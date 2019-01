"No son serios": AMLO responde a WSJ sobre reducción en la importación de gasolina

"No son serios", respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los señalamientos del diario The Wall Street Journal quien aseguró que México redujo sus importaciones de gasolinas provenientes de Estados Unidos.

Durante un evento que el presidente protagonizó en Morelos con motivo de los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, un asistente le cuestionó la información del diario estadunidense.

De acuerdo con The Wall Street Journal, desde diciembre las importaciones de gasolina provenientes de Estados Unidos se han reducido en casi 30%.

Sobre la información del diario norteamericano se ha especulado que estas son las verdaderas razones por las que existe un actual desabasto de gasolina en varios estados del país y no el combate al robo de combustible, como lo ha asegurado el presidente.

Sin embargo, el texto de The Wall Street Journal en ningún momento relaciona la problemática del desabasto con la reducción de la importación de gasolina proveniente de Estados Unidos.

Incluso, Robbie Whelan, el reportero del diario nortamerticano quien escribió el texto negó dicha relación a través de su cuenta de Twitter.

A lot of Mexican Twitter is retweeting this story as proof that AMLO caused the gasoline crisis on purpose by cutting imports of U.S. fuel and light crude, and is using the huachicol crackdown as a pretext.



I urge you all to subscribe to @WSJ b/c that's NOT what the story says. https://t.co/ClK2oaif8O