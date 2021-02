“No voy a ser florero, no estoy de adorno”, advierte AMLO en Facebook

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que quienes critican la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco son aquellos que ya tenían un anteproyecto para hacer “una especie de Santa Fe” en los terrenos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) y ahora “no podrán hacer el negocio”.

A través de un video que difundió en Facebook, AMLO dijo que el escándalo que se ha generado tras la consulta para las obras en Texcoco “es una campaña orquestada por los que se sienten afectados”, más allá de que “hemos dicho una y mil veces” que los contratos y las inversiones serán respetadas.

En el video grabado en las oficinas de su casa de transición, López Obrador advirtió que “no estará de adorno” en la Presidencia, sino que trabajará para acabar con la corrupción que es el mandato que le dieron los mexicanos el 1 de julio.

"En el fondo lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco es que el quedarse con los terrenos del actual aeropuerto; llegué a ver hasta el anteproyecto, ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas de la actual aeropuerto, yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio”, aseguró.

“Serénense, tranquilícense, ya se llevó a cabo un cambio en el país, hay que notificarles a algunos, hay que informarles que ya es otro México y que yo no voy a ser florero, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos: quieren los mexicanos que se acabe, que se destierre la corrupción y la impunidad y me canso ganso que no voy acabar con la corrupción”, dijo.

AJ