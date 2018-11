No se puede poner vino nuevo en botella vieja: AMLO al SNTE

ALBERTO OAXACA 26/11/2018 08:06 p.m.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que "no se puede poner vino viejo en botella nueva" y los llamó a dejar atrás la confrontación entre grupos antagónicos al interior del magisterio.

Porque no se resuelve nada con la confrontación, con aferrarnos a lo que ya no corresponde a los nuevos tiempos, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Cambio, ustedes resuelvan y nosotros vamos a estar muy pendientes", señaló ante representantes de las 61 secciones y el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Alonso Cepeda.

A puerta cerrada, el político tabasqueño ofreció al SNTE que el próximo gobierno pueda participar en la elección de su Secretario General como observador, para cuidar que se cumpla con la legalidad y terminar con el "sindicalismo de Estado".

Sí es importante el que nos pongamos de acuerdo en eso, nosotros no vamos a intervenir pero si podemos ayudar a que podamos entre todos dar un ejemplo, otro ejemplo de democracia, en este sindicato tan importante para la vida pública de México sería extraordinario (...) Un acuerdo previo en donde nosotros participemos como jueces sin cargar los dados, sin inclinarnos a favor de nadie, sino que se cuide y se respete la voluntad de los maestros. Si en eso podemos ayudar cuenten con nosotros", destacó.

No obstante, señaló que si no hay condiciones el gobierno federal no participará.

Si vemos que no hay condiciones a lo mejor nos retiramos, porque no nos queremos involucrar en conflictos la idea es participar siempre y cuando haya voluntad de las partes y que en los hechos estemos dispuestos a llevar a la práctica la democracia", enfatizó.

Entre aplausos, López Obrador prometió al magisterio que su gobierno derogará la Reforma Educativa y prometió una en la que se consulte a los maestros.

En el imaginario colectivo se degradó a la educación, lo más preocupante, lamentable es que se ofendió, se humilló a nuestras maestras y nuestros maestros culpándolos de los problemas en el sector educativo, eso nunca jamás va a suceder (...) Vamos a quitar esa reforma, se va a cancelar, a abrogar, a abolir, como se llame, ese es un compromiso y vamos a reformar el artículo tercero de la constitución para hacer valer la educación pública para que quede claro que la educación no es un privilegio, sino es un derecho de nuestro pueblo", destacó.

En un mensaje de alrededor de 25 minutos, el próximo mandatario también dijo que seguirá reuniéndose con todos los grupos de maestros, porque es tiempo de buscar la unidad.

Este lunes el presidente electo se reunió con una comisión del SNTE afines a Elba Esther Gordillo y que rechazan al actual secretario general, Alfonso Cepeda.









RECIBE AMLO A ELBISTAS

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió con legisladores e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) afines a Elba Esther Gordillo, quienes le informaron que desconocerán al actual dirigente, Alfonso Cepeda, y que llevarán a cabo nuevas elecciones para elegir a su líder en enero del próximo año.

Al encuentro en la casa de transición asistieron, entre otros, Alberto Hernández Meneses, Moisés Jiménez, Tomás Vásquez Vigil, Ricardo Aguilar Gordillo, Enrique Meléndez, Dominga Escobar, Manuel Macedo, Manuel Madero, Luis Salomón, Rafael Ochoa Guzmán, Hernán Domínguez, Guadalupe Áreas Acopa, Elda María Xix Euan, Cirilo Salas, Francisco Ovanel Flores, Jose Barquin Vázquez, María Teresa Pérez Ramírez, Israel Alonso, Jaen Castilla Jonguitud, Jesús Aguilar Bueno y Ruth Pérez Vázquez.

El no reconocimiento a la actual dirección nacional del SNTE, desconocemos a Alfonso Cepeda como dirigente nacional del SNTE. Segundo, planteamos un proceso de elección para el mes de enero que sea bajo la votación o el ejercicio del voto universal directo y secreto", informó al terminar el encuentro Dominga Escobar, vocera del SNTE en Oaxaca.

Además, estuvieron presentes la senadora Cora Cecilia Pinedo y los diputados Guillermo Arechiga, Yanet Téllez y Arlett Aguilar. Mientras dentro se llevaba a cabo la reunión que duró aproximadamente una hora, afuera alrededor de 200 maestros lanzaban consignas en contra de Alfonso Cepeda y vitoreaban a Elba Esther Gordillo.

En un gesto atípico, López Obrador se salió al balcón de su oficina para saludar a los manifestantes.

