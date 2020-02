"No soy florero", revira AMLO cuestionamientos por corrupción en Conade

"No estoy pintado, no soy un florero, no acepto la corrupción de nadie, ni de los familiares, se va a desterrar la corrupción, eso se lo vamos a enseñar a los conservadores", reviró el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionado sobre las irregularidades por 50 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Después de que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre diversas irregularidades en el manejo de 50.8 millones de pesos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que se realice una investigación.

Vamos a pedirle a la secretaria de la Función Pública que revise este asunto y que nos presente un informe aquí sobre este tema; y si es como tú lo señalas, no lo pongo en duda, pero tampoco podría yo actuar sin hacer alguna revisión y que lo haga el área correspondiente, si es como tú lo dices, se tiene que proceder en la Fiscalía

Las irregularidades se documentaron en el fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), por lo que la SFP inició las indagatorias, dio tiempo a la dependencia que dirige la exvelocista Ana Gabriela Guevara para que solventará las observaciones; sin embargo, no se realizaron.

De acuerdo con la periodista Beatriz Pereyra, quien expuso el caso ante el mandatario, "lo que releva la auditoría, es que por cada peso que se mueve para alguna acción deportista en beneficio de un deportista, hay un acto de corrupción".

Ante el planteamiento, el Ejecutivo federal se comprometió a que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presente un informe el próximo miércoles.

Este 16 de febrero, la revista Proceso publicó un reportaje titulado "Fraudes a espaldas de la 4T", firmada por Pereyra, donde revela que con documentos alterados o falsos, funcionarios de la Conade han desviado millones de pesos y ocultado las anomalías aprovechando la organización de eventos y compra de materiales deportivos y que pese a que Ana Guevara sabe del desfalco al erario no ha puesto ninguna denuncia contra los funcionarios a su cargo.

En el reportaje se indica que la directora general de la Conade, no ha denunciado a sus colaboradores aunque a finales del pasado septiembre concluyó la auditoria que señala como responsables a Israel Benítez Morteo, subdirector de Calidad para el Deporte; Arturo Contreras Bonilla, director de Alto Rendimiento; Carlos Fernando Ramírez Barrera, director de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia; Faustino Jesús Díaz Muñoz, subdirector de Apoyos a Federaciones y Atletas de Alto Rendimiento.

Todos esos personajes violaron las Reglas de Operación del Fodepar al aprobar a sobreprecio el pago de boletos de avión, exceso de equipaje, transportación terrestre, hospedaje, alimentación, hidratación y compra de equipamiento deportivo en alrededor 70 competencias y campamentos en los que participaron atletas convencionales y del deporte adaptado.

(María José Pardo)