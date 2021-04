No se pueden seguir dando clases con libros neoliberales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que es necesario elaborar nuevas versiones de los libros de texto gratuitos y cuestionó: "¿cómo se va a continuar dando clases con libros elaborados en la etapa neoliberal?".

En conferencia mañanera, López Obrador señaló que estos libros de texto ya están en el proceso de elaboración de contenidos que tiene el objetivo de volver a tocar temas de ética, civismo e historia en las escuelas.

"Tiene que haber fraternidad, se tiene que insistir en que sólo podemos ser felices siendo buenos. Y se tienen que modificar los contenidos porque, ¿cómo se va a continuar dando clases con libros elaborados en la etapa neoliberal? No hay nada de extremismo, es el conocimiento de valores morales", afirmó.

Por otra parte, indicó que en este proceso habrá transparencia y que formaron una comisión para la creación de los libros desde hace año y medio.

"No podemos seguir con lo mismo; se demostró que fue un rotundo fracaso el modelo neoliberal, solo sirvió para favorecer a una minoría, ¿cómo vamos a seguir con eso?", lanzó.

#Video | López Obrador habla sobre las críticas que han hecho acerca de los cambios en los libros de texto de la SEP, pues hay quienes afirman que la 4T busca "adoctrinar a los niños con sus principios". #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/1QkOom5bwj — La Silla Rota (@lasillarota) April 12, 2021

Por otra parte, destacó que en materia de materia de contenidos de enseñanza no hay verdades absolutas.

El presidente López Obrador reveló los cambios a los libros de texto en su visita al poblado de Ayoxuxtla, Puebla, este fin de semana. Ahí acusó que los "teóricos de los oligarcas" los cambiaron para olvidar la historia.

"Los que impusieron las llamadas políticas neoliberales le llamaban 'el fin de la historia'. Decían: '¿Para qué vas a estar ya recordando a los héroes, a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a Villa a Zapata, al General Cárdenas? No, no, no, ya no'. Cambiaron hasta los contenidos de los libros de texto, quitaron el civismo, quitaron la ética, entonces, con el triunfo de nuestro movimiento va pa' tras ahora", lanzó el mandatario.

LIBROS DE TEXTO, EL NUEVO BLANCO IDEOLÓGICO DE LA 4T

El pasado 6 de abril, La Silla Rota publicó que en menos de un mes, el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación apuesta por llevar su batalla ideológica a los Libros de Texto Gratuitos.

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos lanzó una convocatoria para el rediseño de los materiales, la cual de acuerdo con especialistas consultados por La Silla Rota podría ser la oportunidad para que la 4T lleve su ideología a un nuevo blanco, que son los niños, así como lo han hecho gobiernos anteriores.

Los especialistas coincidieron que los libros en los que se van a ver reflejados estos temas serán principalmente los de Historia y de Formación Cívica y Ética, que por su contenido se prestan para abordar este tipo de temas.

Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que hay una especie de tradición de inculcar a los niños a través de los libros de texto las ideologías, así como las visiones políticas e históricas del gobierno en turno.

"Y ahora me parece que se está tratando de hacer un giro en ese sentido, el problema me parece que es de una doble dimensión, primero que la propuesta de la Cuarta Transformación regresa a una perspectiva ideológica y política de generaciones muy antiguas, es decir, las ideas del Estado como única solución para enfrentar los problemas sociales, económicos, culturales, una visión muy gobiernista en este sentido y con un énfasis muy preocupante en los otros modelos que se experimentaron en el pasado reciente, es decir, una visión negativa, la que está sintetizada en el neoliberalismo como una especie de amenaza para cualquier propósito", señaló.

El politólogo José Fernández Santillán recordó que, en gobiernos anteriores, como los del Partido Revolucionario Institucional, también se hicieron adecuaciones con la ideología de la administración en turno, pero señaló que era diferente, porque nunca se mencionaba al partido, sino que se daba una idea de que los niños tenían que ver no solamente por su interés, sino por el interés general.

"El problema es que la 4T lo que quiere reorientar ahora en la mentalidad de los niños no es un sentido patriótico, sino un sentido partidista, muy al estilo de los partidos comunistas como el de la Unión Soviética, como el Partido Comunista Cubano, basados en una historia en el que la culminación es la 4T, como si fuera la secuencia de la independencia, como lo ha dicho el propio López Obrador", dijo.

Mientras que Alma Maldonado-Maldonado, investigadora del Cinvestav, dijo que más que un tema de ideología, ve con preocupación que el proceso de rediseño se haga en tan pocos días, con una convocatoria masiva poco seria y poco profesional.

(Luis Ramos)