"¡No tienen abuela, quieren que reciclemos cubrebocas en el INER!"

En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) han habido más de 100 trabajadores contagiados de covid-19 desde que inició la pandemia, pero en lugar de reforzar las medidas, han tenido que usar trajes que son de material que no los protege y ahora las autoridades les piden que reciclen las mascarillas N95, hecho que los llevó a alzar la voz para exigir que les brinden todo el equipo que necesitan.

Este lunes, trabajadores del INER se manifestaron e hicieron un paro activo de labores para denunciar las carencias con las que tienen que trabajar y exigir que las autoridades les den una respuesta concreta para proteger su integridad en esta pandemia. Cabe destacar que la atención a los pacientes no se vio afectada por la protesta.

Este instituto Nacional de Salud fue el primero que denunció, el pasado 17 de marzo, la falta de equipo de protección personal y de un protocolo para atender a pacientes de covid-19, ya en plena pandemia en nuestro país.

LA SILLA ROTA dio a conocer en esa fecha que había estallado crisis en el corazón del combate al coronavirus, ya que desde esa fecha médicos, enfermeras y trabajadores de limpieza, denunciaron que no contaban con la capacitación ni los insumos necesarios para atender a las personas contagiadas. Un día después ocurrió en este hospital el primer fallecimiento por el virus SARS-CoV2.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

En la manifestación de este lunes, una enfermera denunció que desde el 10 de mayo se quedaron sin batas impermeables y sin uniformes desechables, por lo que pidieron apoyo en redes sociales y la población. "por eso nos hemos estado infectando, por la falta de equipo adecuado, óptimo y real".

En entrevista con LA SILLA ROTA, Oscar Ramos, líder sindical del INER. indicó que actualmente suman hoy en día más de 100 trabajadores infectados en el Instituto y dos que lamentablemente fallecieron, aunque ellos no estaban laborando.

El contagio de estos trabajadores además limita la capacidad del Instituto, ya que al inicio de la pandemia 400 miembros del personal de salud se fue de incapacidad porque tenían enfermedades crónico degenerativas o eran mayores de 60 años. Ramos indicó que si bien las autoridades han contratado a 300 personas nuevas, como enfermeros afanadores, lavanderos, técnicos, químicos, la mayoría de ellos no cuentan con la experiencia ni con la capacitación necesaria para hacer frente al covid-19.

Destacó que "una de las problemáticas que manifiestan (los trabajadores) es que nos hayan avisado, bueno, informalmente, porque no hay nada por escrito, que a partir de la semana pasada todo el mundo tiene la obligación de reciclar el cubrebocas N95, cuando en días pasado el subsecretario López-Gatell anunció que tiene la suficiencia México".

"Pues sí nos resulta bastante riesgoso para nosotros los trabajadores, ya que esa gente nos dice, que en este caso es el doctor (Gustavo) Reyes Terán y el director del Instituto, Jorge Salas, que se tienen que reciclar los cubrebocas N95, pues ponen en riesgo a los trabajadores puesto que ellos no están 12 horas u ocho horas en los servicios", enfatizó.

Detalló que esto se los informaron en reunión que tuvo la semana pasada con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora Nacional de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, "ahí en plena mesa de trabajo, me presenta y me dice casi, casi que me ponga a leer los nuevos lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud, me entrega un documento y me lo pone en la mesa, se llama Aspectos técnicos y regulatorios sobre el uso prolongado, reutilización y procesamiento de respiradores en periodos de escasez".

Ramos dijo que este documento se publicó el 18 de mayo, pero en el INER desde hace 15 días ya tenían la orden de recabar y reciclar los cubrebocas N95. Sin embargo, en la página 11 del documento se incluyen las limitaciones y riesgos de reutilizar estos insumos, en las que se señalan que no hay una investigación que confirme que esos cubrebocas van a evitar el riesgo a los trabajadores.

Explicó que a los trabajadores les dan un cubrebocas N95 para cubrir su jornada laboral, pero al terminar les dan bolsas de papel de estraza o de plástico para que lo guarden, ya que lo tienen que utilizar en su jornada de guardia del siguiente día.

"Eso es lo que está sucediendo hoy en día en el INER y después de que lo reutilice en esas jornadas laborales, lo meto en la caja para que ellos lo vayan a reciclar, yo no conozco el aparato, no me han dado nada formal, para saber qué aparato van a utilizar, si está garantizado, qué tipo de químicos van a reutilizar, la información se la están quedando ellos", cuestionó.

A esto se suma que el 8 de mayo, las autoridades del INER les avisaron que se acabaron los equipos desechables de protección. En el almacén tenían mil 500 equipos de tela de algodón, los cuales tuvieron que ocupar médicos y enfermeras para atender a los pacientes covid.

Destacó que la tela de estos trajes no es la adecuada para protegerlos del coronavirus y tampoco tiene la forma correcta, ya que se los tienen que quitar por la cabeza, lo que implica que se pegue en algunas zonas de su rostro como ojos y boca, lo que los arriesga a contagiarse.

"Todo esto configura un malestar, primero por la falta de información, por la falta de formalidad, porque no hay nada por escrito, la autoridad de INER y la Coordinación de Institutos manifiestan que ellos son los expertos y que si ellos nos dicen que saltemos al barranco, tenemos que hacerlo; sin embargo, soy sincero, esta manifestación es debido a esto en primera instancia", enfatizó Ramos.

El dirigente sindical del INER informó que tras la manifestación llegó una camioneta con mascarillas N95, aunque no saben si es de la Secretaría de Salud o si se trata de alguna donación. Destacó que más que protestas, ahora planean tener respuestas de parte de las autoridades, y hay expectativas sobre esto, ya que dijo que durante la entrevista le llamó el subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Salud, Pedro Flores.

Ante toda esta situación que enfrenta en este momento el INER, Ramos enfatizó que "las autoridades de salud deben voltear a ver a los trabajadores, a la gente que está en la línea y preguntarles cómo están viendo las cosas, preguntarles a los compañeros por qué se quejan del uniforme de tela".

(Karla Alva)