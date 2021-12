Nominan en EU al canciller Ebrard como persona del año por el control de armas

La Asociación de Control de Armas nominó al secretario de Relaciones de Exteriores como la "Persona del Año", por su trabajo en la demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos.

La organización, con sede en Washington, estimó que el canciller y los demás nominados ejercieron un liderazgo importante que ayudó a reducir los peligros asociados con las armas.

El secretario agradeció, a través de su cuenta de Twitter, la nominación de la Asociación de Control de Armas.

"Agradezco a la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos la nominación al reconocimiento anual que otorgan por la demanda presentada por nuestro país contra la industria de armas que facilita y promueve la violencia", escribió.

Agradezco a la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos la nominación al reconocimiento anual que otorgan por la demanda presentada por nuestro país contra la industria de armas que facilita y promueve la violencia. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 8, 2021

En agosto de este año, el canciller Ebrard anunció que el gobierno de México había presentado una demanda contra un grupo de empresas de armas de Estados Unidos a las que acusa de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilegal y han profundizado la violencia en el país.

La demanda fue presentada en el Tribunal Federal de Boston, en Massachusetts, contra algunos de los mayores fabricantes de armas como Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Colt´s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc. Otro acusado es Interstate Arms, un mayorista de la zona de Boston que vende armas de todos menos uno de los fabricantes a tiendas minoristas de todo Estados Unidos.

El pasado 22 de noviembre durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que encabezó México, Ebrard Casaubón participo en el debate "El impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad".

En su discurso, el canciller mexicano dijo que el tráfico de armas es un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil, destruye el tejido social, propicia la violencia, en especial contra grupos vulnerables, genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad.

"Nuestros esfuerzos han sido, debemos reconocerlo, insuficientes. México hace un contundente llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo. Al mismo tiempo, llama la atención de los gobiernos para que juntos animemos a nuestros respectivos sectores privados a establecer medidas de autorregulación conforme a sus legislaciones domésticas, para prevenir que sus prácticas comerciales propicien activamente el tráfico ilícito de sus productos".

Ante este panorama, México hace un contundente llamado para prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo. Al mismo tiempo llama la atención de los gobiernos para que juntos animemos a nuestros respectivos sectores privados a establecer medidas de autorregulación conforme a sus legislaciones domésticas para prevenir que sus prácticas comerciales propicien activamente el tráfico ilícito de sus productos, señaló el canciller Ebrard durante su intervención.

El secretario ha insistido en que es responsabilidad de los gobiernos garantizar la plena vigilancia del "ciclo completo de vida de las armas", desde que el fabricante la vende y la envía hasta que lo recibe el cliente, a fin de garantizar que no caen en manos equivocadas.

En la sede del Consejo de Seguridad, en Nueva York, el canciller dijo que ese tipo de armas se usa en 70 por ciento de los homicidios en América Latina.

LOS NOMINADOS

La Asociación de Control de Armas, además de nominar al canciller Ebrard como Persona del Año, también se encuentra un ministro de la cancillería inglesa, legisladores estadounidenses y el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

El reconocimiento distingue a personas e instituciones que han buscado soluciones efectivas para el control de armas, no proliferación y el desarme, así como crear conciencia sobre las amenazas que éstas representan, de acuerdo con la asociación

La votación se llevará a cabo entre el 8 de diciembre de 2021 y el 12 de enero de 2022, mientras que los resultados serán anunciarán el 14 de enero del próximo año.









kach