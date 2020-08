"No sobreviví, me reinventé", la lección que dejó la covid a Denisse

"No sobreviví, me reinventé". Esa es la principal lección que dejó la pandemia sanitaria a Denisse Long, una diseñadora industrial de PyMe (pequeña y mediana empresa) quien en abril dejó de fabricar cajas de cartón para manufacturar caretas para personal sanitario contra el covid. En casa, junto a su esposo e hijo y habiendo instalado ahí su taller de trabajo, fabricaron un total de 27 mil caretas, de las cuales hoy sólo quedan dos mil por vender. Por eso regresó a su nueva normalidad: la creación de nuevas cajas para reactivar su negocio y economía.

"¡Salí más inteligente y bonita de esta experiencia!" dice riendo con gracia. "He bajado 14 kilos ja ja ja, es mi yo post pandemia", describe. "Me dio susto que me diera coronavirus con la obesidad que tengo, así que además de hacer caretas me puse a hacer ejercicio y a cuidar la dieta. Eso también es una adaptación que vino con el encierro. Todo tiene un lado positivo: solo es cuestión de agarrarlo y ponerlo a tu favor", relata a La Silla Rota, cuatro meses después de haber dado a conocer su historia.

EL FIN DE LAS CARETAS

Fue la competencia china. Por increíble que parezca, las caretas de protección de aquel país llegaron a México para desplazar la manufactura que los mexicanos tuvieron en sus manos durante abril y mayo durante la fase uno y dos de confinamiento. "Mucha gente se puso a fabricar caretas de todos los estilos, colores, sabores, acabados, precios, materiales y demás. La demanda empezó a bajar en la primera quincena de junio y al mismo tiempo llegó la invasión China más otra de grandes productores y fabricantes mexicanos. Mi careta, al ser de emergencia, es desechable en comparación con otras de material más grueso y termo formado. La nuestra la puedes enrollar y tirar la basura; tuvimos que bajar el precio a 17 pesos y creamos otro tipo de careta más robusta a 40".

"Quienes salimos al mercado de emergencia para responder a una necesidad inmediata, nos encontramos con una competencia feroz y una guerra de precios", describe, "en tres semanas se inundó el mercado y todo mundo comenzó a bajar sus precios; por ejemplo, entraron al mercado grandes proveedores con producción de cinco mil caretas diarias y contra eso era muy difícil competir quienes somos pequeños y medianos".

Al inicio de la fase 3 decidimos, por ser una familia en riesgo en términos de salud, Denisse realizó una última producción grande, y toda fue acomodada en la sala de su casa. "Dejé de fabricarlas a mediados de mayo y desde ahí nos resguardamos y no he vuelto a salir; pero como voy a dejar de trabajar el día que me muera, en junio regresé a la elaboración de cajas".

EL DESPERTAR DE LAS EMPRESAS

A mediados de junio Denisse comenzó a notar lentamente la reactivación económica de su sector de trabajo. "Lo social (bodas, bautizos) sigue apagado, pero las empresas tienen que seguir funcionando. entonces me puse a desarrollar productos para regalos empresariales que salieran más baratos porque los clientes no tienen mucho presupuesto. Cajas hermosas de cartón contra colado, adornadas con imágenes mexicanas para enviar un regalo corporativo al cliente. Digamos que fue algo así como hacer regalos padres, pero baratos".

Su idea funcionó. "Me puse en contacto con impresores que la están sufriendo porque su mercado es empresarial; les ofrecí cajas para que ellos pudieran también proponer algo diferente a sus clientes. Entonces ellos hicieron su tarea ¡Y ahora estoy como loca haciendo cotizaciones para lanzamientos de productos, activaciones de marca y fin de año!".

En este sector, cuenta, las estrategias de mercado cambiaron por la pandemia. Ahora las marcas, en lugar de hacer lanzamientos presenciales, mandan el producto por mensajería a la casa del cliente o influencer con el fin de crearle una experiencia física. "Y mis cajas, la neta la neta es que son muy hermosas, logran ese fin. Entonces la gente se queda con la caja independientemente del producto que encuentre dentro".

Aunque este es un buen principio, en términos económicos esta Pyme no se ha recuperado aún del golpe del covid. "Mis ingresos no son iguales, me encuentro como a la mitad de lo que ganaba antes de la pandemia ¡Pero estoy aprendiendo! Mi modo de trabajo ya no es igual de hecho, estoy pensando seriamente quedarme a trabajar así porque hago todo a control remoto y es una belleza. Ya no tengo que ir a ver al cliente pues le puedo mostrar todo por zoom. Aparte Amazon amplió su cartera de productos y lo he integrado a mi negocio para no salir".

El yo post pandemia de Denisse no ha perdió su optimismo; desafortunadamente, no todos pueden contar la misma historia. "Yo resumiría de esta experiencia que quien no se adapta se muere; conozco gente que no se ha podido adaptar y le está yendo muy mal", lamenta.

Puedo decir ahora que también se me quitó el miedo ¡Soy más fuerte! Y pienso que, si ya salimos de ésta y sigo viva, pues para la próxima ¡Que me echen al Toro!

(MJP)