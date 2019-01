"No soy cobarde", dice AMLO ante posibles represalias de huachicoleros

REDACCIÓN 14/01/2019 08:29 a.m.

Al ser cuestionado sobre si teme a represalias ante el combate al robo de combustible, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que tiene miedo como todos los seres humanos, pero no es cobarde.

"El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, es lo que puedo contestar. Soy un ser humano, tengo miedo como todos los seres humanos, pero no soy cobarde", respondió a uno de los reporteros.

López Obrador dio a conocer que se siente muy respaldado por la gente en el combate contra el robo de combustible, pues le dicen: "ni un paso atrás, no afloje".

Me siento respaldado. Así me lo expresan en la calle, puedo estar hasta en una gasolinería, que se está padeciendo molestia, y la gente lo que me dice es: 'ni un paso atrás, no afloje'", precisó.

Destacó que él les contesta que el que se aflige se afloja y eso no lo harán hasta acabar con la corrupción.

Durante su conferencia matutina, López Obrador comentó que luego de superar el problema del huachicoleo, irán a atender otros asuntos "uno por uno".

"Resolviendo esto vamos a otros asuntos, uno por uno porque si no se va a complicar un poco más, de uno en uno, vamos a limpiar de corrupción al país, cero corrupción y cero impunidad", lanzó el mandatario mexicano.





