"No sea ocurrente", responde Margarita Zavala a acusación de Zaldívar por guardería ABC

Por el caso de la Guardería ABC en donde murieron 49 menores de edad, la administración de Felipe Calderón buscó no involucrar a la familia de la entonces primera dama, Margarita Zavala. "Hubo operación de estado", denunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

"Puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía", dijo el ministro.

"Debatí prácticamente solo y llevé el debate 3 días contra el resto del Pleno. Ganaron la votación pero no ganaron el debate; hoy, después de tantos años, el caso #GuarderíaABC sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública". — CJF (@CJF_Mx) February 23, 2022

Zaldívar contó que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont acudió a su oficina para presionarlo y pedirle que cambiara el proyecto de sentencia en donde resultaron responsables algunos funcionarios del IMSS y familiares de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón y por ende expresidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Las declaraciones las hizo durante la presentación de su libro "10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial", en donde añadió que el caso de la Guardería ABC fue su bautizo como ministro y el caso que más le ha conmovido".

Al respecto la excandidata presidencial respondió en Twitter y acusó al ministro de mentir, puesto que el gobierno federal durante el mandato de Felipe Calderón fue el que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de una pariente en sexto grado de Zavala.

"Ayer mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro dijo que mientras escuchaba se le 'ocurrió' contarles una historia y dijo muchas mentiras", acusó Margarita.

Miente Zaldívar al decir que ninguna autoridad buscó a los padres de la Guardería ABC. @FelipeCalderon desde el día siguiente de la tragedia tuvimos varios encuentros en Hermosillo y en la cdmx.También tuvieron pláticas con autoridades del IMSS y de Salud — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022

TAMBIÉN LEE: "EL INCENDIO EN LA GUARDERÍA ABC NOS ARREBATÓ A FÁTIMA, LA NENA DE LA GRAN SONRISA"

Felipe Calderón y Fernando Gómez Mont (Fotografía: Cuartoscuro)

El ministro contó que de acuerdo con su secretaria el tono de voz entre Gómez Mont y él iba incrementando a medida que avanzaba la conversación hasta terminar en gritos. Durante la discusión, el exsecretario de Gobernación le advirtió que el Calderón Hinojosa no apoyaba el proyecto, a lo que Zaldívar respondió: "Dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi consciencia la muerte de 49 niños".

A lo anterior se sumaron declaraciones de padres de familia que acusaban bloqueo para la ayuda médica por parte del expresidente.

"Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo", dijo Zaldívar quien indicó que esto lo hizo Calderón para intentar que el asunto no tuviera repercusiones a nivel internacional.

Sin embargo Zavala respondió que el gobierno federal fue el encargado de gestionar la atención de los niños en hospitales especializados en Estados Unidos y que ella personalmente habló con los directores del hospital Shriners y la fundación Michou y Mau, en Sacramento y Guadalajara.

También aseguró que acompañó los esfuerzos para otorgar becas, pensiones, tratamiento, seguridad social y apoyo psicológico a las familias de las víctimas; contó que con algunas de ellas aún mantiene contacto.

"No tenga ocurrencias señor Arturo Zaldívar y concéntrese en su trabajo que es la justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos años", pidió Zavala.

Algo muy importante: nada de lo que dijo ayer aparece en su libro que presentó solo que "se le ocurrió" en ese momento:

Ya no tenga ocurrencias señor @ArturoZaldivarL y concéntrese en su trabajo que es la justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos años — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022





na