"No se vale que nos dejen morir", pacientes con cáncer de mama exigen medicamentos

Mujeres que son atendidas en la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) continúan en la incertidumbre sobre la atención que recibirán después de que ya no se renovara el convenio que tenían con el Seguro Popular. Aunque el gobierno dijo que está asegurado el servicio gratuito para quienes comenzaron tratamiento antes del 31 de diciembre del año pasado, ellas se mantienen en la lucha por las que han sido diagnosticadas en lo que va de 2020.

Este grupo de mujeres se manifestó frente a Palacio Nacional para exigir que le regresen el subsidio a Fucam y que establezca diálogo con algún representante del Instituto de Salud para el Bienestar. Al no obtener una respuesta clara, dijeron que van a esperar el plazo de 180 días en el que Presidencia les tiene que dar una respuesta por el pliego petitorio que entregaron, aunque dijeron que continuarán realizando algunas protestas.

Su mayor preocupación es no recibir la atención médica en esta organización si el cáncer lamentablemente regresa a sus vidas en este año o después, así como el servicio para las mujeres que han recibido la noticia de que padecen esta enfermedad en lo que va de este año.

A Mary Nava la diagnosticaron en 2017 y aunque ahora está en revisión, cuestionó la decisión del gobierno: “¿Qué va a suceder con todas nosotras si somos más de 9 mil, si el Sector Salud no se da abasto, pues con nosotras menos, a qué nos están condenando? Hablan de los feminicidas, perdón, pero él es uno y es el mayor, va a dejar morir a cuantas, no se vale”.

“Cuotas no, gratuidad sí”, piden las mujeres con cáncer de mama frente a Palacio Nacional pic.twitter.com/5z8JskjjLJ — La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2020

Israel Rivas, representante de los papás de niños con cáncer, dijo que “es una tomadura de pelo” que mañana llegarán los medicamentos oncológicos como indicó la Secretaría de Salud pic.twitter.com/qx9aY91R6a — La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2020

#SaludEnCrisis Después de la protesta en Palacio Nacional irán a la sede de la OMS para solicitar apoyo de la comunidad internacional contra el desabasto de fármacos oncológicos pic.twitter.com/rBGbEnbQ2N — La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2020

Criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dé más importancia a proyectos como el Tren Maya y a la rifa del avión presidencial, mientras que hay otros temas que son prioritarios, como la salud.

Ante esta situación, hizo un llamado al mandatario: “Que tome consciencia, viene de una mujer, tiene una mujer al lado, ya perdió una esposa, ¿qué más quiere, el poder? El poder no da la felicidad. Queremos que nos dé la oportunidad de seguir adelante. Que se toque el corazón y que piense que tuvo una madre y que pudo haber tenido cáncer”.

En la incertidumbre también está Adriana Villena Saldaña, quien a sus 54 años está a la espera de que le confirmen o descarten el diagnóstico de cáncer de mama. Ella fue referida a Fucam el jueves pasado tras hacerse una mastografía, cuando llegó le aceptaron sus papeles y le dieron una cita para el 2 de marzo, pero le dijeron que no sabían si iba a proceder el Seguro Popular.

Ese mismo día fue cuando Fucam dio a conocer que no había llegado a un acuerdo de colaboración con el Insabi y que por lo tanto ya no contaba con recursos suficientes para seguir brindando atención gratuita.

#SaludEnCrisis “Queremos Fucam”, gritan mujeres con cáncer de mama frente a Palacio Nacional; exigen que el presidente envíe a algún representante del #Insabi para dialogar pic.twitter.com/bpROcCLTjm — La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2020

Padres de niños con cáncer, pacientes de @FUCAMM, personas con VIH y trabajadores del INR se unen en una sola marcha alrededor del Zócalo capitalino para exigir una respuesta del gobierno pic.twitter.com/AIj2ITU48k — La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2020

#SaludEnCrisis Al grito de "Queremos vivir" y "Cáncer no, vida sí" manifestantes clausuraron de manera simbólica la puerta Mariana de Palacio Nacional https://t.co/v9GUZ0eoSL pic.twitter.com/Pzqvc8YZvw — La Silla Rota (@lasillarota) February 25, 2020

Aunque está en vilo por el diagnóstico oficial, enfatizó: “Me preocupa no tener una opción, no tengo Seguro, no tengo ISSSTE, soy beneficiaria del Seguro Popular. Yo toda confiada me acerco al Fucam porque sabía que podía ser beneficiaria y ya no, ya quitaron este apoyo, quedarte sin una opción te aterra porque es dejarte morir, estas enfermedades no te piden permiso, arrasan contigo”.

Dijo que esta decisión del gobierno le parece increíble, por eso le pide al Presidente que le dé una oportunidad de ser atendida ahí y que se acuerde que muchos como ella votaron por la opción que él representaba, por eso quiere que no le falle.

Evelia Parra también es paciente de Fucam, detalló que le alegra saber que como fue diagnosticada en 2019 podrá seguir con su tratamiento; sin embargo, le preocupa lo que sucederá con las mujeres que apenas recibieron esta noticia y que quizá no tienen los recursos para pagar por el servicio, ya que tratamientos como la quimioterapia cuestan alrededor de 20 mil pesos por sesión.

“Cuando recibimos la noticia de que ya no iba a seguir el Seguro Popular, nos desgarró a todas. Más que nada ver a mis compañeras que vienen de fuera y apenas juntaban para su transporte, darles esa noticia sí fue muy triste. Estamos para apoyar a las personas que llegaron en 2020”, resaltó.

cmo