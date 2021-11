"No sean hipócritas", truena el PRI contra Morena; frenan reforma eléctrica

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, insulta la inteligencia de los mexicanos, ahora quiere crear un falso debate entre que, si la oposición apoya o no al pueblo, acusó el líder del PRI, Alejandro Moreno.

"Insisto, a Morena le falta madurez y capacidad, quieren distraer todo para no resolver nada", advirtió el presidente del CEN del PRI en Twitter.

El coordinador de Morena, @NachoMierV, insulta la inteligencia de los mexicanos, ahora quiere crear un falso debate entre que si la oposición apoya o no al pueblo. Insisto, a Morena le falta madurez y capacidad, quieren distraer todo para no resolver nada. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 8, 2021

Alejandro Moreno, también se refirió a la reforma energética y acusó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de romper el diálogo. "Lo único que hace es cerrar el diálogo con nosotros", dijo.

Reiteró que está abierto al debate y apertura del tema, "no es un tema más, sino una reforma constitucional. Y ellos plantearon, no sé en acuerdo con quién, que iban a ver si lo mandaban a abril... Estamos abiertos a la discusión del parlamento abierto. Pero no vamos a discutir ningún tema que no sea después del proceso electoral", enfatizó.

"Hoy como dicen ¡Tengan con su Reforma Eléctrica! Porque la vamos a discutir después de junio", señaló.

Del plato a la boca, se cae la sopa. No podemos estar sujetos a caprichos ni posiciones, de ningún partido político de querer presionar al PRI, mucho menos a nuestra coalición

Consideró que mientras Morena siga en "una postura soberbia" recibirá negativas de la oposición.

MJP