No tengo ningún problema de conversar con AMLO por carta: presidente español

“Creo que en democracia y en las relaciones diplomáticas, el fondo y la forma también son muy importantes. Que se diera a conocer una carta al rey no me parece la mejor de las formas. Por lo que debo mostrar una cierta molestia por ese hecho. Lo que nos tiene que unir a nosotros son los valores, mirar con ojos contemporáneos hechos que ocurrieron hace 500 años no me parece lo más oportuno’’, señaló el mandatario español en entrevista conjunta en la sede madrileña del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al Clarín, O Globo y El Universal.