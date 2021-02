“No veo al PRI como partido opositor”: Ivonne Ortega

Ivonne Ortega, exaspirante a dirigir al PRI y quien renunció al partido después de la elección, asegura que no ve al PRI como el partido opositor que necesita México.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Ortega Pacheco declaró que el país necesita partidos de contrapeso, partidos de oposición que le hagan frente a algunas decisiones arbitrarias que está tomando el gobierno; sin embargo, el PRI no lo es.

Lamentablemente en este momento no veo al PRI como partido opositor

La exgobernadora de Yucatán renunció al partido tricolor tras pensar que el proceso de elección iba a ser transparente, democrático y en libertad, pero se dio cuenta que todas las mismas viejas prácticas se estaban haciendo, lo que no le da oportunidad al partido de ser opositor.

Ante los rumores y dudas que han surgido luego de su renuncia respecto a que después de militar por 29 años dentro del PRI, Ivonne Ortega ser pudiera unir a las filas de Morena, ella categóricamente lo negó, pues no va a dejar su proyecto.

“No me voy a ningún partido en formación, no voy a formar ningún partido, no voy a ningún partido formado, no me voy a Morena”, dijo.

“Voy a seguir recorriendo el país, no voy a dejar este proyecto, voy acompañar a los que me acompañaron, yo voy a seguir en la política”, agregó.

MJP