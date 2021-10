"No soy culpable de lo que se me trata de imputar": científico bajo acecho de FGR

José de Jesús Franco López, excoordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, conoció hoy la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de él y de otros 30 científicos acusados de presunta delincuencia organizada. Aunque sólo pudo hacer una revisión parcial, aseguró que está tranquilo porque no es culpable de nada de lo que vio que se le trata de imputar.

El doctor en Física y académico de la UNAM indicó que tras haber acudido a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ahora tienen un conocimiento parcial de la carpeta, por eso espera que las autoridades se las entreguen en forma digital, como se comprometieron a hacerlo.

"Son carpetas bastante amplias, entonces lo que se ha podido ver en el tiempo en el cual han sido examinadas es muy pequeño, pero sí se requiere tener las carpetas en la mano, las versiones digitales, para poder ver con detalle, con precisión, qué dice, qué pruebas hay para añadir la documentación que ilustre la forma en la cual nosotros vemos las cosas y que pueda demostrar nuestra inocencia", expresó.

Al ser cuestionado si tras haber tenido acceso a más detalles de la investigación se siente más tranquilo, Franco López enfatizó: "En realidad tranquilo siempre he estado porque yo no soy culpable de absolutamente nada de lo que vi que se me trata de imputar, pero por otro lado uno no puede estar tranquilo cuando las acciones que se pretendían hacer son de una rudeza totalmente innecesaria, tratarnos como delincuencia organizada, juzgarnos por lavado de dinero, acusarnos de una serie de cosas que ya el juez dijo que no se sostenían y que no había base jurídica para los planteamientos".

En entrevista con La Silla Rota, Franco López explicó que él pidió la cita para tener acceso a la carpeta, pues hasta ahora sólo tenían conocimiento de las indagatorias por lo que se ha publicado en medios.

"Todo fue hecho de una forma que fue como leer una novela en los medios, nosotros no dábamos crédito de lo que estaba apareciendo y de que éramos señalados por cosas que nosotros estamos seguros que no hicimos, pero bueno, esa es harina de otro costal y ya tendrá que analizarlo un juez", señaló.

El excoordinador General del Foro también recordó que el proceso en contra de él y otros 30 científicos, exfuncionarios del Foro y del Conacyt, ha generado una reacción muy fuerte en la sociedad, ya que la comunidad científica nacional y extranjera salieron a defenderlos.

Como recientemente lo hicieron investigadores de las academias de ciencia, ingeniería y medicina de Estados Unidos, quienes enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que manifestaron su preocupación por la persecución e intimidación de la que han sido objeto los 31 científicos.

"También llegó un planteamiento de parte de la oficina de la señora (Michelle) Bachelet (alta comisionada de la ONU para los derechos humanos) diciendo que estaban atentos a todo el proceso que estaba ocurriendo aquí en México. El tema ha rebasado nuestras fronteras y que se ha señalado tanto en México como en el extranjero que hay una desproporción en lo que se ha pretendido hacer con los 31 que hemos sido señalados", destacó Franco López.

"EL EXPEDIENTE ES BASTANTE GRANDE": TAGÜEÑA TRAS AUDIENCIA EN FGR

Al salir de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT, Julia Tagüeña Parga, omitió hacer comentarios sobre el expediente que se integró en su contra y de 30 personas más.

La excoordinadora Tagüeña Parga arribó a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para conocer el expediente por el que el Ministerio Público la investiga por el supuesto desvío de 240 millones de pesos.

Acompañada de su abogado mencionó que las autoridades le permitieron ver la carpeta de investigación, sin embargo, hasta que la puedan analizar hará un comentario sobre el tema.

"Téngannos un poco de paciencia. Los detalles, prefiero que lo hablemos posteriormente. El proceso arranca", expresó.

En una breve entrevista al salir de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), agradeció a las personas que han estado atentas al transcurso de las investigaciones.

"Pudimos ver el expediente, que es bastante grande. Esto fue para ver el expediente. Aprovecho para gradecer a todos los sectores de la sociedad que nos han mostrado tanto apoyo y solidaridad".

Desde el mes de noviembre de 2020, Tagüeña Parga solicitó un amparo para que se le notificara si la Fiscalía General de la República (FGR) tenía abierta una carpeta de investigación en su contra.

La demanda de garantías fue solicitada en el juzgado noveno de distrito de amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, el 25 de noviembre para conocer si la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta alguna pesquisa en su contra.

En el escrito, Tagüeña Parga pidió al juez la protección de la justicia contra la negativa de recabar entrevista ministerial de dar acceso a la carpeta de investigación, la negativa de tener por designados a los abogados defensores, así como la negativa de reconocerle el carácter de imputada en el expediente FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000770/2020 que inició la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR.

LA LLEGADA A LA COMPARECENCIA

Tagüeña Parga llegó poco antes de las 11:00 junto con su abogado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Al llegar comentó que por el momento no haría ningún comentario hasta que tenga conocimiento del expediente FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000770/2020 que integró la FGR a partir de una denuncia presentada por el área jurídica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Ella es una de las seis personas que fueron citadas esta semana por el Ministerio Público, como parte de las investigaciones en las que se menciona a 31 científicos y académicos que supuestamente desviaron los recursos.

Ayer acudió Gabriela Dutrenit Bielous, coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, quien salir de las instalaciones de la FGR consideró que la investigación es un "atropello".

También se presentó Patricia Zúñiga Cendejas, quien mencionó que no realizará declaraciones sobre el caso hasta que le entreguen el expediente.

JOSÉ DE JESÚS FRANCO: CONFÍA EN CRITERIO DE LA SCJN

El investigador José de Jesús Franco López confió en que las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), tomen en cuenta el criterio que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJJN), la cual determinó que los recursos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) fueron obtenidos de forma legal.

Al salir de las instalaciones de la FGR, Franco López comentó que el Ministerio Público les prometió acceder a la carpeta de investigación, por lo que espera que las autoridades se apeguen al sistema de justicia penal.

En un tiempo razonable, de acuerdo a la cantidad de trabajo que ellos tengan, nos van a dar una versión digitalizada del expediente, con lo cual vamos a poder aportar y analizar todo lo que se requiera para aclarar lo que se tenga que aclarar.

El investigador comentó que el juez que determinó no emitir las Órdenes de captura, tomó en consideración la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que están recuperando "la confianza del sistema de justicia penal"

"Yo creo que hay varios momentos en los que nos ha dado confianza. La primera es la determinación de la Suprema Corte de Justicia en decir que el Foro Consultivo habría obrado de forma legal, habría recibido fondos de forma legal".

En breve entrevista dijo que tiene que tiene que analizar la carpeta para poder realizar una defensa adecuada, así como para emitir un comentario más afondo en el que dé una postura.

"En este momento, y después de la reunión con los fiscales, hemos recuperado la confianza. Por el momento no hemos recurrido al amparo. Cuando toqué declarar lo haremos".

También comentó que después de haber pedido acceso a la carpeta, la Fiscalía les permitió revisarla, "aunque sea someramente por el tiempo, pero nos ha hecho, nos ha prometido darnos la versión digital para poder hacer todo lo que se tenga que hacer y aportar lo que se tenga que aportar...

"En ese sentido hemos recuperado la confianza, yo creo que todos ustedes, al igual que yo, hemos vivido en un país donde el sistema judicial no ha sido visto con buenos ojos, pero en esta experiencia que hemos tenido estamos recuperando una buena visión en del sistema judicial mexicano y espero se mantenga".





(Luis Ramos)