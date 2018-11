"No te he dejado de querer", el mensaje de Emma Coronel a "El Chapo"

REDACCIÓN 22/11/2018 05:02 p.m.

La polémica no deja de perseguir a Emma Coronel Aispuro, la ex reina de belleza y esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Y ella tampoco deja de abonar a la curiosidad de las personas sobre cómo transcurre su vida mientras transcurre el juicio de Guzmán Loera.

En Instagram su más reciente mensaje es de este jueves, donde temprano mandó el siguiente mensaje a "El Chapo": "Ni en los peores momentos no te he dejado de querer", acompañada de un emoticón de bigote negro.

En su cabeza luce una brillante tiara como si fuera una corona.

El pasado martes, se comentó que Emma Coronel ha estado al pendiente del juicio de su pareja desde que dio inicio, sin embargo no ha querido prestar atención a las acusaciones de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según una nota del New York Post, escrita por Emily Saul, a Coronel "no pareció interesarle mucho escuchar la larga lista de cargos contra" el ex líder del cártel de Sinaloa.

La ex reina de belleza se habría quitado los audífonos de su traductor en el momento en que los fiscales comenzaron a describir las acusaciones contra "El Chapo", como cuando se dijo que presuntamente el narcotraficante ordenó que asesinaran a su propio primo.

Durante la mayor parte de la audiencia, la joven mantuvo sus auriculares apagados; mientras platicó con uno de sus acompañantes.



Coronel, que vestía de negro, tacones de aguja y una larga cabellera peinada con una coleta, intercambiaba miradas y gestos con Guzmán Loera durante el juicio.

Y TAMBIÉN SE ESTRENA EN TWITTER

Ni en los peores momentos te he dejado de querer. — Emma Coronel Aispuro (@emma_coronela) 22 de noviembre de 2018

Jamás podría olvidarte, no después de amarte tanto como lo hago. — Emma Coronel Aispuro (@emma_coronela) 22 de noviembre de 2018

Aprendí a sobrevivir a tu ausencia, a ignorar el tiempo y sin embargo te extraño. — Emma Coronel Aispuro (@emma_coronela) 22 de noviembre de 2018

