No usé programas sociales para promoción personal: AMLO a INE

AMLO no irá al INE por gira (Especial/Archivo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya hecho uso de programas sociales para la promoción personal; "vámonos respetando, no somos iguales, no me confundan porque eso sí calienta".

Tras aclarar que no podrá comparecer ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que lo citó, junto con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, para aclarar este tema, el Ejecutivo federal dijo que debido a que sale de gira de trabajo, enviará un escrito al organismo para para ejercer su derecho a la defensa.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, reiteró su respeto al órgano electoral, pues "son autoridad, si ellos emiten una recomendación o (deciden) infraccionarnos, nosotros nos vamos a defender y a aclarar lo que la autoridad determine".





CRITICA DESTROZOS EN MARCHA POR LOS 43





El presidente López Obrador aseguró que los protagonistas de los destrozos de ayer en la Ciudad de México, que sucedieron dentro de la marcha por el quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no son anarquistas y que más bien son una vertiente del conservadurismo.

Destacó que el gobierno de la Ciudad de México realizará la investigación correspondiente y advirtió a otra corriente del conservadurismo que usarán la mano dura.

Destacó que está a favor de respetar la ley sin usar la fuerza, ya que eso implicaría hacerle "el caldo gordo" a provocadores.

"Decirle a los que participan en estos actos que se portan mal, muy mal, que no tienen respaldo de los ciudadanos, que no son de izquierda, que son conservadores, que perjudican al movimiento de los padres, de los familiares que quieren encontrar a los jóvenes (...) Ni participan en la marcha, van en paralelo destruyendo, manchan movimientos justos que tienen toda la justificación y no son anarquistas", lanzó.

EVADE TEMA DE APROBACIÓN DEL ABORTO EN OAXACA

El presidente López Obrador evadió opinar sobre el tema de la despenalización del aborto en Oaxaca.

"En temas polémicos no me voy a meter", recalcó.

El tabasqueño indicó que representa a todos los mexicanos y debe respetar todas las posturas sobre el tema.

"Tenemos buenas relaciones con todas las iglesias, hay temas polémicos y yo trato de no abordarlos porque represento a todos los ciudadanos y en esos temas no me voy a meter", apuntó.

RESPONDE A TRUMP

Luego de las declaraciones de Donald Trump respecto a que Estados Unidos usa a México para proteger la frontera común, el presidente López Obrador dijo que "no tenemos nada de qué avergonzarnos" y nuestro país tiene la mano abierta y tendida a todos los gobiernos del mundo.

"No tengo ningún problema de conciencia (...), no se preocupen, nosotros sin balandronadas, sin exageraciones, representamos, con dignidad a nuestro país y no tenemos nada de qué avergonzarnos", manifestó en Palacio Nacional en su conferencia de prensa matutina.

El Ejecutivo federal reiteró que su gobierno defiende la soberanía de México y que no quiere la confrontación; "tenemos la mano franca, abierta, tendida a todos los gobiernos del mundo y abrazamos a todos los pueblos del mundo".

REPARTIRÁ EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El gobierno federal distribuirá entre la población 10 mil ejemplares de una edición de bolsillo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, para que la ciudadanía conozca los fundamentos de la administración del presidente López Obrador.

Consideró que con este plan, donde se exponen los capítulos de desarrollo social y economía, inicia una etapa nueva en el desarrollo del país, "con esto se demuestra que hay otro camino, que se está haciendo a un lado lo de siempre".

Expuso que en lo referente al capítulo económico, se indica que el Estado mexicano debe promover el desarrollo y que "no debemos centrarnos solo en la búsqueda del crecimiento, sino que haya crecimiento con bienestar".

Sostuvo que adicional a la Cartilla Moral, que ya es distribuida, se entregará el PND para que los mexicanos conozcan los elementos y marcos de referencia en que se basan las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación.

"Esto va acompañado de toda la promoción que se hace del fomento a la lectura de textos básicos fundamentales, de precio accesible que está haciendo el Fondo de Cultura Económica, ya un millón de ejemplares, y ya se está distribuyendo la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, ocho millones", comentó.