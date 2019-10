No soy calificador del presidente: Slim; desdeña previsiones del FMI sobre crecimiento

El presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, dijo en conferencia de prensa que él no es calificador del desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero destacó algunas medidas puestas en marcha por el tabasqueño en su gobierno, como la austeridad en el gasto gubernamental y el combate a la corrupción.

"No soy calificador del presidente", contestó a pregunta expresa, pero destacó los objetivos del gobierno lopezobradorista como bajar el gasto corriente, la austeridad, el combate a la corrupción, la impunidad y el crimen, el objetivo de desarrollar al sureste, y programas sociales para jóvenes y adultos mayores.

"Estoy de acuerdo", expresó en la sede de la Fundación Slim, aunque acotó que falta ver si va a la velocidad que se requiere.

El empresario también desestimó las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que México tendrá poco crecimiento de menos de 1 por ciento y que hay incertidumbre por la falta de inversión.

"Eso no es cierto".

Slim dijo que hay confianza en la inversión financiera pública y privada en México y explicó que aunque no esté garantizada la seguridad, mientras haya demanda en el mercado se invertirá. Además, precisó que aunque no haya desarrollo, el hecho de que con el actual gobierno se haya recortado el gasto corriente, el salario mínimo creciera en términos reales y que la inflación sea menor que otros años, hará que no impacte tanto el bajo crecimiento.

Slim calculó que para este sexenio el grupo de empresas de telecomunicaciones y constructoras que encabeza podría alcanzar una inversión de 100 mil millones de pesos.

El empresario también se dio tiempo para hablar sobre el negocio de telecomunicaciones y se refirió a la competencia de Telcel, la trasnacional AT&T y criticó que no ha invertido en radiobases y roaming y que además pretenda que sea subsidiada por la empresa mexicana.

Dedicó tanto tiempo a la respuesta, hecha por un reportero extranjero, que de buen humor reconoció que hasta él mismo ya se había aburrido.

También fue cuestionado sobre el tema del castigo al uso de facturas falsas, y respondió que era una vergüenza haber usado a universidades públicas para ello.

Al preguntarle sobre la renuncia del secretario general del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, ocurrida este 16 de octubre, evadió posicionarse.

"De ese tema no sé".

Balance de apoyo a la reconstrucción

El empresario Carlos Slim rindió cuentas sobre la reconstrucción de viviendas tras los pasados sismos del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso, recordó que en total recaudaron 2 mil 931 millones de pesos, de los cuales ya se pagaron 946.2, al tiempo que la fundación ya tiene comprometidos mil 75 millones en construcciones pendientes.

Para 2021, Slim Helú estimó que se egresarán mil 900 millones de pesos para apoyar a las familias damnificadas, instituciones de salud, escuelas y hospitales.

Agregó que en: "dos años se van a egresar 1900 millones de pesos más. Todo está en construcción".

El empresario informó que ya hay muchas escuelas reparadas, así como ya le dieron luz verde para la construcción del hospital Gea González.

De igual manera dio a conocer que ya se inauguró un edificio de 40 departamentos en la Calzada del Hueso, una de las zonas más afectadas tras los sismos.

MJP