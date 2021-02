Nombramientos de Rosario Piedra en la CNDH violan su propia ley

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, nombró a tres visitadores que no cumplen con los requisitos establecidos por la propia ley del ramo.

Sin ser abogados, el próximo 1 de enero estos tres visitadores asumirán el encargo que recibieron de la ombudsperson, lo que pone en entredicho la legalidad al no cumplir con el artículo 23 de la ley que rige este organismo.

Los tres visitadores que no cumplen con esta función son José Martínez Cruz, asignado a la primera visitaduría; y Edgard Sánchez Ramírez, asignado a la sexta visitaduría; aunque ambos son cercanos a Rosario Ibarra de Piedra, madre y activista de la titular del organismo. Y el tercero es Carlos Fazio, periodista asignado a la segunda visitaduría, cuyo tema principal son aquellos relacionados con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Según sus fichas curriculares difundidas por la propia CNDH, ninguno de los tres es abogado. Martínez informó no haber concluido la licenciatura en Filosofía y Letras; Sánchez no señaló estudios académicos, pero sí refiere contar con una carrera política que inició a partir del movimiento estudiantil del 68’. Y Fazio es periodista con posgrado en Derechos Humanos.

El artículo 23 señala textualmente “Los Visitadores Generales de la Comisión Nacional deberán reunir para su designación, los siguientes requisitos: I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; II.- Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento; III.- Tener título de Licenciado en Derecho expedido legalmente, y tener tres años de ejercicio profesional cuando menos; III Bis.- Contar con experiencia mínima de tres años en materia de derechos humanos, y IV.- Ser de reconocida buena fama”.

El 17 de diciembre, día en que se realizó el anuncio, LSR solicitó precisar al área de comunicación social de la Comisión si Martínez, Sánchez y Fazio cumplían con el inciso tres del artículo. Sin recibir una respuesta como tal, solo recibió una precisión que cambia la palabra “titularidad” por “encargados de despacho”, para justificar el incumplimiento legal de estos nombramientos. “Hacemos una precisión al Comunicado 480-2019. El último párrafo señala: “Todos ellos en funciones de la titularidad de las Visitadurías Generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020, y con la encomienda de buscar y aplicar mejores fórmulas y políticas para promover y defender los derechos humanos, en sus respectivas áreas de responsabilidad. Se precisa lo siguiente: “Todos ellos como encargados de las Visitadurías Generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020, y con la encomienda de buscar y aplicar mejores fórmulas y políticas para promover y defender los derechos humanos, en sus respectivas áreas de responsabilidad”.

Carlos Fazio, sin perfil para ser visitador

Sobre el tema Susana Pedroza, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, publicó el pasado 24 de diciembre, “esto es relevante puesto que para efectos de las suplencias por las ausencias de las presidenta -en este caso-, deben ser cubiertas por la persona que encabece la Primera Visitaduría General… Nuestra preocupación consiste, no en el nombre de la persona que designe en los principales cargos, sino en el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que den cabida -a su vez- a un factor de transparencia que debe regir en estos procesos de designación, y que pueden ser susceptibles de petición de información, por parte de la sociedad”.

¿Qué hacen estas tres visitadurías?

La página web de la CNDH, precisa las funciones de cada una de las seis visitadurías que operativamente, son la mano derecha de la ombudsperson. En el caso de las tres visitadurías a discusión, la primera a cargo de José Martínez Cruz (cercano al activismo de Rosario Ibarra en la búsqueda de desaparecidos políticos, e integrante del grupo Eureka), toca investigar aquellas violaciones cometidas por autoridades de carácter federal, específicamente en tres programas: personas desaparecidas; asuntos de la mujer, niñez y familia; y atención a víctimas del delito”.

La segunda, a cargo de Carlos Fazio (uruguayo naturalizado mexicano, periodista y colaborador de La Jornada, El Universal, Reforma y Milenio entre otros medios internacionales), revisará quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por todas las secretarias y dependencias del gobierno federal, un total de 29. Aunque el nombramiento destaca aquellas relacionadas por la Defensa, Marina y la recién creada Guardia Nacional.

La sexta, a cargo de Edgard Sánchez Ramírez, se especializa en “atender las quejas relacionadas con posibles vulneraciones a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales”.

De ahí que Pedroza de la Llave advierta, “hacemos un respetuoso llamado a la presidenta de la CNDH para que considere estos diversos planteamientos , cuyo propósito es coadyuvar en el fortalecimiento de nuestro Estado constitucional, democrático y de derecho, a través de acciones que acompañen a la institución… pero apegada a la legalidad y la transparencia”.





DESIGNACIONES EN LA CNDH PARA RENOVARLA Y FORTALECER SU CAPACIDAD DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Comunicado original

Con la idea de fortalecer la renovación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y avanzar en su tarea de poner al centro de interés a las víctimas, desde el inicio de su gestión, la Presidenta de esta Comisión, Ma. del Rosario Piedra Ibarra, ha sostenido reuniones con organizaciones y colectivos de diverso signo y comprobado activismo pro-derechos humanos; pero sobre todo con víctimas, con el objetivo de escuchar sus demandas y peticiones para a partir de ellas ir conformando su equipo de trabajo.

Resultado de ello, Piedra Ibarra ha determinado sus primeras designaciones obedeciendo a un esquema que, respetando la normatividad actual de la Comisión, complementa la experiencia jurídica y las vivencias del trabajo directo con las víctimas -incluso algunos de ellos víctimas también- que contribuirá a fortalecer a la Defensoría del Pueblo, y dar un paso más en la dirección de ampliar la representatividad, la funcionalidad y la independencia de este organismo constitucional autónomo.

Después de aceptar las renuncias de los titulares de las seis Visitadurías Generales, a quienes hizo un especial reconocimiento por el ordenado proceso de transición vivido, ha tenido a bien designar a José Martínez Cruz como Director General de la Primera Visitaduría; a Carlos Fazio como Director General de la Segunda Visitaduría, con encargo especial para atender los temas relacionados con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional; a Hilda Téllez Lino, en la Dirección General de Quejas en Materia Penitenciaria e Inconformidades de la Tercera Visitaduría; a Joaquín Aguilar Méndez, quien actualmente se desempeña como Visitador Adjunto, como Director General de la Cuarta Visitaduría; a Elizabeth Lara Rodríguez, actualmente encargada de la oficina regional en Oaxaca, como Directora General de la Quinta Visitaduría, en tanto que Edgard Sánchez Ramírez, como Director General de la Sexta Visitaduría.

Todos ellos en funciones de la titularidad de las Visitadurías Generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020, y con la encomienda de buscar y aplicar mejores fórmulas y políticas para promover y defender los derechos humanos, en sus respectivas áreas de responsabilidad.

Precisión al Comunicado 480-2019:

El último párrafo señala: “Todos ellos en funciones de la titularidad de las Visitadurías Generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020, y con la encomienda de buscar y aplicar mejores fórmulas y políticas para promover y defender los derechos humanos, en sus respectivas áreas de responsabilidad.

Se precisa lo siguiente: “Todos ellos como encargados de las Visitadurías Generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020, y con la encomienda de buscar y aplicar mejores fórmulas y políticas para promover y defender los derechos humanos, en sus respectivas áreas de responsabilidad”.

Ambos comunicados se difundieron a través del grupo oficial de Whatsapp de prensa de la CNDH

AJ