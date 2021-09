"No venimos a ganar la guerra, sino a ganar la paz": titular de la SSPC

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, reafirmó el buen funcionamiento de la Guardia Nacional en el proceso de construcción de paz en el país.

"Quienes me conocen, saben que no politizo la administración, nuestro objetivo debe ser lograr un México seguro, un México en paz. México lleva varias administraciones buscando disminuir la administración del país, la única diferencia es que en este gobierno vamos también por las causas que la originan. No venimos a ganar la guerra, venimos a ganar la paz", afirmó Rosa Icela Rodríguez ante senadores.

"A tres años del inicio de esta administración, podemos afirmar que el gobierno de México avanza en la construcción de la paz", afirmó la funcionaria durante su comparecencia en el Senado como parte de la glosa del III Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La secretaria, además, reivindica el buen funcionamiento de la Guardia Nacional en el proceso de construcción de paz.

"Crear la GN ha sido un gran acierto del gobierno de México y del senado. Es una fuerza de paz que nos ayuda a garantizar el orden público, a brindar asistencia a la población en situaciones de emergencia y desastres naturales, a defender los bienes y recursos de la nación", dijo.

Con la cooperación entre la Secretaría y la Unidad de Inteligencia Financiera, se han desarticulado bandas delictivas y se han congelado 41 mil cuentas vinculadas a operaciones ilícitas que representan 14 mil millones de pesos con golpes al crimen organizado y de cuello blanco, afirmó Rodríguez.

En la comparecencia, la secretaria de Seguridad afirmó que hubo un 11.9 % más de feminicidios.

"Estoy comprometida con la atención a la violencia contra las mujeres y de manera prioritaria, de la violencia feminicida. Seguiremos judicializando y colaborando para que aumente el número de carpetas de investigación de este delito, no toleraremos que los crímenes que afectan en mayor medida a las mujeres, niños y niñas, queden en la impunidad", indicó.

En el proceso de construcción de la paz, la Guardia Nacional ha apoyado y a dos años de su creación se ha ganado el respeto de la población: el 74 % de la ciudadanía considera positivo su desempeño y 76.8 % confía en sus elementos según encuesta del INEGI; junto con la Marina y la Sedena son las instituciones que mayor confianza generan entre la ciudadanía, afirma Rosa Icela Rodríguez en su comparecencia ante el Senado de la República.

MJP