"No soy niñera", afirma Zaldívar sobre votos de ministros en ley eléctrica

Al abordar la votación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del pasado 7 de abril, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que no es niñera de nadie, que cada ministro es responsable de sus decisiones.

"Solo soy responsable de mis votos, no soy niñera de nadie, cada quien vota por convicción. No se trata de responsabilizar".

El ministro presidente de la Corte reiteró que ninguno de los apartados analizados por el Pleno sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) reunió los 8 votos necesarios para declarar inconstitucionalidad.

"Di argumentos para sostener la constitucionalidad...México cumple en materia ambiental, así de simple", indicó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

El ministro presidente de la Corte afirmó que este asunto "es cosa juzgada" (votación de la LIE) y resaltó que no hubo ninguna inconformidad de ministra o ministra después de que se contó el voto del ministro (Juan Luis González) Alcántara Carrancá"

Cada ministro, dijo, puede poner todo lo que quiera. El asunto ya es cosa juzgada. Me parece que sería algo patético que Juan Luis González Alcántara Carrancá diga otra cosa. "el asunto ya es cosa juzgada"...no estamos jugando, seamos serios, usted tiene que estar concentrado (ministro) en la sesión, votó por los resolutivos". "yo le tengo como una persona sería, me parecería que es un escándalo, lo cierto es que votó, como votó": Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

VOTACIÓN POLÉMICA

La semana pasada, senadores de la República exigieron a los ministros de la Corte aclaren las contradicciones de la votación del pasado 7 de abril donde se mantuvo la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 con apenas cuatro votos, cuando la acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de oposición requería ocho votos de 11 con los que se compone la Corte.

El Pleno de la SCJN aprobó por unanimidad de votos el acta de la sesión de 7 de abril de 2022 en la que se resolvió la acción de inconstitucionalidad relativa a la Ley de la Industria Eléctrica, decretada en 2021.

Asimismo, pidieron que de no aclararse el sentido de la votación de dos ministros, el caso se turne a un nuevo ministro o ministra para que elabore un nuevo proyecto de sentencia.

El lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), al considerar que no hay elementos para sostener sus argumentos.

Con seis votos a favor, los ministros aprobaron el proyecto modificado que presentó la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Los ministros consideraron que la acción de inconstitucionalidad contra la LIE no repercute en la competencia de la Cofece.

Con la votación de los ministros, la Ley de la Industria Eléctrica sigue vigente.

Ayer martes, el Pleno de la SCJN aprobó por unanimidad de votos el acta de la sesión de 7 de abril en la que se resolvió la acción de inconstitucionalidad relativa a la Ley de la Industria Eléctrica, decretada en 2021.

En la discusión cada uno de los integrantes del pleno dio una postura al analizar el caso. Sin embargo, no analizaron el fondo del asunto. El ministro Alberto Pérez Dayán, mencionó que no se puede presentar una controversia, por "solo por considerar que se violan derechos humanos".

REVISEN EL VIDEO: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió revisar el video en el que los ministros de la Corte explican sus votos y defendió el conteo que se hizo para declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano comentó que "están dale y dale de que no se contó bien en la Suprema Corte. Pues sí, no les gustó la decisión de la Corte y también la de ayer en la Corte fue muy buena porque el llamado instituto de la competencia (Cofece) es un organismo de las corporaciones, no defiende al pueblo de México y resulta que cualquier decisión que se tomaba en beneficio del pueblo, o salía este instituto de la competencia, a presentar controversia constitucional en contra de los órganos legalmente constituidos".

RESPETA AL FISCAL

Zaldívar, reitero su respetó al fiscal General de la República, al ser cuestionado sobre los dichos sobre su posible intensión de ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Primero. Yo soy Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está responsabilidad ocupa mi tiempo completo y no tengo espacio para distracción, ninguna. En segundo lugar, hay un fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien le reitero mi respeto, mi consideración y aprecio".

VISITARÁ SANTA MARTHA

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que el próximo 11 de mayo, asistirá al penal femenil de Santa Marta Acatitla, para escuchar y observar las condiciones en las que se encuentran las personas internas. El ministro comentó, en conferencia de prensa que su asistencia ya se acordó con el Gobierno de la Ciudad de México.

"No voy a tener ninguna reunión privada con ninguna mujer, mi visita no será política al penal femenil de Santa Marta Acatitla, comentó el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al ser cuestionado si tendrá una reunión con Rosario Robles Berlanga".

El ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que hay poderes en contra de los derechos reproductivos de la mujeres y con diversidad sexual, entre ellos la "iglesia".

















