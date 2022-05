"No se va a bolsear a la gente": AMLO frena revisión extra a vehículos en noviembre

En torno a la verificación física y mecánica de autos con más de 4 años de antigüedad que ordenaba la NOM 236, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se va a frenar esta norma pues no se va a "bolsear" a la gente.

Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que este es un tema que se debe revisar pues hay decisiones que las Secretarías toman sin consultar y con ello perjudican a la economía de la ciudadanía.

"Sí, lo vamos a revisar, no tenía yo conocimiento, hay decisiones que toman las Secretarias ya no se consultan, ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte, antes era un desorden el Gobierno, porque cada Secretaría hacía lo que pensaba que era su función o responsabilidad, ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente", comentó AMLO.

Asimismo, el dirigente de la 4T apuntó que se debe de sensibilizar a los servidores públicos pues no toman en cuenta a la gente cuando debería de ser lo principal e insistió que lleva tiempo establecer esta nueva forma del Gobierno.

"Los servidores públicos dicen ´hay un acuerdo, así está la norma´, y ya, y la gente como los mismos tecnócratas lo dicen, no cuentan, es una variable que no importa", señaló López Obrador.

De igual forma apuntó que se ha avanzado mucho en el cambio y reformación de gobierno en el país, sin embargo dijo que hace falta más trabajo para quitar el pensamiento que prevalecía en las administraciones pasadas.

"No vamos a estar bolseando a la gente, esa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía, son procesos de cambio, de transición, hemos avanzado mucho pero falta, nos queda todavía una parte ahí del pensamiento conservador tecnocrático, que hay que ir haciendo a un lado", dijo AMLO.

¿CUÁL ES LA NOM 236?

La Norma Oficial Mexicana (NOM) 236 fue publicada el pasado 3 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, y establece que todos los autos con una antigüedad mayor a 4 años deberán de contar con una verificación de condiciones fisicomecánicas.

Esta revisión se realizará cada dos años a partir del cuarto hasta el noveno año, ya que a partir del décimo, esta inspección se hará de forma anual aparte de la verificación que realizan los vehículos normalmente.

Dicha norma estipula que se analizarán los sistemas de dirección, suspensión, frenos e iluminación en busca de fallas o averías que impidan un funcionamiento correcto de los automóviles.

Por último, las autoridades señalaron que con esto se pretende garantizar una circulación segura de todos los vehículos en el país.

CAO