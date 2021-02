No tuve la intención de amenazar a periodistas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tuvo la intención de amenazar a periodistas con su mensaje de la conferencia matutina de ayer lunes.

Este martes, López Obrador destacó que “algunos sintieron que era una amenaza, ya les he dicho que nosotros no vamos actuar como los gobiernos neoliberales, no vamos a hacer lo que le hicieron a Gutiérrez Vivó que lo expulsaron del país, lo que le hicieron a Carmen Aristegui, y a muchísimos periodistas del país”.

Siento que lo que plantee ayer fue malinterpretado, no por todos, por algunos, dije que iba yo a ejercer mi derecho de réplica y se tomó como una represalia, dije que cada quien era responsable de sus actos y que el diálogo era circular y quise dejar en claro una regla que se utilizaba en la época liberal, una frase atribuida a Sebastián Lerdo de Tejada de que la prensa se regula con la prensa, es decir, que no debe de haber censura por parte del gobierno, que no debe de limitarse la libertad de expresión”, apuntó el mandatario mexicano.

El tabasqueño indicó que no busca una mala relación con los medios de comunicación, pero los llamó a cumplir con su responsabilidad social.

Posteriormente, Brozo en su espacio radiofónico, recordó que AMLO dijo que es de rancho; "luego entonces sí sabemos lo que significa realmente 'nos soy yo, son ellos', tan chafa que me darían ganas de reírme media hora".









