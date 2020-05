"No se puede votar", así las sesiones virtuales del Congreso

Cumplidora. Así fue la primera sesión permanente del Congreso en su modalidad a distancia, mejor conocidas como sesiones virtuales dado que en la CDMX opera el semáforo rojo de la emergencia sanitaria. Por eso, al final del día, la sesión celebrada mediante la plataforma "Webex Meetings" termina siendo una asamblea de trámite: para pasar lista, recibir informaciones, acuerdos, 142 iniciativas y 541 puntos de acuerdo (popularmente conocidos como "llamados a misa"), todo por vía electrónica, aunque nada para votar. La senadora Mónica Fernández, quien preside la Mesa Directiva explicó la razón: la votación solo se puede realizar solo de manera presencial.

De hecho, así quedó asentado en el reglamento publicado para la operación de las mismas. "Las sesiones a distancia se realizarán para la presentación de asuntos que no requieran discusión ni votación". Es por eso que los legisladores son convocados a la sesión vía e-mail y mensajería Whatsapp. Dicho reglamento precisa "durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria, el Pleno estará facultado para emitir documentos electrónicos oficiales, con la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles, los cuales tendrán plena validez legal".

La estampa del Congreso mexicano es distinta de otros donde el coronavirus también ha causado estragos. Por ejemplo, el Congreso de Bolivia aprobó hoy por votación -de manera presencial, usando cubrebocas y respetando la sana distancia-, un "proyecto de ley de rebaja excepcional de servicio de internet que beneficiará la tele educación y tele trabajo" por la pandemia.

Ayer, el congreso en Brasil aprobó el uso obligatorio de cubrebocas para la población.

La semana pasada el Congreso norteamericano llevó a cabo la comparecencia del exdirector de autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico para hablar sobre la pandemia en aquel país. En el recinto estuvo presente el menor número de funcionarios, con sana distancia y equipo de protección.

Pero en México, con o sin pandemia, el perfil de trabajo del congreso legislativo sigue siendo el mismo. Pese a la celebración de sesiones virtuales de las comisiones correspondientes, en general solo ha destacado algunas reuniones virtuales (como el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera o el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, por mencionar un par de ejemplos).

El resto de las actividades (difundidas por los boletines correspondientes) resume que los legisladores entregaron gel antibacterial en sus distritos, que realizan donaciones, que piden detener la violencia contra la mujer, aumentar sanciones contra quienes dañen los ecosistemas, etcétera. Si bien algunos temas están vinculados a la pandemia, ninguno de ellos ha sido determinante. En la cámara alta, esta mañana se realizó la primera comparecencia virtual del Canciller Ebrard quien entregó un reporte de las actividades realizadas a dos meses de la emergencia sanitaria.

Fue hasta dos horas después de esta sesión "cumplidora" que el senador veracruzano, Julen Rementería (PAN) tocó el tema del "impacto económico y social derivado de la pandemia covid-19". Y así lo advirtió, "Esta será una sesión inútil porque pudiendo cumplir con las normas de la Secretaria de Salud, no se pueden votar cosas... No hay discusión ni votación... Esto como veracruzano me recuerda el café de la Parroquia donde se reúne la gente para discutir y arreglar el mundo, pero no pueden hacer nada".

Y exhortó, "esta es una oportunidad ineludible de alcanzar acuerdos... hoy no tenemos manera de resolver si no hay manera de poder votar... ¡Que esta sea la última sesión virtual! No hay necesidad de hacerlo a distancia, se puede hacer presencial... En esta pandemia hay que votar para resolver... Mentira que se está aplanando una curva de la pandemia, los hospitales están llenos". Pero su exhorto quedó en eso, justo porque no se permite votar: en un "llamado a misa".

"No estoy de acuerdo... Somos un grupo de menos de cien... Somos una actividad esencial, queremos debatir... Convoquemos a un período extraordinario", sentenció el diputado Gerardo Fernández Noroña. Pero este, también fue otro un "llamado a misa".

Antes de concluir casi cuatro horas de sesión virtual, la presidenta de la Mesa Directiva aplaudió la "adaptabilidad del Congreso" en estos momentos de crisis sanitaria y citó la siguiente sesión para el miércoles 27 de mayo, no sin antes adelantar "la Mesa Directiva les informará oportunamente la modalidad de nuestra siguiente sesión". No obstante, el modelo de sesión a distancia podría mantenerse tras el anuncio hecho por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para mantener la CDMX en semáforo rojo hasta el 15 de junio.

