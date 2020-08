"Me preocupa mucho que no podamos encontrar la epirubicina, que mi mamá vaya a tener una recaída, porque estuve buscando y si no se le suministra el medicamento al pie de la letra, normalmente los pacientes tienen recaídas y la verdad mi mamá ha estado muy bien, está reaccionando mucho mejor de lo que habíamos pensado", expresó Elizabeth Román, quien enfrenta el desabasto de medicamentos oncológicos que hay en varias partes del país.

"Me da mucho miedo con esto del medicamento, aparte las preocupaciones, todo esto que le dé para abajo a mi mamá y pues económicamente también, porque ahorita no tenemos la posibilidad de estar solventando tantos medicamentos y no sabemos hasta cuándo vaya a estar el problema", manifestó la joven en entrevista con La Silla Rota.

Hace poco más de cuatro meses a su madre Elizabeth Eguino le diagnosticaron cáncer de mama, cada 21 días le tienen que aplicar su tratamiento de quimioterapia, en las primeras dos sesiones no tuvo ningún problema, pero en esta ocasión les dijeron que no había epirubicina en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social donde la atienden en Los Mochis, Sinaloa.

Elizabeth Román relató que ha buscado hasta por debajo de las piedras este medicamento, en varias instituciones del Sector Salud, en farmacias especializadas, en laboratorios y sólo parece que hay en una empresa en Guadalajara, pero no cumple con todas las características que requiere su madre.

"Me hicieron la sugerencia de que le dijera al oncólogo que tal vez le tendría que cambiar el medicamento por otro que funcionara más o menos igual, no me gusta mucho esa opción, pero es la que tienen muchas personas que ahorita no encuentran el medicamento. Eso afecta porque retrasa el tratamiento, está muy mal el desabasto", lamentó.

"No tenemos trabajo y el medicamento es costoso"

En sus primeras sesiones de quimioterapia, la mamá de Elizabeth había visto que otros pacientes tenían problemas por el desabasto de medicamentos oncológicos y pensaba que ella tenía suerte porque no le había sucedido, pero ahora le tocó vivirlo en carne propia.

Lo complicado no sólo es la falta de medicamentos y la dificultad para encontrarlos, sino que también han aumentado los precios considerablemente. Por ejemplo, el frasco de epirubicina se encuentra en 3 mil pesos y su madre necesita 3 dosis, por lo que la familia tendría que gastar casi 10 mil pesos.

"De hecho es muy complicado ahorita, no tenemos trabajo, mi papá tiene mucho tiempo que no trabaja, el chiste es que no está muy accesible para nosotros tampoco. Sí es un gasto que no teníamos previsto, sí está muy complicado", destacó Elizabeth, quien añadió que también en este tiempo su padre enfermó de covid-19, aunque ya está recuperado.

Su madre trata de mantenerse positiva, igual que toda la familia, pero les preocupa no encontrar el medicamento a tiempo para que reciba su quimioterapia y también la incertidumbre de no saber si el próximo mes vivirán la misma situación. Por eso les piden a las autoridades "que tomen las acciones necesarias que garanticen el abasto de los medicamentos y que se regularice el surtimiento tanto a nivel farmacia pública como en la privada".

(María José Pardo)