a quienes están incluidos en su censo y que uno de sus planes es hacer uno de comunidades indígenas, pero a su vez éstas se plantean para qué lo hacen, si no les llega ningún apoyo o si de todos modos los limitan.

Este gobierno nos ha limitado apoyos

Ambos reconocieron que sólo han recibido un apoyo de mil 500 pesos, lo cual es insuficiente para una familia triqui que en promedio se compone de 5 personas. Además, recibieron despensas del gobierno federal, pero se les hizo raro que fueran con cajas de grupo México y que traían pocos víveres, como medio kilo de arroz y una lata de atún.

Sin uso de cubrebocas, artesanos y comerciantes triquis asentados en la #CDMX recibieron apoyo de despensas https://t.co/fUoKU5McCI pic.twitter.com/9wu97m2dww — La Silla Rota (@lasillarota) June 2, 2020

"Es de risa", criticó Cantellanos.

Respecto a quién les da atención, se quejó de que, aunque debía ser la Secretaría de Pueblos Indígenas, esta los manda a la de Gobierno, y esta los regresa con la Sepi o con las alcaldías, que les piden volver con Pueblos Indígenas.

La Silla Rota buscó la versión de la dependencia capitalina, pero no hubo respuesta. Sin embargo, desde el 28 de marzo la Sepi emitió un boletín informativo donde daba a conocer que se habían organizado 50 mesas de trabajo con el sector de los artesanos para atender sus demandas. También acusó que se ha detectado que algunos grupos que ya tenían una cita agendada para la revisión de sus documentos, "pretenden ingresar en bloque a personas que no reúnen los requisitos para recibir el apoyo emergente, ya que no pertenecen a ninguna comunidad indígena residente, no forman parte del padrón de artesanos indígenas o se dedican a actividades diferentes a las establecidas en la convocatoria".

Por su parte la Secretaría de Gobierno informó a La Silla Rota que la dependencia encargada de atender a las organizaciones indígenas es la Sepi.

En una carta enviada el 14 de abril por Tello a la titular de la Sepi, Larisa Ortiz Quintero, reconocía que, entre la documentación para los apoyos, había nombres repetidos, credenciales no de la ciudad de México sino de otros estados y comprobantes expirados. Pero también acusó que de la dependencia no hubo orden en los documentos y fueron revueltos con otros grupos "y por lo tanto los nombres de nuestros agremiados incorporados en otros listados de otros representantes y no coinciden".

TAMBIÉN FUERON A PRESIDENCIA

La Coalición desde el 26 de marzo pidió apoyos y acudió incluso a Palacio Nacional a entregar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que explicaban que ante la entrada de la fase 2 de la emergencia sanitaria por el covid-19, los gobiernos de la ciudad de México como los de las 16 alcaldías cerraron los espacios públicos y los trámites en ventanilla y pidieron que nadie saliera de sus casas, lo que les cancelo la oportunidad de desarrollar sus actividades económicas de venta y con ello alimentar a sus familias indígenas.

Por ello les solicitamos que pueda emitir de manera urgente un decreto presidencial de una declaratoria de emergencia para las familias indígenas artesanas residentes de la ciudad de México para que se implemente un fondo emergente o un programa de gobierno

Pero tanto Cantellanos como Tello coincidieron en que de parte de presidencia de la República no hubo respuesta a sus peticiones.

LAS ACUSACIONES

Cantellanos dejó de pertenecer a la Coalición Indígena de Tello el 13 de mayo. Entrevistada, aseguró que la razón es que, en el reparto de los 774 apoyos y un número similar de despensas, Tello llevó mano y dio preferencia a los grupos de sus amigos, y el grupo de ella sólo recibió 19 despensas.

También dijo que en una colecta en la que convocaron a la sociedad civil para los artesanos indígenas, Tello se quedó con el grueso de lo que recibió. Otra vez los beneficiados fueron los amigos de él, ya que las esposas se dedicaron a surtirse de galletas Marías, latas de atún de las grandes, mayonesas y arroz que les fueron donados.

La lideresa agregó que no es la única integrante de una organización que se salió, y uno de los que dejo de pertenecer fue Sabino Sánchez.

Por su parte Tello afirmó que Cantellanos y otro líder de quien no dio el nombre, se salieron luego de que recibieron el primer apoyo. Respecto a Sánchez, dice que era el secretario de la Coalición de Indígenas Triquis, no de la Coalición de las Organizaciones Indígenas.

Así que prácticamente se fueron dos

La Silla Rota aprovechó para plantearle otros cuestionamientos sobre su actuar.

Se le preguntó si es cierto que por cada apoyo que consigue para sus agremiados les cobra una comisión.

Para hablar sobre ese tema pudiéramos platicar con la gente y usted puede venir para que vea y no se ha pedido ningún apoyo y lo que decimos es que el gobierno no da apoyos y por eso deben manifestarse los compañeros

Atribuyó esas acusaciones a lo que dijo la Secretaria de Gobierno capitalino, Rosa Icela Rodríguez, de que no había indígenas en las manifestaciones y de que las organizaciones les piden dinero a sus agremiados.

- ¿Es cierto que disfrazan a sus agremiados de triquis?

-Eso es una mentira, incluso no lo podemos hacer, aquí hay triquis, mazahuas o mixtecos.

Sobre la muerte de tres integrantes de la organización, supuestamente por covid, adquirido luego de marchar, lo negó. De uno no sabe, otro fue porque se cayó, luego de beber alcohol, y de otro aseguró que su acta de defunción dice que murió por sospecha de covid, y aunque se comprometió a enviar el acta, no lo hizo.

Añadió que quien difundió esa información fue Pascual de Jesús González, representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. (González dijo que "cada quien hace su lucha por su lado, pero no estamos contra los compañeros).

Otra queja es que tenía un grupo de whatsapp donde no incluía a personas como Cantellanos, pero Tello expuso que debió abrir otro chat, luego de que se filtró un audio donde se lanza contra Pascual, a quien acusó de querer pelear con él.

Gracias a ese tonto de Pascual de Jesús se cerró Copala porque fue con el chisme de que había infectados en Candelaria y el otro tonto del agente municipal de Copala se lo creyó, por eso insisto que tenemos que desengañar y desenmascarar que puras mentiras ha usado en la ciudad de México

Al respecto Tello da su versión sobre ese audio.

-Dentro de mi grupo de whatsapp al parecer se filtró un audio en el cual no queremos pelear, entonces ese audio lo mandan a mi pueblo, me preguntan que qué paso y lo filtraron y tuve que eliminar el grupo y hacer otro grupo de whats para los que quieran estar -respondió.

De acuerdo con Sabino Sánchez y Pascual de Jesús González, Alberto Tello aún convocó el sábado pasado a triquis en Iztacalco para prometerles apoyos, pero a cambio de una comisión. Eso pese a que la ciudad de México está en su pico de contagios por la covid-19.

(María José Pardo)