"No vamos a resistir, quédate en casa", suplican médicos

"Si te contagias, contagias, por favor, ayúdanos a que esto acabe. Quiero regresar a casa, quiero ver a mis padres, quiero ver a mi esposo, quiero ver a mis hijos, quiero salvar mi vida. Nosotros hemos dado todo por ti, ahora te suplicamos salva nuestra vida, la tuya y la de los demás", es el llamado de médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social quienes piden a la población su solidaridad para disminuir la transmisión de covid-19, ya que están cansados y los desanima la falta de empatía.

#Video | El sindicato nacional de trabajadores del seguro social envía un mensaje a las autoridades: "no vemos el final del túnel".

"Nuestros hospitales están llenos y ya no hay camas, quedan pocos ventiladores, terapias intensivas están al tope. Por favor, te lo suplicamos, no te expongas a contagios, no seas transmisor de la enfermedad", destacaron también en el video que publicó el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

El SNTSS dio a conocer el video en el que aparece personal de salud del Hospital General de Zona No. 27 en San Juan de Aragón y Hospital General de Zona No. 27 en Tlatelolco, en el que expresan su sentir tras 10 meses combatiendo a la pandemia de covid-19 y aún no ver el final de esta situación.

"Si no nos ayudas, no vamos a resistir. Por favor nosotros hemos dado todo por ti. Ahora, haz algo muy simple, pero muy valioso: ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa!, si te cuidas. Nos cuidamos todos", enfatizaron los trabajadores que están en la primera línea de batalla contra la covid-19.

Destacaron que la covid-19 no es una broma, sino una enfermedad terrible que conduce a muchos a la muerte y que por eso les duele y les desanima ver como las calles están llenas de personas y que la población sigue haciendo fiestas y reuniones a pesar de que se ha pedido que no se realicen.

Los médicos y enfermeras expresaron que llevan meses sin ver a sus hijos y a su familia en general, y que están agotados tanto física, como emocionalmente. Manifestaron que convivir con el sufrimiento extremo y con la muerte de manera cotidiana, es terrible, por lo que "ningún mexicano más merece perder la vida por el descuido y la indiferencia".