"No soy asesino en serie, soy Joaquín Guzmán": Emma Coronel comparte corrido de "El Chapo" (Foto Especial)

Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", compartió un corrido sobre el líder del cártel de Sinaloa en su cuenta de Instagram.

Luego de una larga ausencia, Coronel Aispuro subió en sus historias de Instagram un fragmento de una canción sobre "El Chapo".

El corrido es interpretado por Mario "El Cachorro" Delgado, un cantante de banda que tiene un largo historial de los llamados "narcocorridos".

Entre las canciones de "El Cachorro" destaca una que aborda la segunda fuga de Guzmán Loera, del penal del Altiplano en el Estado de México, en 2015.

Sobre la canción que Emma Coronel compartió en su cuenta de Instagram destacan los siguientes fragmentos:

"Ya me llevan a la cárcel, no sé su la vuelva a ver, madrecita de mi vida y eso sí me va a doler"

"Se pasaron de la raya y en su consciencia estará, no soy asesino en serie, no´mas soy Joaquín Guzmán"

"Siempre me gustó el negocio, pero supe respetar y su alguien probo mi furia fue porque se portó mal"

"No es noticia un hombre bueno, vende mas un criminal"

