Nombran presidente provisional en TEPJF; "Intervine a solicitud de magistrados": Zaldívar

Tras la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante la madrugada se designo a un nuevo ministro presidente tras las renuncias de Reyes Rodríguez y José Luis Vargas Valdez.

A través de un comunicado, informaron que tras la retirada de estos dos magistrados de la Sala Superior, se aprobó el nombramiento del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente interino.

BOLETÍN | Las magistradas y magistrados de la #SalaSuperior del #TEPJF nombraron al Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente, por ministerio de ley, hasta el 1 de septiembre.

En sesión privada, las magistradas y los magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior aprobaron tres puntos alrededor del tema: El primero, indica que se presentaron en tiempo y forma las renuncias de los magistrados antes mencionados.

El segundo informa el nombramiento del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente, por ministerio de ley, de la Sala Superior del TEPJF hasta el 1 de septiembre.

Con esta determinación será el primer día de septiembre de 2021 cuando se emita una convocatoria para designar la nueva titularidad de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal.

"Con estas decisiones, las magistradas y los magistrados electorales refrendan su compromiso institucional ante los mexicanos para fortalecer su sistema democrático", finalizaron el comunicado.

A través de cuenta de Twitter, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar escribió que la crisis en el Tribunal ha sido superada.

El ministro Zaldívar reconoció a las y los magistrados su institucionalidad. "Espero que sea el inicio de una nueva etapa de unidad en bien de México".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el nuevo presidente del TEPJF, Fuentes Barrera informó que el próximo jueves será la primera sesión que encabece para sacar adelante los temas que están pendientes tras la elección del 6 de junio.

"INTERVINE A SOLICITUD DE LOS MAGISTRADOS": PRESIDENTE DE LA SCJN

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que intervino en el conflicto al interior del Tribunal Electoral a solicitud de los magistrados de la Sala Superior, de quienes dijo tienen "buen ánimo, constructivo, institucional".

En entrevista con Salvador García Soto en El Heraldo Radio, Zaldívar agregó que durante las próximas semanas, bajo el mandato provisional del ministro Fuentes Barrera, en el TEPJF deberá llegarse a un consenso sobre la nueva presidencia del órgano.

El ministro presidente de la SCJN reconoció a los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas, "que cedieron su intención de presidir en este momento para dar un espacio a la solución".

¿QUÉ DIJO AMLO SOBRE SOLUCIÓN DE CONFLICTO EN TEPJF?



El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este martes en una renovación por completo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pese a las recientes renuncias en este polémico ente.



Un periodista cuestionó al mandatario de México si el nombramiento como presidente interino del magistrado Felipe Fuentes tras la renuncia de los dos que se disputaban el cargo, José Luis Vargas y Reyes Rodríguez, es suficiente para zanjar la crisis en el Tribunal Electoral.

"No, porque no está bien el tribunal. No han demostrado actuar con rectitud y a mí me decepcionaron y tengo pruebas", dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina.

Recordó que este tribunal apoyó la cancelación de las candidaturas de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a gobernador estatal en Michoacán y Guerrero, actuando "bajo consigna" y "no como jueces", porque ahí hubo "mano negra".

"Ya no les tengo confianza. Lo mejor es una renovación porque la democracia debe de estar en manos de gente incorruptible", remarcó.

Dijo que en su reciente reunión con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, este le explicó que el Tribunal Electoral es hoy "completamente independiente" del Poder Judicial, pese a depender orgánicamente de él.

Consideró que en este ente electoral hay mucha "hipocresía" y reiteró que se necesitan "ciudadanos honestos e íntegros" en todo el Poder Judicial.

Este martes, Zaldívar consideró en Twitter que las dos renuncias en el Tribunal Electoral llevarán al "diálogo" en la institución, por lo que la "crisis" en este órgano "ha sido superada".

"No coincido con él. Eso tiene que renovarse. No hay más que una renovación tajante, tanto en el INE (Instituto Nacional Electoral) como en el Tribunal Electoral", concluyó el mandatario, que insistió en que presentará una iniciativa de reforma constitucional.

La crisis se desató el miércoles de la semana pasada cuando la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral se revelaron en plena sesión contra Vargas, quien acusó un "golpe de Estado" tras ser depuesto y sustituido por Reyes Rodríguez.





