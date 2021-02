“No somos médicos suficientes y no sé hasta dónde aguantaremos. A los que son verdaderamente conscientes, de corazón se los agradezco”, enfatizó la doctora Damaris Navarro, quien relata la frustración que siente el personal de salud al ver que la gente en las calles no se cuida, mientras al interior de los hospitales mueren personas a diario a causa de covid-19.

La especialista que labora en un hospital en el estado de Jalisco narró que en esa entidad se está notando el aumento exponencial de los casos de coronavirus, pero al salir de su guardia y caminar a su casa se encuentra con puestos de desayunos con mucha gente y todos ellos sin cubrebocas o algún tipo de protección.

Ella indicó en su cuenta de Twitter que no sabe qué sentir al ver esta escena, que lamentablemente se replica en todos los estados del país, ya que cada día se puede ver a más personas realizando diversas actividades en las calles y como si el coronavirus no existiera.

“De ahora en adelante, al parecer esto se resume en: ‘cuídese el que quiera’”, expresó la doctora Navarro, lamentando que no toda la gente es consciente del riesgo que corren si se contagian del virus Sars-CoV2 o si infectan a alguno de sus familiares.

La mayoría de los médicos y enfermeras que laboran en hospitales covid han tenido que hacer grandes sacrificios para estar en la primera línea de combate del coronavirus, como alejarse de sus seres queridos para no exponerlos a un contagio.

Tal es el caso de la especialista, quien desde abril pasado relató a La Silla Rota que tuvo que rentar un departamento para mantener a salvo a sus suegros y a sus padres. La pandemia la hizo cambiar por completo su vida, con tal de poder continuar realizando su labor.

“¿Verdad que no todo es vocación?”

Después de estar varios meses en la primera línea de batalla contra el covid-19, la doctora tapatía expresó también su molestia porque a los trabajadores de la salud no se les da el respeto y el reconocimiento que merecen, ya que son víctimas de discriminación y mucha gente no valora su esfuerzo.

“Imagínense que son médicos y de repente inicia una pandemia. Son mal pagados, viven con la incertidumbre de si tendrán todo el equipo de protección necesario, se tienen que alejar de su familia para no contagiarlos y encima de todo los atacan con cloro, les juzgan de homicidas, los acosan diciendo que el covid no existe, los discriminan. Salen de su jornada y ven un mundo de gente sin cubrebocas, como si nada. ¿ustedes cómo se sentirían? ¿Verdad que no todo es vocación?”, cuestionó la doctora Navarro.

Todo eso es lo que ha tenido que enfrentar, ya que el pasado 13 de abril fue víctima de una agresión, cuando al llegar al hospital dos adolescentes le aventaron cloro a ella y a su compañera del área de enfermería.

El estrés y el impacto emocional que vive diariamente el personal de salud que enfrenta al covid-19 es muy alto, ya que no sólo les afecta el ver morir a sus pacientes a pesar de sus esfuerzos para curarlos, sino también la falta de empatía de los familiares.

La doctora Navarro relató que hace algunos días llegó una mujer joven con signos graves de covid-19, por lo que requería ser intubada; sin embargo, en su desesperación, la madre de la chica fue violenta con el personal. “La señora nos gritó que nos pagaban a los médicos por matar gente”, señaló molesta la especialista.

Explicó que todo lo que han vivido dentro del hospital les genera un impacto emocional. Por ejemplo, la semana pasada uno de sus compañeros que es camillero llegó llorando tras haber llevado a una persona que dieron de alta.

“Dice que al menos una persona, una familia que salía de esta situación era hermoso tras tantos muertos que nos tocan. ¿Se imaginan cómo en todos repercute emocionalmente esto?”, destacó la doctora.

(María José Pardo)