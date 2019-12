No ven cambio de régimen en primer año de AMLO

En el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aún no se ven grandes cambios políticos, sociales, pero sí las partes positivas y negativas que se han presentado en estos 365 días la llamada 4T según Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) y a José Antonio Crespo, analista político.

Política social

Durante la mesa de análisis El Heraldo de México-La Silla Rota que se transmite por radio, en el 98.5 de frecuencia modulada, ambos analistas coincidieron en que en el ámbito social, aún no se han visto grandes resultados, pero sí hay un cambio en la sociedad en cuanto a la percepción de la política.

Luis Carlos Ugalde, director de la firma consultora Integralia, afirma que el cambio positivo que se ha dado en este primer año ha sido "una recuperación de la confianza de la gente y esta restauración de la confianza en la política y la democracia como un instrumento" y en tanto la parte negativa es "el presidente usa de manera caprichosa, selectiva, maniquea y sofista los argumentos sobre la realidad".

Por su parte, José Antonio Crespo considera que "los propósitos que se tiene son excelentes y estamos de acuerdo en que se busque eso, pero la forma en que se está buscando no se va a conseguir lo que se debe y las metas. Incluso podría ser contraproducente" y critica que las respuestas de Andrés Manuel no han sido las mejores al no tener argumentos racionales y ha sido lo contrario, con descalificaciones y son argumentos a domina.

Narcotráfico

En el tema del narcotráfico, ambos analistas critican el primer año de gobierno al considerar que las políticas que se han implementado como la de "abrazos, no balazos" no han sido las mejores e incluso señalan al "Culiacanazo" como un gran error en el primer año de gobierno de AMLO en el que se evidenció no cuenta con elementos suficientes para enfrentarlo de manera exitosa a pesar de la experiencia con la que ya se cuenta.

Incluso una de las medidas de AMLO para combatir y quitar poder al narco ha sido que los adolescentes no caigan en las garras del narco con la implementación del programa "Jóvenes contrayendo el futuro" en donde se les proporcionan becas a los estudiantes y se les ofrece un primer trabajo para empezar su vida en el mundo laboral.

Sin embargo, Crespo considera que esta medida "no resuelven el problema ni de lejos, ni de fondo. Resaltando que era un discurso de fantasías y era un discurso que traía sobre la campaña, voy a convocar a los mexicanos, voy a convocar a la república amorosa que incluía a los narcos y a los capos del crimen organizado. Evidentemente no es la manera en la que se puede resolver y por eso estamos viendo una política errática y por otro lado con muy pocos resultados"

En tanto del tema del "Culiacanazo", José Antonio Crespo critica que "que fue una cosa muy improvisada, muy mal hecha. No se aprovechó ni siquiera la experiencia que el estado mexicano tiene al respecto. Que, sí ha habido, en otros gobiernos, varias aprensiones exitosas. Fue una cosa muy improvisada sin contar con la orden de aprensión".

Y afirma que "manda el mensaje de que el estado mexicano o el actual gobierno en particular pues no tiene los elementos suficientes para enfrentar con éxito y, al contrario, dio la pauta de cómo los cárteles pueden doblegar al estado mexicano hoy por hoy con amenazas de violencia, con amenazas de matar, de generar terrorismo, de amenazar a civiles, amenazar a los familiares de los militares que además radicaban ahí mismo".

Seguridad

En los primeros 365 días del Gobierno de Andrés Manuel aún no se ven grandes cambios en el tema de seguridad, al contrario, las cifras de homicidios y violencia han incrementado en comparación con sexenios pasados e incluso se han tenido datos históricos nunca antes registrados, por los que ambos analistas critican la estrategia de seguridad del actual gobierno.

El expresidente del IFE, señala que "la política que ha implementado es preventiva... no distingue, no focaliza. Entonces no tiene estrategia y si no tiene estrategia los resultados no van a llegar salvo que haya un cambio en el viraje" y afirma que para Obrador la Guardia Nacional "es una estrategia cuando esta debería de ser un instrumento de la estrategia integral y esa no existe".

Corrupción

Uno de los principales temas que André Manuel siempre señaló en su campaña electoral y permanece en sus discursos ya en el poder, ha sido que "se acabó la corrupción". Hasta el momento no se han visto grandes logros, pero sí una especial atención a personajes que en sexenios anteriores se consideraban intocables como es el caso de Rosario Robles quien hoy se encuentra tras las rejas, sólo por mencionar un ejemplo.

El gran poder que ha adquirido Santiago Nieto frente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ahora una Secretaría de la Función Pública muy activa a diferencia de sexenios pasados.

Sin embargo, en esta rama también se han visto los claroscuros en temas políticos que manda una señal positiva, pero también una parte negativa.

"Tienes una señal positiva y una señal que genera duda. Por una parte, tiene que se ha dado luz verde para proceder en el caso de Odebrech y que estuvo básicamente detenido. Se ha dado pie para avanzar en la investigación de Rosario Robles, pero por otra parte los 35 o 50 funcionarios de la estafa maestra que fue una conspiración, no vemos que estén en proceso" indica Luis Carlos Ugalde.

"Yo veo un esquema muy parecido al que aplicaba el PRI, es decir; llamar a cuentas a dos o tres figuras, desde luego con fundamentos de corrupción, pero que casualmente son los adversarios, los enemigos personales, quienes tienen cuentas pendientes con el presidente y ser muy laxo con los de tu gobierno, tus aliados, tus amigos" afirma Antonio Crespo.

Economía

México no ha crecido en el 2019, e incluso las perspectivas de crecimiento para el próximo año son pocas y esto se debe princiapalmente a la falta de inversión y a la poca confianza de inversionistas, principalmente en temas de infraestructura donde se ha tenido nulo interés debido a que AMLO se ha centralizado en tener una política social.

"Hay un aspecto positivo y hay un aspecto negativo. El negativo es que el crecimiento es cero y es el peor año de desempeño económico desde el 2009, por cierto, en el 2009 la economía cayó y 7 u 8% derivado de una crisis en Estados Unidos. Hoy lo que está pasando en México en el empleo es que se crearon la mitad de empleos que el año pasado. La cosa buena es que el presidente se ha comprometido y ha cumplido hasta hoy en el tema de equilibrio fiscal del gobierno y esto tiene muchos costos" asegura Luis Carlos Ugalde.

Mientras que Crespo indica que "efectivamente se están manteniendo esas variables, pero AMLO no está siendo totalmente ortodoxo, sino que ya está empezando a afectar algunos elementos que más adelante nos pueden generar ciertos problemas".

TMEC

Ambos analistas celebran la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en inglés) y esperan que este traiga grandes beneficios para México y su economía, pues a pesar de ser un modelo totalmente Neoliberal, e incluso iniciado con el NAFTA en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, enemigo público número uno de López Obrador, este acuerdo por fin llegó a su concusión tras años y años de trabajo, trabas y políticas exteriores con pincitas provocados por los altibajos de Donald Trump.

"Este gobierno ha impulsado, se ha preocupado y ha puesto de su parte para que continúe el libre comercio, ahora bajo el Tmec a diferencia de lo que eran las posturas tradicionales de la izquierda. No es cierto que todo este gobierno esté haciendo a un lado todos los componentes del Neoliberalismo, es solamente una cuestión retórica. Es una cuestión exclusiva con fines políticos electorales" indica Crespo.

"López Obrador y México cedieron más que los otros países, de hecho, los demócratas aprovecharon la vulnerabilidad de la economía mexicana y la desesperación de López Obrador y exigieron más a cambio, extrajeron más. Con todo y eso, me parece que es positivo" afirma Ugalde.

También señalan que este tratado vino a darle un respiro a las políticas en cuestión de medioambiente ya que AMLO las tienes abandonadas y ha sido renuente en estos temas. El pacto podría ayudar al gobierno a ser más responsable.

El analista Ugalde considera que este convenio también podría ser "uno de los contrapesos más potentes. Creo que esto nos blinda un poco a las tentaciones que a veces existen en gobiernos populistas de querer meter atrocidades en materia económica. Creo que el TMEC en ese sentido es algo que genera certeza, contiene impulsos del gobierno y eso me parece que es muy posible"

AMLO y Trump

A pesar de que se Andrés Manuel se ha mantenido al margen y "no ha caído en provocaciones" tras las diversas y fuertes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la política de Obrador se ha visto como una moneda de venta para Trump, pues ha logrado presionar al presidente mexicano para conseguir sus objetivos con medidas fuertes como la imposición de aranceles a cambio de cerrar las fronteras y detener las olas de migrantes a su país.

Cuestión que hizo cambiar por completo el discurso de AMLO de libre tránsito en el territorio mexicana, darles trabajo y papeles.

"Trump tiene la capacidad y la posibilidad de presionarnos para que se hagan las cosas a lo que él exige y también se habla ya de que si la guardia nacional está dedicada más a contener la migración hacia EU que a combatir el crimen organizado. Trump logró de alguna manera virtual el muro del que tanto hablaba pagado por nuestro gobierno por México" señaló Crespo.

AJ