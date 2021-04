No vacunar médicos, error o franca vileza: Felipe Calderón (Foto Especial)

El expresidente Felipe Calderón calificó como "error o franca vileza" que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no priorice vacunar contra la covid-19 a médicos del sector privado.

"Es un grave error dejar sin vacuna a los médicos. Más allá de dónde trabajen, atienden pacientes, tienen que auscultarlos, revisarles ojos, boca, oídos, pulso, etc.", publicó Calderón en su cuenta de Twitter.

Y agregó: " (Los médicos del sector privado) están en riesgo de contagio. Y es no solo por ellos, sino por todos cerrar vías de contagio. Error o franca vileza".

La publicación de Calderón Hinojosa se dieron tras el llamado del presidente a los médicos privados de que esperen su turno de acuerdo a su edad para vacunarse contra la covid-19.

"Que nos esperen, hasta que nos toque a todos", dijo López Obrador en la conferencia mañanera de este viernes.

El presidente arremetió contra el diario Reforma luego de que su reportero insistiera en el tema de la vacunación a médicos privados que combaten la pandemia.

López Obrador cambió el tema de la vacunación a médicos privados y recalcó que este periódico ha impuesto, a través de su filial El Norte, a "gobernadores mediocres" en Nuevo León, por lo que dijo el pueblo de esa zona ha padecido malos gobiernos.

Mientras el presidente esquivaba el tema, afuera de Palacio Nacional un grupo de médicos privados se manifestaron para exigir que reciban la vacuna contra la covid-19.

La médico general María José Díaz explicó a La Silla Rota que lo único que les queda es ver a qué otras instancias legales pueden acudir, por lo que ahora van a buscar asesoría.

"Nos quedamos en el limbo, según ellos nos van a dar seguimiento, va a ser en sus tiempos y bajo su convocatoria, pero tampoco nos podemos quedar nosotros con los brazos cruzados, cada día que irresponsablemente nos dejan sin una vacuna, sabemos que es el día en que uno de nosotros se va a contagiar y se va a morir", enfatizó.

Respecto a las declaraciones que hizo el presidente López Obrador esta mañana sobre que esperen la vacunación hasta que les toque, la doctora Díaz dijo: "Yo me siento particularmente muy triste y muy decepcionada, porque hace unos meses cuando necesitaron la ayuda del sector privado, ellos no dudaron en solicitarla y nosotros no dudamos en darla".

Sobre este mismo tema, Paris del Castillo señaló que lo dicho por el presidente solo les confirma que "definitivamente no nos tienen contemplados, que nos están ignorando y él sería la primera persona que lo hace, lo vemos claramente. Es un gobierno desorganizado, pero esperemos que podamos colaborar para que estas cosas se puedan llevar a cabo".

Por su parte, la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República aseguró que no se le ha dado la espalda al personal de salud del sector privado pues hay registrados 903 mil 951 trabajadores de la salud en la primera y segunda línea contra la covid-19, además se ha vacunado a 654 mil 113 trabajadores de la salud públicos y 29 mil 332 privados.