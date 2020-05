"No tenemos ni para un ultrasonido", clama paciente de oncología

Mayra Sandy Zaragoza toma su medicamento oncológico y bebe un vaso con agua. Sigue desempleada, pero gracias a pequeñas ayudas familiares y de vecinos, consiguió financiar su medicamento a un precio económico en Farmacias Similares por los siguientes 45 días. Tras quedar en pausa su tratamiento en el Centro Oncológico Internacional (COI), que cesó su convenio de atención con Seguro Popular, sigue en espera de que ella y un promedio de 200 pacientes más puedan continuar su tratamiento a través del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) para que se les otorgue las citas médicas necesarias en hospitales de gobierno.

No es la única. Sus compañeras también se encuentran en esta transición administrativa. Hace un mes realizaron una manifestación en Palacio Nacional para exigir atención médica. Fueron atendidos por Adalberto Santaella -representante en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, del comité de enfermedades oncológicas; y director general de la Coordinación de Entidades Federativas del Insabi- quien ofreció mediar sus casos para reiniciar su atención médica; pero a la fecha solo llevan 33 citas concretadas en los hospitales Juárez, Centro Médico y Cancerología.

"Las compañeras que han ido allí nos han comentado que éste último no tiene convenio con el Insabi", relata Mayra a La Silla Rota; "y estamos con dudas porque les están pidiendo que se realicen otros estudios que en este momento son costosos para nosotras. Las primeras citas han sido primero para quienes se les interrumpió su tratamiento porque eso es grave; pero les han cobrado el carnet, su cita y otros. Además, les dieron una hoja con todos los costos de lo que pudieran llegar a necesitar. Se han visto en la necesidad de empeñar sus cosas y nos cuentan que probablemente hasta las pierdan porque ahorita no tienen dinero. Hay quienes empeñaron hasta sus carros".

Su voz se escucha con desanimo, pasando el día a día. "Yo al menos tengo medicamento, pero espero que cuando me den mi cita pueda contar con medicamento gratis. No tenemos ni para un ultrasonido.

"Estas semanas he estado encerrada, afortunadamente por donde vivo no se ha escuchado de contagiados; traigo cubrebocas, me lavo las manos a cada rato y me lavo con gel antibacterial", relata.





Mañana era un día clave porque la Secretaría de Salud informó que se registrarían los picos más altos de esta emergencia sanitaria por coronavirus. Pese al riesgo que eso implicaría para ellas en términos de salud, estas 200 pacientes realizarían una protesta en Palacio Nacional con el fin de que el Insabi agilizará su ingreso para atención en hospitales gubernamentales. Pero una cita cambió su decisión.

Eduardo Derbez, hijo de Nelly Sánchez, explica lo sucedido. "Adalberto Santaella nos recibió hoy y nos mostró los oficios para dar trámite a nuestros casos de coordinación y vinculación con los hospitales para las 170 pacientes que faltan, entre las cuales se encuentra mi mamá. Es la tercera reunión; la segunda fue el 30 de abril porque en el Incan estaban haciendo muchos cobros indebidos; en el hospital Juárez nos ha atendido muy bien; y en el General los problemas son menores".

En la segunda reunión el tema financiero fue abordado. "No logramos un compromiso por escrito de Santaella pues nos explicó que su labor es de gestión; pero que cada hospital tiene su propio gobierno y sus atribuciones para seguir haciendo algunos cobros. No salimos satisfechos porque no vimos un compromiso firme de las autoridades, solo justificaban que estaba muy saturado el sistema de salud; y lo comprendemos en estos momentos. Pero nuestra preocupación es que hay pacientes desde noviembre sin radiaciones".

Por eso íbamos a protestar mañana, pero la manifestación se canceló porque hoy nos mostraron los oficios que redactaron para cada hospital y Santaella apalabró el compromiso de atención para mi mamá en el Hospital General de Morelos con un tratamiento justo que incluye estudios y medicamentos

El funcionario les precisó que los oficios serán enviados por correo electrónico y oficialía de partes, en espera de que la próxima semana se decida cómo integrar a su servicio cada una de las 170 pacientes restantes. Respecto a los cobros, Eduardo explicó "Santaella les está diciendo que no nos cobren, les señala de dónde pueden tomar el dinero para pagar nuestros gastos; pero nos reiteró que Insabi no tiene dientes legales para obligar a los directores de los hospitales para que respeten esa gratuidad. Y dijo que por eso no podía darnos una fecha para garantizarnos qué día estarán ya atendidas todas las compañeras. Esperamos que para junio ya todo se normalice y que la próxima semana tengamos noticias de los hospitales que hoy recibirían los mails para que la información baje hasta el médico que nos atenderá".

Las pacientes con metástasis ya fueron citadas, el resto son un poco menos graves, pero no por eso pueden esperar demasiado. Algunas incluso nos dicen que, si sale primero su cita, se la den a otra de las compañeras que más lo necesite. Estamos confiando en Santaella y le damos en beneficio de la duda. Estaremos pendiente de que se cumplan los compromisos; de lo contrario, tendremos que tomar otras medidas para exigir nuestro derecho a la salud

(María José Pardo)