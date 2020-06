"No vamos a estar todo el tiempo inmovilizados": AMLO culmina gira

Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador culmina la gira emprendida por el sureste del país con la que dio el banderazo inicial y supervisión de las obras de los proyectos esenciales de infraestructura de su gobierno: el Tren Maya, corredor del Istmo y la Refinería de Dos Bocas.

"Terminamos una gira de ocho días por el sureste ya voy de regreso a la CDMX, a pesar de la pandemia decidimos hacer esta gira cuidándonos con la sana distancia, decidimos hacer esta gira porque tenemos que salir adelante, no nos vamos a quedar todo el tiempo inmovilizados, cuidarnos eso sí, hacer caso a las recomendaciones pero ir avanzando poco a poco a la nueva normalidad, reactivar economía, que haya trabajo", dijo AMLO desde Sayula, Veracruz.

Según recoge Milenio Diario, al dar arranque a la rehabilitación de las vías del tren que conectan los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, el presidente insistió que en caso de algún rebrote de covid-19 durante la llamada la nueva normalidad, se dará marcha atrás a la reactivación económica y social emprendida desde el 1 de junio pasado.

Dijo que pese a que la oposición considera que el confinamiento debe mantenerse, se debe tomar que la gran mayoría de la población vive al día y por eso "tenemos que salir adelante cuidándonos poco a poco e ir ensayando".

"Si vemos que hay rebrote de la pandemia, marcha atrás, a confinarnos a las casas, si no hay vamos avanzando poco a poco haciendo caso a especialistas, médicos, científicos, porque desde el principio dijimos que los políticos no éramos todólogos, sabelotodos. Las decisiones no las está tomando el Presidente por su conocimiento en esta materia que requiere especialidad o por intuición, las decisiones las estamos tomando por las recomendaciones de los científicos", dijo.

Asimismo, AMLO aseguró que tiene confianza de que México va a salir adelante de la crisis sanitaria sobre todo por la fortaleza cultural del pueblo.

"Vamos a seguir domando esta pandemia y vamos a llevar a cabo la transformación", insistió el jefe del Ejecutivo.

La transformación evitará la peste de la corrupción en el país, aseveró el jefe del Ejecutivo, pues es "lo que más daña a México, es lo que postró a México, lo que llevó a la pobreza a millones de mexicanos".

(djh)