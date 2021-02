No somos oposición de gritos ni sombrerazos: PRI

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que su partido sí es oposición y la describió como crítica, inteligente y constructiva.

"No somos una oposición para estarnos agarrando a sombrerazos y gritos, eso lo hacen otros", dijo en referencia a Morena y los dos presidentes que tiene en este momento. "Imagínense, si en Morena no se pueden poner de acuerdo y no solo tiene dos presidentes, sino tres o cuatro que también quieren".

El priista llegó a un hotel de la Alameda para comer con la bancada tricolor del Senado, encabezada por el extitular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Desde la mañana los legisladores han recibido diversas conferencias sobre la situación del país en temas económicos y de seguridad, así como de encuestas.

Moreno señaló también que para las elecciones de este año su estrategia será acercarse a los ciudadanos para ganar 16 distritos en Coahuila y 84 en Hidalgo.

"Tengan claro que el objetivo de un partido es ganar las elecciones, llegar al poder y volver a ganar las elecciones. El 2021 se tiene que trabajar, no podemos tener una bola de cristal y saber qué harán los ciudadanos", dijo.

Osorio Chong informó que su bancada ya está trabajando en el tema de la segunda vuelta presidencial; y adelantó que el tema, en menos de Beatriz Paredes, ha sido consultado con los coordinadores de otros partidos, quienes han visto el tema con buenos ojos. "También estemos en trabajando en una iniciativa para evitar mayorías en el Congreso, como la que hoy tenemos", sugirió.

(María José Pardo)